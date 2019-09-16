Кирилл Капризов: Кепки не считал, потом это сделаю

- Вы голы забивали как-то легко, непринужденно…

- Да нормально получилось. Парни здорово сыграли, передачи хорошие отдавали.

- Защитник Рафиков вас приложил, когда вы оформили хет-трик…

- Да я сам не ожидал, выключился после свистка. Ничего страшного, все нормально.

- Сколько кепок вам кинули с трибун?

- Не считал, не знаю. Но потом мне их передадут.

- В чем изменился «Локомотив» по сравнению с прошлым сезоном?

- Да не знаю. Я ведь не в их команде. Тренер сменился, какие-то перестановки пошли…

- Говорите, тренера пора менять?

- Я так сказал?

- Это шутка. Вы позже начали подготовку к сезону, что-то в ней поменяли…

- Да я об этом не думаю. Продолжаю играть в хоккей, получать удовольствие.

- В Питере получили удовольствие от маленькой площадки?

- Хорошо игралось. Мне нравится играть на маленькой площадке.

- Комбинаций мы в Питере что-то не увидели.

- Это потому, что везде разные площадки. Приехали в Нижний – там большая, в Череповце – финская, в Питере – канадская. Если бы все площадки были одинаковые, нам было бы проще.

- Свой предыдущий хет-трик запомнили?

- Со «Слованом», кажется, на выезде. Всегда приятно забивать, особенно три. Голы добавляют настроения.

- Складывается впечатление, будто ЦСКА в основном играет сам с собой. У вас чемпионская, сыгранная команда.

- Да нет. У нас тоже есть проблемы, недостатки. Стараемся с помощью тренеров их исправлять.

- Так было и в Нижнем Новгороде, где ЦСКА уступил «Торпедо» за три секунды до конца овертайма. Это ведь сенсация!

- Это для вас, может быть, сенсация. Да, мы ошиблись, но без ошибок не бывает побед. Все проанализировали, исправляемся.

- Некоторые СМИ писали, что вы играли хуже СКА…

- Со стороны виднее. Но мы старались играть…

- В следующий понедельник у вас еще одна игра против СКА в Санкт-Петербурге…

- Вот и хорошо. Поиграем в хоккей.

- Пока мы с вами разговариваем, в раздевалке гремит музыка, слов не слышно. Кто за нее отвечает?

- Да я бы вам сказал, - показывает на пустое место рядом со своим.

- Григоренко?

- Он!