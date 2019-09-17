«Спартак» без Знарка уступил в Алма-Ате, «Автомобилист» победил в седьмой раз кряду - Советский спорт
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17 сентября 2019 19:45ХоккейКостяев Иван

«Спартак» без Знарка уступил в Алма-Ате, «Автомобилист» победил в седьмой раз кряду

«Советский спорт» рассказывает о самых крутых матчах дня.

Красно-белым не хватило Знарка

Перед выездной серией «Спартака» появилась новость: Олег Знарок не полетит с командой на гостевые матчи. Тренеру понадобилось реабилитация после болезни. Он остался в Москве. Руководство командой легло на плечи Харийса Витолиньша.

Матч «Спартака» и «Барыса» был примечателен еще и тем, что КХЛ впервые пришла в Алма-Ату. Главная команда Казахстана решила провести там несколько встреч. Алма-Ата стала 46-м городом, который принимал матчи Континентальной хоккейной лиги. На игру собралось около 11 тысяч болельщиков.

Самым интересным моментом стартового отрезка стали неполадки с воротами «Барыса». Сотрудники арены в Алма-Ате около десяти минут не могли их установить на место. Пришлось даже просить помощи у талисмана команды – Барсик также включился в ремонт ворот. Небольшое преимущество наблюдалось у «Спартака», но каких-либо опасных моментов зрители не увидели.

«Барыс» собрался после перерыва. Хозяева прибрали к себе территорию, стали чаще задерживаться в зоне красно-белых и забили дважды. Сначала отличился Дастин Бойд, а затем очередной свой гол забил Корбэн Найт. Вратаря Павла Хомченко винить не стоит – обе шайбы пришли с пятака.

В этом матче все стало ясно на старте заключительного периода. Бойд вновь реализовал лишнего и оформил дубль. Убийственное большинство от «Барыса»! «Спартак» же окончательно сник – хозяева легко довели дело до победы.

Возможно, если бы на скамейке был Знарок, то москвичи попытались спасти эту встречу. Но завести хоккеистов «Спартака» в этот вечер было некому. Красно-белые потерпели пятое поражение в последних шести встречах и не забили во второй игре кряду. Впереди у команды Знарка выездные матчи с «Металлургом» и «Автомобилистом», где крайне сложно будет набрать очки.

«Автомобилист» вновь выиграл

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Боб Хартли против Андрея Мартемьянова, финалист прошлого сезона против лидера текущего чемпионата – интриг перед матчем «Автомобилиста» и «Авангарда» определенно хватало. Уральцы выиграли шесть матчей кряду, омичи же не лучшим образом вошли в сезон. Команду подкосили травмы. У «Авангарда» проходят лечение Алексей Емелин, Коди Фрэнсон, Максим Мизюрин, Артем Манукян, Денис Зернов и Сергей Широков. Но даже такое количество травмированных не помешало сибирякам показать классную игру.

«Автомобилист» приучил всех, что команда добавляет походу встречи. Так произошло и в этот раз. Несмотря на то, что «Авангард» пропустил первым – в меньшинстве отличился Брукс Мэйсек – именно омичи владели преимуществом. Намного сильнее парни Хартли смотрелись в части командного движения. Уральцы же местами выглядели сонными.

«Авангард» довольно быстро отыгрался усилиями Семена Кошелева. А затем настало время Якуба Коваржа. Вратарь хозяев держал свою команду в игре вплоть до середины второй двадцатиминутки, когда наконец-то ему выпал шанс передохнуть. «Автомобилист» заработал большинство, которое стало переломным моментом в матче.

Реализовать лишнего у уральцев не получалось, зато они завладели территориальным преимуществом. Кроме того, «Авангард» несколько подустал от активного хоккея и взял передышку. Этим воспользовался «Автомобилист». Хозяева заработали второе большинство и забили шикарный гол.

Дэк Секстон понял, что позиционная атака у его партнеров не клеится и взял инициативу на себя. Он прошел почти всю площадку, сам бросил и сам сыграл на добивании – вратарю Александру Судницину оставалось лишь растеряно смотреть на своих защитников. Коварж записал на свой счет голевую передачу.

После перерыва «Авангард» сделал все, чтобы быстро отыграться. Одна волна атак сменяла другую, что вылилось в гол Вячеслава Войнова. Встреча перешла в овертайм, где в большинстве забил Питер Холланд. «Автомобилист» одержал седьмую победу подряд. Уральцы не проигрывают в нынешнем сезоне.

«Барыс» – «Спартак» – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Голы: 1:0 Бойд (Блэкер, Пакаринен, 34:15, бол.), 2:0 Найт (Метальников, Старченко, 37:15), 3:0 Бойд (Тангрэйди, Пакаринен, 41:39, бол.)

Вратари: Карлссон – Хомченко
Броски: 24-31
Штраф: 14-12

«Автомобилист» – «Авангард» – 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы: 1:0 Мэйсек (07:22, мен.), 1:1 Кошелев (Мартынов, Пивцакин, 11:19), 2:1 Секстон (Коварж, 38:10, бол.), 2:2 Войнов (Семенов, 42:36), 3:2 Холланд (Бодров, 62:16, бол.)

Вратари: Коварж – Судницин
Броски: 32-44
Штраф: 2-6

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