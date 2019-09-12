«Динамо» разгромили в Ярославле. Похоже, «Локомотив» пришел в себя

«Локомотив» проиграл на старте чемпионата «Спартаку» и «Торпедо», но затем сумел немного порадовать болельщиков минимальной победой над «Сочи». Однако хоккейный Ярославль ждал игру с московским «Динамо» с некой долей скепсиса. Неудачный старт мешал верить поклонникам железнодорожников в успех в матче с топ-клубом.

Тем более, у «Динамо» начало регулярки прошло куда лучше: три победы в четырех встречах и уверенное четвертое место на Западе. Единственное, что могло тревожить наставника Владимира Крикунова – 10 голов за четыре матча. Это слишком мало для нападающих клуба, который претендует на большее, чем просто попадание в плей-офф.

Бело-голубые с учетом всех проблем «Локомотива» виделись фаворитом очной встречи. «Динамо» лучше готово физически и показывает осмысленный хоккей. Но у ярославцев нашлись свои козыри.

Лазушин вытеснил Коновалова

Главный тренер «Локомотива» Крэйг Мактавиш перед матчем сказал, что было бы неправильным поменять вратаря Александра Лазушина после удачной игры с «Сочи». Лазушин занял место на последнем рубеже и в поединке с «Динамо». В остальном – лишь одно изменение. Вместо Александра Свитова появился Павел Кудрявцев.

Крикунов остановил свой выбор на голкипере Александре Еременко. Но самое главное – оставил без изменений первой звено. В нем появились Андре Петерссон, Вадим Шипачев и Дмитрий Яшкин.

Борьба за территорию в первой двадцатиминутке привела к опасным моментам у ворот обеих команд. Динамовцы сумели вскрыть оборону хозяев спустя 25 секунд после стартового вбрасывания, но выход 2 в 1 закончился неточной передачей. На это «Локомотив» ответил неприятным броском Степана Санникова с острого угла.

По «Динамо» было заметно, что команда в первую очередь думает об обороне собственных ворот. При потере шайбы четыре хоккеиста откатывались к своей синей линии, и лишь один нападающий обозначал прессинг. Это не мешало москвичам быстро переходить в атаку – динамовцы делали это быстрее самой тугой пружины.

Взрыв от «Локомотива» во втором периоде

Первая в матче шайба в исполнении защитника «Локомотива» Даниила Мисюля заставила динамовцев немного раскрыться. Гости смелее стали идти вперед, что позволило «Динамо» быстро отыграться. Гол на счету Вадима Шипачева. Это его 599 очко в КХЛ.

Важное достижение «Локомотива» в этой игре – сильный второй период. В первых матчах именно этот отрезок оборачивался катастрофой для команды. Теперь же Ярославль не только не пропустил, но и сумел забить дважды. Железнодорожников вывел вперед Денис Алексеев. Затем случился курьезный гол Антона Ландера – он забил с отрицательного угла. У «Динамо» не было хороших шансов забить. Запомнился лишь выстрел в штангу в большинстве.

Заключительный отрезок начался с розыгрыша лишнего в исполнении «Локомотива» и гола Рушана Рафикова. Стало понятно, что команда Мактавиша этот матч не отдаст. Ярославцы забили еще и спокойно довели дело до победы. Бело-голубых хватило лишь на одну шайбу престижа. «Динамо» уступило во второй раз кряду (5:2).