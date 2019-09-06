«Нам не хватило уважения к сопернику». «Северсталь» разгромила «Авангард»

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Из всех матчей, проходивших в Москве пятничным вечером, игра в Балашихе, казалось, была довольно предсказуемой. Серебряный призер прошлого сезона встречается с молодой командой, которая вот уже который сезон сражается за путевку в плей-офф…Но не тут-то было! «Северсталь» наглядно продемонстрировала поговорку про терпение и труд, который все перетрут – будь то сейвы Бобкова или хитрые броски Шумакова. Итог – 5:1 в пользу череповчан.

Быстрая шайба омичей, оказавшаяся в воротах Хакимова, по словам Боба Хартли, стала для хозяев роковой:

«Худшее, что с нами сегодня произошло, это шайба через минуту после начала встречи. Мы расслабились, хотя предупреждали игроков, что «Северсталь» – трудолюбивая команда, она не отступает. Противник набирал ход, и во втором и третьем отрезках игры мы даже не прикасались к шайбе. Череповчане преподнесли нам хороший урок, трудом можно зарабатывать победу. Мы где-то растерялись, допускали переходы соперника из обороны в атаку. Наша команда одержала две победы на выезде, а сегодня нам не хватило уважения к сопернику. А когда ты недооцениваешь соперника, хоккейные боги тебе не благоволят», – подвел итог главный тренер омичей Хартли.

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин также поделился своими впечатлениями от матча:

«Мы немного провалились в начале, но минуте к десятой выровняли игру. Большинство – наша проблема, но так оказалось, что именно шайба, заброшенная в большинстве, стала переломной в этой встрече. Команда хорошо отыграла в равных составах и в меньшинстве. Но это только одна победа, движемся дальше», – сказал наставник череповчан Андрей Разин.

– Андрей Владимирович, сегодня сыграл новичок «Северстали» Никита Макеев. Что скажите о нем?

– Понравился парнишка. Он с зорошим катанием, хорошим кистевым броском, броском с ходу. Но возраст такой, что может на эмоциях один матч сыграть, а потом… Будем смотреть.

– Сегодня хорошо сыграли легионеры. У «Северстали» еще есть свободные места для них…

– Конечно, нам хочется усилится. Но тут стоит вопрос финансов.

В раздевалках, как это обычно и бывает, царили разные атмосферы. Из гостевой доносилась песня «Фантазер» и веселый смех. Автор одного из голов, защитник «Северстали» Вадим Кудако рассказал о победном матче:

«Не с самого начала вошли в игру, а потом поймали свой хоккей и стали играть по заданию. Задавили соперника. Надо было не дать им почувствовать себя дома. Подстигнет ли нас эта победа? Для нас все команды одинаковые, но учитывая начало чемпионата с игр против топ-клубов, эта победа поможет нам зарядиться на дальнейшую работу», – сказал Вадим Кудако.

В раздевалке «Авангарда» царила тишина. Нападающий Семен Кошелев прокомментировал поражение своей команды:

«Результат отвратительный. Будем разбирать все ошибки. Это наша вина. Мы бились, старались…Второй период очень плохо отыграли – нас буквально из зоны не выпускали. Еще и эти ненужные удаления – на каких-то эмоциях… Недонастрой? Вряд ли. Нас предупреждали, что у череповчан молодая, неотступающая команда. Нужно отдохнуть и со свежей головой окунуться в работу», – сказал Семен Кошелев.

Следующая игра у «Авангарда» 8 сентября – омичи встречаются с нижегородским «Торпедо».

«Северсталь» же сыграет в понедельник – 9 сентября они примут у себя ЦСКА.