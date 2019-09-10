ОРЕЛ! ФАНТАЗИСТА! В «Спартаке» растет защитник, который может затмить Фетисова

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В эксклюзивном интервью «Советскому спорту» новичок-масочник красно-белых рассказал о том, как взял в руки клюшку, своих тренерах-наставниках, а также о дебюте в КХЛ.

В ЯРОСЛАВЛЕ ВКЛЮЧИЛ ФЕТИСОВА

Никишина болельщики впервые увидели на Кубке мэра. «Масочник»-дебютант совсем не тушевался на льду, принимал решения, как зрелый мастер. Олег Знарок на одной из пресс-конференций даже похвалил дебютанта.

Начался чемпионат. В Риге Никишин провел на льду 11 с копейками минут. Не обращая внимания на рев без малого десяти тысяч глоток. А через два дня в Ярославле дебютант заработал первый результативный балл. Да как! Смело, а-ля Вячеслав Фетисов, подключился к атаке, получил шайбу, сблизился с вратарем, выдержал паузу и вместо броска с острого угла сделал нацеленную передачу в центр, Талалуеву лишь оставалось поразить пустые ворота. Этот гол окончательно сломал железнодорожников.

- В этом эпизоде вы напомнили мне Фетисова, - признался автор этих строк Никишину.

- Ну что вы, до Фетисова мне очень далеко.

- Не скромничайте, Фетисов дебютировал в чемпионате страны в 16 лет, однако весь следующий сезон пропустил. Тренер ЦСКА Константин Локтев не рискнул бросить талантливого юниора в пекло схватки за золотые медали, которые, кстати, завоевал «Спартак».

В дерби с «Динамо» Никишин еще раз приятно удивил, лишив шайбы форварда-гренадера с богатым энхаэловским стажем Дмитрия Яшкина. После отбора юный спартаковец не стал отбрасываться, а точным пасом начал атаку.

Последний матч против минского «Динамо», который красно-белые удивительным образом проиграли 4:5, Никишин вряд ли может занести в актив. Он завершил его в минусах – «-3». При этом провел на льду аж 18 минут и 40 секунд – больше, чем кандидат в сборную Евгений Кулик и опытный Максим Гончаров.

Другой бы на месте Никишина отказался бы отвечать на вопросы журналистов, но только не Александр. Перед диктофоном он чувствует себя не менее уверенно, чем на площадке.

Не подумайте, что наш герой – авантюрист на льду или выскочка. Просто он уверенный в себе молодой человек.

БОЛЕЛИ С ПАПОЙ ЗА МВД И ЗНАРКА

- Какой дорогой вы пришли в «Спартак»? – интересуюсь у Никишина.

- Я из Орла, на коньки меня поставил мой папа. В пять лет. Он боксер, но любил и футбол, и хоккей.

- Постойте, Орел ведь не хоккейный город, а футбольный. Его прославили Юрий Семин, Сергей Кирьяков…

- Вы не назвали Николая Долгова, нашего хорошего знакомого, чемпиона страны в составе ЦСКА. Кстати, с Юрием Павловичем Семиным мой папа знаком, они хорошо общались.

- Вы ведь могли стать футболистом…

- Играл в футбол, в нападении, но хоккей перевесил.

- Почему?

- Мы с папой смотрели хоккей, как раз ХК МВД сражался за Кубок Гагарина с «Ак Барсом». Болели за команду Олега Знарка. Тогда я и подумать не мог, что через десять лет буду играть под его руководством.

- И как вам под его руководством?

- Мне нравится. Приятно, когда тебе доверяют.

- Но ведь Олег Валерьевич не делает поблажек. Может и прилично напихать. Не говоря уже о его помощнике Игоре Уланове.

- Значит, так надо. Коли заслужил.

- Хорошо, был Орел, а потом…

- В 2013-м я переехал в Мытищи, играл за «Атлантов», потом перешел в ЦСКА. Но там оказался не нужен, может, по стилю не подходил. Хотя благодарен тренеру Александру Георгиевичу Левицкому, который теперь возглавил «Красную Армию».

- Почему не подошли ЦСКА? Из-за травмы и затяжного лечения?

- Дело не только в травме. С ЦСКА мы расстались на мирной ноте. И я оказался в «Крыльях Советов». Подписал контракт на три года. Провел там прошлый сезон, пробился даже на Матч звезд.

- И на вас положил глаз «Спартак»?

- Жаль, что у «Крыльев» есть только молодежная команда.

***

- Мы не стали чинить Никишину препятствий при переходе в «Спартак», парню надо расти, - рассказывает руководитель пресс-службы МХК «Крылья Советов» Кирилл Беляков. – Поражала уверенность и бесстрашие Александра. У него такие мощные ноги, он любил подкараулить и расколоть зазевавшегося соперника. Голова у Никишина не юноши, а мужика. Будет интересно, как он покажет себя в компании взрослых, в КХЛ.

***

- Александр, в детстве вы болели…

- Да мне многие команды нравились – и ЦСКА, и «Спартак»… Фанател от Александра Овечкина, его убойного щелчка из левого круга вбрасывания. В этом я не одинок. В НХЛ нравится бородатый защитник Брент Бернс. Он тоже любит и умеет атаковать, немало забивает.

- Что сказал Знарок после того самого гола в Ярославле, забитого с вашего паса? Зинэтула Билялетдинов наверняка бы предупредил: «Ты, конечно, молодец, но больше так не делай».

- На лавке меня похвалили. В «Спартаке» не запрещают подключаться к атакам. Просто надо знать меру.

- Но голов вы пока не забили. Да и никого пока не раскололи. Зато на ваших глазах под динамовскую мельницу попал…

- …Талалуев. Мой товарищ. Мы вместе селимся в номер перед играми. Жаль его. Миронов хорошо его подловил. Что ж, я намотал на ус.

«МЕЧТАЮ ПОЕХАТЬ НА МОЛОДЕЖНЫЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА»

- Как вы устроились в Москве? Где живете?

- Живу в Королеве, у своей тети. Езжу на общественном транспорте. Машину рано иметь. Мне ведь только семнадцать. 2 октября исполнится 18.

- Но водительские права есть?

- Есть. О машине, если честно, мечтаю. Хочу престижную марку – БМВ или Мерседес.

- На такое авто надо еще заработать. А для этого играть в основе, набирать бонусы.

- Понимаю.

- А мне бы хотелось понять, почему вы взяли десятый номер в «Спартаке».

- Под «десяткой» играл в футбол мой отец. Поэтому и выбрал.

- В футболе «десятка» - это плеймейкер, как говорят в Италии, фантазиста.

- Это да, но думаю, что сейчас не так важно, под каким номером ты выходишь на лед. Не цифры на свитере прославляют, а игра.

- Александр, под десятым в «Спартаке» играл защитник Владимир Тюриков, капитан красно-белых. Его Виктор Тихонов начал приглашать в сборную в 20 лет. Какие высоты вы планируете покорить в этом сезоне?

- Закрепиться в «Спартаке», пробиться в молодежную сборную, поехать на чемпионат мира и вернуться с медалью. Как Александр Романов в прошлом сезоне. Мне нравится этот защитник, он ведь тоже выпускник «Крыльев Советов».

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Александр Никишин

Родился 2 октября 2001 года в Орле

Защитник

Рост 190 см, вес 89 кг

Играл за «Атлант», «Крылья Советов», с этого сезона – в «Спартаке»

В прошлом сезоне сыграл за «КС» 62 матча, набрал 25 (8+7) очков, показатель полезности «+14»