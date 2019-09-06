Олег Знарок: Удалений у нас слишком много - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
06 сентября 2019 23:00ХоккейГригорьевская Юлия

Олег Знарок: Удалений у нас слишком много

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок после поражения от «Динамо» в овертайме (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ поделился впечатлениями от игры.

Хорошая, тяжелая, боевая игра, команды бились. Нам немного не повезло, – рассказал Знарок.

У «Спартака» сменился капитан. Кутейкин в состав не попадает?
Почему? У нас будет ротация состава. У нас много возрастных игроков, которые не смогут сыграть. Мы посмотрели календарь – семь подряд матчей через день. Будем ротировать.

Капитаны тоже будут меняться?
 Да.

Когда восстановится Гудачек и что с ним вообще?
Не буду говорить, что с ним, но мне сказали, что 13 сентября можно его ждать.

После прошлого матча вы сказали, что против пражан сыграли один период, против «Локомотива» - два, против «Динамо» сыграем три. Это получилось?
 Немного не получилось, потому что мы играли против хорошей команды с хорошим составом. Плотный график накладывает сложности.

Из-под нагрузок команда вышла?
Да.

Все три шайбы «Спартак» пропустил в меньшинстве. Неравные составы – проблема для команды?
Не сказать, что это проблема. Меня больше волнует, что в большинстве мы хотя бы две шайбы забросили. А то разыгрываем, разыгрываем… Мы над этим работаем очень много. На тренировках получается. Но это прорвется. Ну и удалений у нас слишком много.

У команды удаляются опытные игроки. Вы понимаете из-за чего это происходит?
Надо у Рылова спросить, почему это происходит. Мы не может предугадать все эти моменты.

Насколько вам приятно играть друг против друга? Вы много вместе работаете.
Когда Крикунов заканчивать играть в Риге, он передал мне свой номер. Я практически всю карьеру играл под его номером.

Валиева упала, но Тутберидзе все равно выиграла. Новый сезон стартовал Первым этапом юниорского Гран-при открылся мировой сезон-2019/20. После короткой программы лидирует 13-летняя россиянка, но не Камила Валиева, а Майя Хромых. 22.08.2019 21:47 Фигурное катание Тигай Лев
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан
Артем Дзюба: Спасибо, Чарли, что помнишь меня Капитан сборной России ждет в Глазго мощной атмосферы. 05.09.2019 18:30 Футбол Сергеев Иван
Евгений Ловчев: После ЧМ-2018 нашим футболистам шотландские болельщики не страшны Обозреватель «Советского спорта» рассуждает об отборочном матче Евро-2020 Шотландия – Россия. 06.09.2019 17:15 Футбол
Еще по теме:
Влашич помог Хорватии разгромить Словакию Голландия с Промесом обыграла Германию на выезде Бельгия разгромила Сан-Марино
Олег Знарок: Удалений у нас слишком много Главный тренер «Спартака» Олег Знарок после поражения от «Динамо» в овертайме (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ поделился впечатлениями от игры. 06.09.2019 23:00 Хоккей Григорьевская Юлия
Не коронуйте Трусову раньше времени. Всесильность женских четверных – это миф В новом сезоне во «взрослых» соревнованиях дебютируют Александра Трусова и Анна Щербакова. Они делают прыжки в четыре оборота, которые… ничего не гарантируют. 09.08.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Спартак Гогниев: Больше всего в Осетии хотели попасть на ЦСКА На этой неделе была сформирована сетка Кубка России. 06.09.2019 13:30 Футбол Артамонов Антон
Российского финала не будет. Рублев проиграл в четвертом круге US Open Вы уже размечтались о возможном российском финале на US Open? Увы, Андрей Рублев не смог составить компанию Даниилу Медведеву в восьмерке лучших на Открытом чемпионате США. В четвертом раунде он уступил Маттео Берреттини из Италии – 1:6, 4:6, 6:7 (6:8). 03.09.2019 06:00 Теннис Мысин Николай
Главное, чтобы шотландцы не напились. Представляем соперника сборной России Представляем ближайшего соперника россиян, которого наша сборная - даже с учетом советских времен - побеждала только в товарищеских матчах. 06.09.2019 10:00 Футбол Зибрак Артем
Валиева: сразу 200 – и с четверным. Наша новая звезда побеждает в Куршевеле 13-летняя Камила Валиева выиграла 1-й этап юниорского Гран-при-2019. Россиянка чисто исполнила четверной тулуп и преодолела гроссмейстерский рубеж в 200 баллов. 24.08.2019 08:42 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
00:00 Футбол Влашич помог Хорватии разгромить Словакию
23:43 Футбол Голландия с Промесом обыграла Германию на выезде
23:38 Футбол Бельгия разгромила Сан-Марино
23:36 Футбол Сборная России одержала волевую победу над Шотландией
23:03 Футбол Шотландия – Россия. Жирков вывел гостей вперед
22:49 Легкая атлетика Шубенков – третий в финале «Бриллиантовой лиги»
22:45 Легкая атлетика Ласицкене выиграла финал «Бриллиантовой лиги»
22:32 Футбол Дзюба догнал Павлюченко по голам за сборную
22:26 Футбол Шотландия – Россия. Дзюба сравнял счет
22:04 Хоккей Московское «Динамо» обыграло «Спартак» в овертайме
21:58 Хоккей «Северсталь» нанесла «Авангарду» первое поражение в сезоне
21:58 Футбол Шотландия – Россия. Хозяева открыли счет
21:53 Хоккей ЦСКА в овертайме взял верх над «Нефтехимиком»
21:41 Хоккей Источник: Воробьев сменит Яндача на посту главного тренера «Металлурга»
21:29 Футбол Михаил Галактионов – о победе над Сербией: Все только начинается
21:29 Хоккей «Локомотив» в Ярославле уступил «Торпедо»
21:20 Теннис Кабаль и Фара выиграли US Open в парном разряде
21:03 Футбол Сборная Белоруссии переиграла Эстонию, одержав первую победу в отборочном раунде
20:57 Футбол Кипр и Казахстан сыграли вничью
20:51 Футбол Российская молодежка обыграла сербов в Саранске
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика