Олег Знарок: Удалений у нас слишком много

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– Хорошая, тяжелая, боевая игра, команды бились. Нам немного не повезло, – рассказал Знарок.

– У «Спартака» сменился капитан. Кутейкин в состав не попадает?

– Почему? У нас будет ротация состава. У нас много возрастных игроков, которые не смогут сыграть. Мы посмотрели календарь – семь подряд матчей через день. Будем ротировать.

– Капитаны тоже будут меняться?

– Да.

– Когда восстановится Гудачек и что с ним вообще?

– Не буду говорить, что с ним, но мне сказали, что 13 сентября можно его ждать.

– После прошлого матча вы сказали, что против пражан сыграли один период, против «Локомотива» - два, против «Динамо» сыграем три. Это получилось?

– Немного не получилось, потому что мы играли против хорошей команды с хорошим составом. Плотный график накладывает сложности.

– Из-под нагрузок команда вышла?

– Да.

– Все три шайбы «Спартак» пропустил в меньшинстве. Неравные составы – проблема для команды?

– Не сказать, что это проблема. Меня больше волнует, что в большинстве мы хотя бы две шайбы забросили. А то разыгрываем, разыгрываем… Мы над этим работаем очень много. На тренировках получается. Но это прорвется. Ну и удалений у нас слишком много.

– У команды удаляются опытные игроки. Вы понимаете из-за чего это происходит?

– Надо у Рылова спросить, почему это происходит. Мы не может предугадать все эти моменты.

– Насколько вам приятно играть друг против друга? Вы много вместе работаете.

– Когда Крикунов заканчивать играть в Риге, он передал мне свой номер. Я практически всю карьеру играл под его номером.