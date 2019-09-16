Кирилл Капризов: Кепки не считал, потом это сделаю

- Вы голы забивали как-то легко, непринужденно…
- Да нормально получилось. Парни здорово сыграли, передачи хорошие отдавали.
- Защитник Рафиков вас приложил, когда вы оформили хет-трик…
- Да я сам не ожидал, выключился после свистка. Ничего страшного, все нормально.
- Сколько кепок вам кинули с трибун?
- Не считал, не знаю. Но потом мне их передадут.
- В чем изменился «Локомотив» по сравнению с прошлым сезоном?
- Да не знаю. Я ведь не в их команде. Тренер сменился, какие-то перестановки пошли…
- Говорите, тренера пора менять?
- Я так сказал?
- Это шутка. Вы позже начали подготовку к сезону, что-то в ней поменяли…
- Да я об этом не думаю. Продолжаю играть в хоккей, получать удовольствие.
- В Питере получили удовольствие от маленькой площадки?
- Хорошо игралось. Мне нравится играть на маленькой площадке.
- Комбинаций мы в Питере что-то не увидели.
- Это потому, что везде разные площадки. Приехали в Нижний – там большая, в Череповце – финская, в Питере – канадская. Если бы все площадки были одинаковые, нам было бы проще.
- Свой предыдущий хет-трик запомнили?
- Со «Слованом», кажется, на выезде. Всегда приятно забивать, особенно три. Голы добавляют настроения.
- Складывается впечатление, будто ЦСКА в основном играет сам с собой. У вас чемпионская, сыгранная команда.
- Да нет. У нас тоже есть проблемы, недостатки. Стараемся с помощью тренеров их исправлять.
- Так было и в Нижнем Новгороде, где ЦСКА уступил «Торпедо» за три секунды до конца овертайма. Это ведь сенсация!
- Это для вас, может быть, сенсация. Да, мы ошиблись, но без ошибок не бывает побед. Все проанализировали, исправляемся.
- Некоторые СМИ писали, что вы играли хуже СКА…
- Со стороны виднее. Но мы старались играть…
- В следующий понедельник у вас еще одна игра против СКА в Санкт-Петербурге…
- Вот и хорошо. Поиграем в хоккей.
- Пока мы с вами разговариваем, в раздевалке гремит музыка, слов не слышно. Кто за нее отвечает?
- Да я бы вам сказал, - показывает на пустое место рядом со своим.
- Григоренко?
- Он!