Владимир Крикунов: Где-то нам улыбнулось счастье

– Была игра неравенства, шайбы забросили защитники. Три раза использовали большинство и дважды пропустили, играя в меньшинстве. Ребята настроились, бились обе команды, показывали все, что могут на сегодняшний день. Где-то нам улыбнулось счастье – удаление в конце заработали и забили в овертайме, – рассказал Крикунов.
– Вас наверняка радует третья волевая победа подряд, которая говорит, что у коанды есть характер, но то, что третий раз приходится отыгрываться и что команда неудачно проводит первый период вас тревожит?
– Мы пытаемся найти в чем причина этого. Пока как видите не нашли. В принципе третий матч завершается 3:2 и нас это устраивает. Пусть так будет до конца сезона.
– Насколько вам приятно играть друг против друга? Вы много вместе работали.
– Нормально. У нас хорошие отношения. Но игра есть игра. Кто-то должен победить.
– Впервые в этом сезоне в заявку на матч попал Еременко. Насколько он близок к тому, чтобы сыграть?
– Он уже выздоровел. Аппендицит его не беспокоит, уже тренируется в полную силу. Мы сегодня даже планировали выставить его на игру. Может быть сыграет в следующем матче. Он уже готов.
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