Суперзвено и атакующий хоккей. Как изменится «Магнитка» при Воробьеве - Советский спорт
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09 сентября 2019 15:30ХоккейКостяев Иван

Суперзвено и атакующий хоккей. Как изменится «Магнитка» при Воробьеве

«Металлург» точно станет интереснее.

После трех стартовых матчей руководство «Металлурга» решилось на смену главного тренера. Чех Йозеф Яндач покинул команду, на его место был назначен Илья Воробьев, который ранее выигрывал Кубок Гагарина с уральцами, но был уволен по ходу сезона-2017/18.

Генерального менеджера «Магнитки» Геннадия Величкина не устроил результат на старте сезона. Два поражения в трех домашних матчах серьезно ударили по самолюбию топ-менеджмента клуба. Именно поэтому в «Металлурге» решили рубануть сплеча.

Выбор Воробьева – абсолютно логичен. Новому иностранцу пришлось бы привыкать к городу, в КХЛ. Клубу бы также пришлось знакомиться с наставником. С Воробьевым все гораздо проще. Его способности «Металлургу» известны.

Теперь перед Ильей Петровичем стоит амбициозная задача: помимо результата, от него будут требовать красивую игру.

Воробьев должен перестроить хоккей «Магнитки»

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Если пройтись по претензиям к Яндачу, то часто в его адрес сыпались упреки за крайне унылый хоккей, который показывает «Магнитка». Клуб, в котором блистали братья Корешковы, звено Томаша Ролинека с волшебным Яном Мареком, а затем сочетание Яна Коваржа с Сергеем Мозякиным и Данисом Зариповым, привык к другому.

«Магнитка» всегда была проводником атакующих идей. В команде создавались крутые тройки, там всегда были классные защитники, которые способны что-то придумать впереди. Матчи «Металлурга» было приятно включить нейтральным зрителям, потому что было интересно. А болельщики команды кайфовали от такой игры.

Яндач же предложил прагматичный стиль. Команда действовала от обороны, усыпляя соперников и собственных фанатов. Порой «Магнитка» не играла сама и не давала этого делать сопернику – постоянные зацепы, капканы в средней зоне или на входе в свою. Все это тормозило игру. Смотреть на это было откровенно скучно. Хотя если бы Яндач давал результат, то на оборонительные схемы многие бы закрыли глаза.

С приходом Воробьева «Металлург» вернется к привычной для себя манере. Этот тренер точно постарается добывать победы у чужих ворот. В игре команды станет больше паса. Защитники куда активнее пойдут вперед. Тем более, «Магнитка» оптом взяла несколько атакующих игроков обороны. Их потенциал нужно использовать.

Воробьев попробует наладить игру в большинстве. Успешные действия в этом компоненте много раз выручали его команды.

В «Металлурге» появится звено-лидер

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И в Металлурге», и в СКА у Воробьева было одно звено, которое делало результат. Когда он работал на Урале, впереди творили Мозякин – Коварж – Зарипов. Возможно, это лучшая тройка в истории КХЛ.

Вероятно, Воробьев попытается создать нечто похожее. У команды появится одно звено, вокруг которого будет строиться игра. Пока сложно предположить, кто именно составит это сочетание. Но классных нападающих у «Металлурга» очень много. Тренеру есть из кого выбирать.

Еще немаловажно, что у Воробьева прекрасные отношения с Мозякиным. По крайней мере, тренер сам так сказал. Мозякин для «Магнитки» – это больше, чем капитан. С ним команду будут символизировать даже после окончания карьеры нападающего. Сейчас же важно сделать так, чтобы Мозякин вновь стал эффективным. Даже в своем возрасте набрать 45-50 очков форвард способен.

Чего ждать от Воробьева?

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С таким подбором игроков Воробьев обязан начать выигрывать. «Металлург» должен закрепиться в числе лучших команд Востока. Это задача-минимум. Результат с него начнут спрашивать с первого же матча.

Естественно, он без проблем выведет команду в плей-офф. Если решение этой задачи будет под угрозой, то тренер не доработает до весны. В розыгрыше Кубка Гагарина «Металлургу» обязательно поможет опыт Воробьева. Он у него и раньше был немаленький, но после работы в сборной России его точно прибавилось.

Воробьев был и остается большим тренером для КХЛ. А это значит, что от «Магнитки» болельщики могут ждать самых высоких результатов. Весь вопрос в том, как быстро наставник перестроит игру команды и донесет до хоккеистов свои идеи.

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