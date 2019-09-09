Суперзвено и атакующий хоккей. Как изменится «Магнитка» при Воробьеве

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После трех стартовых матчей руководство «Металлурга» решилось на смену главного тренера. Чех Йозеф Яндач покинул команду, на его место был назначен Илья Воробьев, который ранее выигрывал Кубок Гагарина с уральцами, но был уволен по ходу сезона-2017/18.

Генерального менеджера «Магнитки» Геннадия Величкина не устроил результат на старте сезона. Два поражения в трех домашних матчах серьезно ударили по самолюбию топ-менеджмента клуба. Именно поэтому в «Металлурге» решили рубануть сплеча.

Выбор Воробьева – абсолютно логичен. Новому иностранцу пришлось бы привыкать к городу, в КХЛ. Клубу бы также пришлось знакомиться с наставником. С Воробьевым все гораздо проще. Его способности «Металлургу» известны.

Теперь перед Ильей Петровичем стоит амбициозная задача: помимо результата, от него будут требовать красивую игру.

Воробьев должен перестроить хоккей «Магнитки»

Если пройтись по претензиям к Яндачу, то часто в его адрес сыпались упреки за крайне унылый хоккей, который показывает «Магнитка». Клуб, в котором блистали братья Корешковы, звено Томаша Ролинека с волшебным Яном Мареком, а затем сочетание Яна Коваржа с Сергеем Мозякиным и Данисом Зариповым, привык к другому.

«Магнитка» всегда была проводником атакующих идей. В команде создавались крутые тройки, там всегда были классные защитники, которые способны что-то придумать впереди. Матчи «Металлурга» было приятно включить нейтральным зрителям, потому что было интересно. А болельщики команды кайфовали от такой игры.

Яндач же предложил прагматичный стиль. Команда действовала от обороны, усыпляя соперников и собственных фанатов. Порой «Магнитка» не играла сама и не давала этого делать сопернику – постоянные зацепы, капканы в средней зоне или на входе в свою. Все это тормозило игру. Смотреть на это было откровенно скучно. Хотя если бы Яндач давал результат, то на оборонительные схемы многие бы закрыли глаза.

С приходом Воробьева «Металлург» вернется к привычной для себя манере. Этот тренер точно постарается добывать победы у чужих ворот. В игре команды станет больше паса. Защитники куда активнее пойдут вперед. Тем более, «Магнитка» оптом взяла несколько атакующих игроков обороны. Их потенциал нужно использовать.

Воробьев попробует наладить игру в большинстве. Успешные действия в этом компоненте много раз выручали его команды.

В «Металлурге» появится звено-лидер

И в Металлурге», и в СКА у Воробьева было одно звено, которое делало результат. Когда он работал на Урале, впереди творили Мозякин – Коварж – Зарипов. Возможно, это лучшая тройка в истории КХЛ.

Вероятно, Воробьев попытается создать нечто похожее. У команды появится одно звено, вокруг которого будет строиться игра. Пока сложно предположить, кто именно составит это сочетание. Но классных нападающих у «Металлурга» очень много. Тренеру есть из кого выбирать.

Еще немаловажно, что у Воробьева прекрасные отношения с Мозякиным. По крайней мере, тренер сам так сказал. Мозякин для «Магнитки» – это больше, чем капитан. С ним команду будут символизировать даже после окончания карьеры нападающего. Сейчас же важно сделать так, чтобы Мозякин вновь стал эффективным. Даже в своем возрасте набрать 45-50 очков форвард способен.

Чего ждать от Воробьева?

С таким подбором игроков Воробьев обязан начать выигрывать. «Металлург» должен закрепиться в числе лучших команд Востока. Это задача-минимум. Результат с него начнут спрашивать с первого же матча.

Естественно, он без проблем выведет команду в плей-офф. Если решение этой задачи будет под угрозой, то тренер не доработает до весны. В розыгрыше Кубка Гагарина «Металлургу» обязательно поможет опыт Воробьева. Он у него и раньше был немаленький, но после работы в сборной России его точно прибавилось.

Воробьев был и остается большим тренером для КХЛ. А это значит, что от «Магнитки» болельщики могут ждать самых высоких результатов. Весь вопрос в том, как быстро наставник перестроит игру команды и донесет до хоккеистов свои идеи.