Проиграли в открытый хоккей. Почему «Спартак» уступил минскому «Динамо» - Советский спорт
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08 сентября 2019 20:40Хоккей

Проиграли в открытый хоккей. Почему «Спартак» уступил минскому «Динамо»

«Спартак» смазал домашнюю премьеру. В присутствии более 10 тысяч зрителей хозяева уступили минчанам 4:5.

Основной вратаря Гудачек травмирован, его нет даже среди запасных. Олег Знарок перелопатил звенья. На стартовой вбрасывание вышел Зубов, а Ганзл опустился во вторую линию, к Никонцеву и Таталуеву.

«Зубры» доверили ворота резервисту 22-летнему Осипкову. После финальной сирены наставник минчан Крэйг Вудкрофт его похвалит отдельно.

Красно-белые с первых секунд устремились в атаку, и вскоре голкипер Беспалов дважды выгреб шайбу из сетки.

Но до перерыва хозяева не только догнали соперника, но и вышли вперед. Ветеран Юньков замкнул передачу Лещенко.

А когда счет вырос до 4:2, мало кто сомневался в победе москвичей. Гости с таким раскладом не согласились и забросили две шайбы, отправив вратаря Беспалова на лавку.

Его сменщик 25-летний дебютант Павел Хомченко действовал уверенно.

В концовке в зоне атаки сфолил Хохлачев, и… Карсумс, обокрав защитника Дерябина и выйдя один на один с голкипером, не сумел его перехитрить. Шайба угодила в клюшку вратаря. А ведь в первом периоде латвиец в схожей ситуации был удачлив.

…Вскоре наступила расплата. Гости, с трудом войдя в зону, разыграли классическую двойку, и Стефанович с передачи Паре размочил Хомченко, игравшего под 20-м номером (как и его белорусский оппонент).

- Решили поиграть в открытый хоккей, что непозволительно с нашей стороны, и поплатились, - признался на пресс-конференции огорченный Знарок. – Ошибки, тактические ошибки, моментов создали предостаточно, но не реализовали.

- Когда ждете Гудачека?

- Да черт его знает, - махнул рукой Знарок.

Больше вопросов ему не задавали.

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