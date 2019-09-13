У «Магнитки» проблемы: проиграли «Ак Барсу», Мозякин не забил с метра

«Ак Барс» и «Металлург» в полярном настроении подошли к сегодняшней встрече. Казанцы из трех матчей на старте выиграли два. Но самое главное – оставили приятное впечатление своей игрой. Хоккеисты «Ак Барса» успели за лето приспособиться к требованиям Дмитрия Квартальнова, что в лучшую сторону сказалось на результате.

В «Металлурге» смена тренера не принесла ожидаемого результата. Илья Воробьев проиграл два раза подряд и упрекнул своего предшественника Йозефа Яндача в том, что команда не готова к сезону. Правда, чех тут же эти слова опроверг.

Впервые в сезоне Воробьев смог рассчитывать на Брэндона Козуна. Он отбыл не самую однозначную дисквалификацию за контакт с судьей и вернулся в первое звено уральцев. Козун – один из немногих игроков «Магнитки», к кому не было претензий в первых матчах. Физически он готов неплохо.

Стяг Билялетдинова под сводами арены

В Казани только сегодня прошел первый матч. И начался он с праздника – под своды арены подняли тренерский стяг с фамилией Зинэтулы Билялетдинова. Классно, что «Ак Барс» так отдал честь самому успешному в истории клуба тренеру. Билялетдинов – выдающийся наставник. Он выиграл три Кубка Гагарина с казанской командой.

Спасибо за всё, легенда! pic.twitter.com/WD6mnM6q8W — ХК Ак Барс (@hcakbars) September 13, 2019

На торжественной церемонии Билялетдинов получил государственную награду. Его заслуги перед хоккеем – колоссальны. Он не только выиграл уйму кубков, но и создал свой собственный стиль.

Билялетдинов пожелал успехов «Ак Барсу» и поблагодарил болельщиков за поддержку. Сказал, что награда, которую он получил – заслуга всей Казани, а также выступавших у него хоккеистов.

Физика «Ак Барса»

Тотальный хоккей от «Ак Барса» – штука страшная. Первые пять минут казанцы не давали поднять голову сопернику, а голкипер Василий Кошечкин успел вспотеть. Игроки хозяев были повсюду, легко забирали все отскоки и выходили победителями из 100% борьбы. Странно только одно – почему казанцы не сумели забить?

К пятой минуте «Магнитка» опомнилась и даже провела осмысленную атаку с неплохим броском. Только команде Квартальнова это сильно не понравилось. «Ак Барс» еще больше добавил в скорости, продолжил вгрызаться в каждую шайбу и наконец-то забил. Отличился защитник Микаэль Викстранд. Но в том моменте главным был пас. Данис Зарипов классно отдал передачу из борьбы.

Вы не поверите, но «Ак Барс» атаковал даже в меньшинстве – пару шайб хозяева точно должны были забивать, имея на одного игрока меньше. Чего только стоит прорыв Владимира Ткачева. Но у казанцев все плохо с реализацией. Один гол по такой игре – это слишком мало.

«Магнитка» прибавила, но этого не хватило

К чести уральцев – они сумели перестроиться и дать отпор «Ак Барсу». От полного преимущества казанцев не осталось и следа. «Магнитка» стала чаще атаковать и владеть шайбой. Выросло количество позиционных атак.

Возможно, команда Квартальнова немного устала. Невозможно в таком серьезном темпе провести все 60 минут матча. Но это не мешало «Ак Барсу» регулярно проводить хорошие атаки сходу. Однако в матче настало время вратарей. Кошечкин и Адам Рейдеборн ловили все, что можно. А спасение шведа после броска с метра в исполнении Сергея Мозякина вы будете видеть очень часто. Рейдеборн сотворил шедевр.

В заключительном отрезке «Магнитка» выглядела еще лучше, забила в меньшинстве – гол Андрея Локтионова получился шикарным (еще одну шайбу отменили из-за помехи вратарю), но тут же пропустила от Зарипова и отыграться не сумела. «Металлург» потерпел третье поражение подряд под руководством Воробьева.

«Ак Барс» – «Металлург» – 2:1 (1:0, 0:1, 1:1)

Голы: 1:0 Викстранд (Зарипов, 09:56), 1:1 Локтионов (Антипин, 49:08, мен.) 2:1 Зарипов (49:45, бол.)

Вратари: Рейдеборн – Кошечкин

Броски: 35-27

Штраф: 8-8