Вопросы без ответов. «Локомотив» проиграл в Москве ЦСКА

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КОНОВАЛОВ УЖЕ НЕ СПАСИТЕЛЬ

- Это мы играли хуже СКА? – удивился президент ПХК ЦСКА Игорь Есмантович. – Ну, я не знаю, что тут ответить. Наверное, я смотрел другой матч.

Разговор с руководителем московского клуба состоялся за час до стартового вбрасывания. Все были в приподнятом настроении. Несмотря на тяжелый понедельник.

Кстати, с этого сезона первый день недели решили не делать забойным для хоккея. И правильно. На понедельник то и дело выпадают остатки туров РПЛ. И не только остатки – вспомним, в какой день недели сошлись непримиримые столичные клубы «Спартак» и ЦСКА на «Открытие Арене», когда Самюэль Жиго сделал дуль и принес хозяевам победу 2:1. Именно в понедельник.

Для нового главного тренера «Локомотива» Крэйга Мактавиша матч против ЦСКА стал премьерным на выезде. Дома его подопечные фальстартанули, уступив «Спартаку» (2:5) и «Торпедо» (3:4). Потом была натужная победа над ХК «Сочи» благодаря голу из-за центра поля защитника Романа Савченко. И уверенная по счету (5:2) – над московским «Динамо». Переломный гол форвард Алексеев (ценой сотрясения мозга) забил после того, как Степан Санников рубанул по клюшке защитнику и завладел шайбой. А потом ошибка ветерана Александра Еременко окончательно «похоронила» бело-голубых.

Несмотря на две последние победы, специалисты отмечают слабую «физику» железнодорожников. Говорят, что Мактавиш их перегрузил, с его «мягкими шайбами», которые используются на тренировках. Канадец лично учит блокировать броски. Пока получается не очень.

Оборона «Локомотива» трещит по швам. В такой ситуации потерял уверенность кандидат в сборную России Илья Коновалов, признанный лучшим вратарем Шведских игр-2019. Впрочем, кто не «поплывет», коли соперник хозяйничает на твоем пятачке. На третий период матча против «Торпедо» вышел Александр Лазушин и защищал ворота в победных встречах с «леопардами» и московскими динамовцами.

Тем удивительнее было увидеть Коновалова на посту номер один в игре с чемпионом. Но на предпоследней минуте стартового периода он отправился на лавку, уступив ворота сменщику.

И в трех пропущенных шайбах его ведь не обвинишь. Хозяева на удивление легко взламывали оборону гостей.

Первый гол привез себе защитник Рушан Рафиков, тоже ведь кандидат в сборную. Кирилл Капризов забивал из-под носа вратаря. Второй – плод ювелирной передачи Максима Мамина, запутавшего за воротами сразу двух соперников. Третий – добивание того же Капризова. Шайба застыла на ленточке, но первым к ней успел лучший снайпер прошлого регулярного чемпионата.

ХЕТ-ТРИК КАПРИЗОВА

- Ужель тот самый «Локомотив», гроза авторитетов в прошлом сезоне, трижды обыгравший ЦСКА, а в четвертом матче упустивший победу над чемпионами лишь на последней минуте? – вопрошали болельщики. - Ужель тот самый Мактавиш, выводивший «Эдмонтон» с воспитанником ЦСКА Сергеем Самсоновым в финал Кубка Стэнли и уступивший трофей лишь в седьмом матче серии?

Гости, правда, сподобились на ответный гол и сквитали счет. Армейцам передал привет их бывшая звезда Стефан Да Коста, подкарауливший отскок. Как же они зажигали с Александром Радуловым два сезона подряд, но до Кубка Гагарина не дотянулись.

Француз жаловался, что его, центрфорварда, в ЦСКА ставили на фланг. Но у Мактавиша он выходит на левом крыле в тройке шведа Антона Ландера и тоже недоволен.

Открыв счет, хозяев успокоились. Ларс Юханссон, не сразу обнаружил шайбу, летевшую по борту, у себя под коньками, но на добивание железнодорожники не успели.

Потом другой швед, Класс Дальбек едва не уснул на пятачке, и тоже обошлось.

Добившись перевеса в две шайбы, москвичи снова ослабили хватку, позволив Накладалу забить со средней дистанции. Штанга от Ландера заставила их сменить благодушие на агрессию. Григоренко завершил красивую контратаку броском в одно касание.

Гости ответили курьезным голом. Все потеряли шайбу из виду, она спустилась на лед, словно из космоса, Ландер добил ее в сетку. То ли черенком клюшкой, то ли перчаткой. «Киносеанс» показал: рукой. Капризов забил в пустые ворота и оформил хет-трик, второй в этом чемпионате.

Чемпион одержал заслуженную победу, а «Локомотив» с Мактавишем оставил многие вопросы без ответа.

СТАТИСТИКА

ЦСКА (Москва) – Локомотив (Ярославль) – 5:2 (3:1, 0:1, 2:0). ЦСКА Арена. 10240 зрителей.

Голы: 1:0 Капризов 2 (Григоренко, 1.19), 1:1 Да Коста 1 (Осипов, Ландер, 13.34), 2:1 Калинин 3 (Мамин, 17.24), 3:1 Капризов 3 (Дальбек, Робинсон, 18.34), 3:2 Накладал 1 (Денисенко, Аверин, 34.11), 4:2 Григоренко 3 (Вей, Капризов, 50.40), 5:2 Капризов 4 (Григоренко, Киселевич, 58.59, п.в.).

Вратари: Юханссон – Коновалов (Лазушин, 18.34, 57.02-57.08, 57.24-58.27, 58.32-58.59).

Броски: 30-26.

Штраф: 6-8.