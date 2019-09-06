Русский чех, списанный из «Вашингтона», разорвал «Спартак»

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Правильно сказал Владимир Юрзинов: поменяли большой теннис на пинг-понг. Шайба налево, шайба направо – ой, а вот она и в воротах. В суматошной перестрелке в столичном дерби «Динамо» – «Спартак» последнее слово в овертайме осталось за бело-голубыми – 3:2.

Я скептически относился к приглашению в «Динамо» сына популярного защитника воскресенского «Химика». Ведь в НХЛ 26-летний Дмитрий Яшкин оказался никому не нужен. В прошлом году форварда на драфт отказов сплавил «Сент-Луис», где русского чеха подобрал «Вашингтон».

Но и в веселой чемпионской компании с Овечкиным, Кузнецовым, Орловым он во второй половине сезона увял, плотно осел в запасе и на встречи Кубка Стэнли вообще не раздевался. Я видел все игры «Кэпиталз» с февраля и могу констатировать: выглядел Яшкин ужасно – сплошной брак и постоянная боязнь ошибиться. Естественно, новый контракт ему предложен не был, и Дмитрий решил год отыграть в КХЛ, чтобы в следующем году выйти на рынок свободных агентов НХЛ.

Как же я ошибался! Яшкин прекрасно вписался в «Динамо», адаптировавшись в новой команде в кратчайшее время. В ударном звене с Шипачевым он будто всю жизнь играл. Жестко столбит в большинстве, пользуясь габаритами. Цепко обороняется в меньшинстве. У бортов – и вовсе король!

Что бы это значило: неужели уровень КХЛ настолько низкий, что отверженный НХЛ игрок становится у нас ключевой фигурой?

С выводами пока повременим, но, пожалуй, уже сейчас можно констатировать: с переходом с коробок шириной 30 метров на 26 игра радикально упрощается. Да и как может быть иначе, если времени на решения теперь мгновения, а любая ошибка грозит результативным выпадом на твои ворота. Если ты не Дацюк или Панарин, никакой тренер не позволит тебе креативить. Подобрал шайбу в своей зоне, швыряй ее в среднюю по борту от греха подальше. Подобрал шайбу на чужой территории, не думай, выискивая партнера – пуляй ее в сторону ворот. Глядишь, или бабочка залетит, или кто-то – неважно: свои или чужие – в сетку переправит.

Примерно так вся пять голов сегодня и были забиты. Рылов, открывая счет, воспользовался отскоком шайбы от борта, после того как Херсли от синей зарядил мимо. К слову, теперь таких эпизодов будет много. Ибо линия ворот по новым правилам сдвинута к лицевому борту, а значит, отныне любой рикошет от борта или стекла опасен вдвойне. Просто шайба будет быстрее вылетать на пятак, при этом нападающие будут лицом к воротам, а вот защищающимся придется вертеться-разворачиваться туда-обратно.

Хиетанен восстановил равновесие после такой же примитивной, условно говоря, комбинации: только шайба после броска Чайковски вывалилась на пятак не от борта, а от живота Яшкина.

Затем Чайковски и Херсли забили после банальных прямых выстрелов от синей линии. Ну и Хиетанен в овертайме при игре 4 на 3 закончил матч щелчком в касание с точки между кругами вбрасывания.

Объединяет все голы не только то, что их авторы – защитники. Главное – все это случилось в большинстве. Что отнюдь не случайно. Именно появляющееся при удалении соперника пространство и бреши в обороне способствовали хотя бы каким-то осмысленным действиям и распасовкам.

В остальное же время, при полных составах, шарик – читай, шайба – бешено метался через красную линию с одной половины коробки на другую и обратно. От этого бесконечного сумбура, по-моему, закружились головы даже у самих игроков. Отсюда обилие дешевых, абсолютно невынужденных фолов и как апогей – три (!) удаления за нарушение численного состава.

Остается только догадываться: распечатали бы команды голкиперов вообще когда-нибудь, если бы обошлись без штрафов.

В любом случае все решило мастерство лидеров «Динамо» – Хиетанена, Чайковски, Яшкина, Шипачева, Петерссона, которого персонально отмечу за виртуозную обводку. У «Спартака» таких нет. Херсли? Нет, этот жуткий тихоход полезен лишь в чужой зоне, что для защитника звучит приговором.