Любушкин впервые забил за океаном. В НХЛ стартовали предсезонные матчи - Советский спорт
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16 сентября 2019 12:30ХоккейКостяев Иван

Любушкин впервые забил за океаном. В НХЛ стартовали предсезонные матчи

«Вегас» и «Аризона» устроили для болельщиков настоящее шоу.

В Национальной хоккейной лиге началась пора предсезонных матчей. На первую битву сентября вышли «Вегас» и «Аризона», которые вряд ли могут занести себе прошлый чемпионат в актив. «Рыцари» рано вылетели в плей-офф, а «Койоты» туда вовсе не попали.

17 тысяч на T-Mobile Arena

В США никогда всерьез не относились к результатам предсезонных игр. Они созданы, прежде всего, для тренерского штаба и являются лишь частью подготовки к сезону. Наставники пробуют новые тактики и различные сочетания. По результатам этих встреч принимаются решения по хоккеистам.

Болельщики тоже редко бьют тревогу, если их команда проигрывает в выставочных матчах. Зачем? Если главные игры впереди. Но это не помешало жителям Лас-Вегаса забить T-Mobile Arena. Туда пришли более 17 (!) тысяч человек. Понятно, что часть из них – это туристы столицы казино. Но интерес со стороны местных болельщиков также оказался колоссальным. Они соскучились по большому хоккею.

Все эти люди вряд ли остались разочарованными. Дело тут не в общей победе «Вегаса». Болельщики увидели очень крутой хоккей, который мало был похож на предсезонную игру.

Дебютный гол Любушкина

Защитник «Аризоны» Илья Любушкин прошлым летом переехал за океан из Ярославля. В «Локомотиве» он был защитником-домоседом – точно такую же роль ему приготовил тренерский штаб «койотов». Любушкин провел 41 матч в регулярке, набрал четыре очка за передачи, но забить так не сумел.

В поединке с «Вегасом» он открыл счет в матче. Защитнику удался могучий бросок от синей линии. Вратарь хозяев Малкольм Суббан не сумел зафиксировать шайбу, и она рикошетом заползла в ворота. Несмотря на то, что эта была выставочная игра, гол стал первым для Любушкина за океаном. В прошлом году ему ни разу не удалось забить.

Почему важно, что он забил? Шайба должна придать уверенности защитнику. Он вряд ли резко станет атакующим игроком – Любушкин был всегда сосредоточен на выполнении прямых обязанностей. Но мощно щелкнуть или внезапно пойти вперед россиянин вполне может. Возможно, защитник станет делать это гораздо чаще. Вряд ли тренерский штаб запрещает Любушкину атаковать.

Россиянину нужно закрепиться в составе «Аризоны». 41 матч за весь чемпионат – вряд ли россиянин мечтал именно об этом. Но похвально, что защитник не оставил цель играть в НХЛ. Летом его звал к себе «Локомотив», но Любушкин ответил отказом. Вероятно, в будущем сезоне хоккеист будет чаще появляться в основном составе «Аризоны». У него есть все данные, чтобы стать твердым игроком клуба НХЛ.

Зыков не забил, но оставил хорошее впечатление

В этой встрече также принял участие еще один россиянин. Форвард Валентин Зыков занял место во втором звене «Вегаса». Увы, все шесть шайб хозяев были заброшены без участия нападающего.

Зыков – талантливый снайпер. Но у него никак не получается начать стабильно играть в НХЛ. В матче с «Аризоной» его партнерами были Джонатан Маршессо и Николя Руа. Однако это звено ушло со льда без результативных действий.

На льду Зыков провел 14:45. Знаете, это было хорошо. Зыков постоянно обострял, играл на хорошей скорости и только классная игра вратаря Эдина Хилла не позволила ему отличиться. Еще на его счету успешный перехват, который привел к моменту Маршессо. Но там Хилл вновь был на высоте.

Как показалось, «Аризона» быстро устала. Только в первом периоде она смогла выдержать скорость, предложенную «Вегасом». После первого перерыва «Койоты» резко замедлились, стали проигрывать борьбу, а затем – пропускать. К голкиперу Хиллу претензий никаких – хозяева создавали больше 100% моментов. Героем матча стал Макс Пачиоретти – он оформил хет-трик, а также отдал голевую передачу.

«Вегас» – «Аризона» – 6:2 (2:2, 2:0, 2:0)

Голы: 0:1 Любушкин (Еник, Дворак, 04:00), 1:1 Пачиоретти (Холден, 04:39), 1:2 Хиностроза (Хэйтон, Несс, 09:08), 2:2 Пачиоретти (12:10), 3:2 Икин (Пачиоретти, 24:55), 4:2 Пачиоретти (Глэсс, Коглан, 36:53) 5:2 Смит (48:58, мен.), 6:2 Макнэбб (Икин, 59:18, мен. пустые ворота)

Вратари: Суббан – Хилл
Броски: 29 – 33
Штраф: 27 – 30

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