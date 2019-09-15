Вадим Шипачев: Был просто счастлив набрать 600-е очков в КХЛ на родном череповецком льду - Советский спорт
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15 сентября 2019 13:37ХоккейКузютина Елена

Вадим Шипачев: Был просто счастлив набрать 600-е очков в КХЛ на родном череповецком льду

Капитан московского «Динамо Вадим Шипачев о третьем поражении своей команды, 600-м очке в КХЛ и будущем череповецкого хоккея

- Вадим, вчера ваша команда проиграла «Северстали». Что не получилось у «Динамо»?
- Игра была хорошая, но мы пропустили в первом периоде, а потом не смогли использовать свои моменты. Здорово сыграл Подъяпольский, вратарь Череповца. Здорово, что мы смогли забросить ему две шайбы. Могли бы в конце решать, но опять же голкипер «Северстали» встал на пути.

- Это третье поражение подряд. Что происходит с бело-голубыми?
- Пока не можем видимо собраться. Даже не знаю, что… Три матча выиграли и расслабило это нас что ли? Не забиваем голы, а с двумя заброшенными шайбами тяжело выиграть. А у нас пока так и получается – «Витязю» один забили, «Локомотиву» и «Северстали» - по два. Если забрасывать столько шайб, то это на ноль надо играть, а у нас этого не получается.

- Ваше звено немного изменили…
- С Тарасовым мы всю предсезонку вместе наигравались, с Петей (Петерссон – прим. ред.) много моментов в матче против «Северстали» было. И мы могли забивать, но нас переиграл вратарь.

- Тем не менее вам удалось отличиться в большинстве. Эта шайба принесла в вашу личную копилку 600-е очко в КХЛ…
- Атмосфера на этой игре была просто супер. Спасибо болельщикам, что пришли. Я был просто счастлив набрать 600-е очков в КХЛ на родном череповецком льду, где я когда-то начинал. Эмоции переполняли меня. Несмотря на то, что сейчас я выступаю за московское «Динамо», всегда чувствую поддержку болельщиков родного города, приятно сюда приезжать.

- В Череповце вы успели повидаться со своим первым тренером Вячеславом Викторовичем Дубровиным…
- Пообщались с Вячеславом Викторовичем – расспросил как у него дела, как работа, посоветовался по некоторым хоккейным моментам. Но сейчас уже бы больше не об игре, а о жизни говорим. Он всегда дает хорошие советы. Спасибо ему огромное за это. Задача тренера, особенно, когда он тренирует молодых ребят, воспитать их хорошими людьми и показать своим примером то, каким нужно быть. У Череповца много великих воспитанников – Кочин, Петров…И мы смотрели на них, когда были мальчишками, стремились стать такими же, а Дубровин и их воспитал, и нас. Я благодарен жизни, что она дала мне шанс работать с таким наставником.

- И что говорит Вячеслав Викторович – скоро ли ждать новых Шипачевых и Бучневичей?
- Надо работать и тогда все будет. Пока ребята молодые, нужно их развивать. Школа в Череповце отлично работает, в клуб пришел директор Михаил Хорошков – тоже воспитанник Вячеслава Викторовича. Мы с ним общались, разговаривали о школе, о хоккее в Череповце – человек понимает, как и что нужно делать, поэтому думаю, что все должно быть хорошо.

- Общаетесь со своим земляком и экс-партнером по «Динамо» Дмитрием Кагарлицким?
- Созванивались с Димой недавно. Он подписал контракт со СКА и, конечно, ему нужно время притереться к новой команде, партнерам. Кагарлицкий – классный игрок, мастер своего дела. Думаю, что еще немного времени и у него все наладится, начнет радовать питерских болельщиков.

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