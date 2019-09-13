Одна возня и никакого творчества. Как ЦСКА выиграл у СКА - Советский спорт
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13 сентября 2019 22:15ХоккейДомрачев Владислав

Одна возня и никакого творчества. Как ЦСКА выиграл у СКА

Первое из шести армейских дерби в регулярном чемпионате осталось за москвичами 3:0. Лучший тренер КХЛ Игорь Никитин переиграл наставника сборной Алексея Кудашова.

Вы видели, когда предматчевое шоу проводили в перерыве? Я нет. До этого вечера. Незадолго до стартового вбрасывания в «Ледовом» зашалило электропитание, в зале стало темновато. Гимн исполнили в 19.33. Встречу начали с опозданием, что отразилось на трансляции «Матч ТВ». Ну а что вы хотите в пятницу, 13-го?

Живописать моменты не хочется. Их соперники создали по минимуму. Хоккеем действо в переполненном «Ледовом» назвать трудно. Это была возня и никакого творчества.

Гости дважды уязвили 20-летнего Петра Кочеткова. В середине первого периода Слепышев без замаха метров с 13-14 неожиданно бросил. Шайба, чиркнув по ловушке, залетела под перекладину. С приличной, скажу вам, скоростью – 120 км/ч.

Во второй 20-минутке москвичи преуспели в большинстве. Розыгрыш лишнего (в штрафном боксе срок коротал капитан СКА Плотников) свелся к кистевому броску Окулова с его любимой точки с правого круга. Защитник Дыбленко почему-то пассивно созерцал, даже не сблизившись с форвардом ЦСКА. Да и вообще питерские бригады меньшинства защищались пассивно.

Что еще запомнилось? Как Бывальцев шайбой едва не снес «крышу» Якупову. Пострадавший, приложив полотенце к ушибленному уху, скрылся в чреве арены, но вскоре вернулся.

Были перекладина и штанга ворот Сорокина, отыгравшего как всегда очень уверенно и преподавшего урок Кочеткову. Не повезло Кагарлицкому и Рундбладу.

У Питера хромало на все клюшки большинство. Без Гусева и Дацюка. Забей Ткачев в начале третьего периода, тогда… Однако новый лидер СКА, выведенный на бросок Плотниковым, проверил на прочность амуницию вратаря, добивать же москвичи не позволяли.

В концовке повеселил Зубарев. Устремившись у ворот Кочеткова за капитаном гостей Андроновым, защитник хозяев воткнулся в рефери Максима Сидоренко. Тот поднялся со льда не сразу, но доработал до конца. За минуту до сирены шайба после броска Калинина побывала в пустых владениях питерцев. Звоните 0:3!

23 сентября армейцы опять сойдутся в Санкт-Петербурге. Скучнее точно не будет.

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