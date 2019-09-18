Три года без войны: ради Олимпиады-2022?

Это означает, что в следующем сентябре оно будет автоматически продлено еще на два сезона – до 15 сентября 2022 года. Можно констатировать: локаута до Олимпиады-2022 в Пекине точно не будет.

– У игроков есть вопросы по нынешнему соглашению, но мы солидарны с лигой, что лучше совместно работать над их устранением, чем остановить наш договор после этого сезона, – заявил глава профсоюза Дональд Фер. – В течение лета и осени у нас шли постоянные консультации с НХЛ по поводу условий продления соглашения. Мы ожидаем, что они продолжатся.

«ОБДУМЫВАЕМ СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ»

– Приветствуем решение профсоюза и готовы дальше работать с ним на благо всех участников процесса и особенно – болельщиков, – сказал в свою очередь комиссар НХЛ Гари Беттман. – Сейчас мы обдумываем следующий подходящий шаг для каждой из сторон. Я очень оптимистичен в отношении будущих возможностей, особенно в связи с переговорами с американскими медиа. Они идут в обстановке, которой раньше никогда не было. Уверен, наши доходы продолжат расти, причем хорошими темпами.

О чем все это говорит? После забастовки игроков перед стартом Кубка Стэнли-1993, увенчавшейся полным поражением владельцев клубов, и последовавших затем трех локаутов, завершившихся теперь уже разгромом профсоюза, хоккеисты и лига нашли во взаимоотношениях золотую середину. Да и как может быть иначе, если доходы НХЛ между пролетариями и работодателями делятся в соотношении ровно 50 на 50. А ведь когда-то доля игроков достигала 78 процентов, что привело к заведомой убыточности подавляющего большинства клубов.

Никогда НХЛ не была в таком шоколаде, как сейчас. Бизнес процветает, все лучшие хоккеисты мира мечтают быть частью империи Беттмана, потолок зарплат и драфт новичков надежно ровняют потенциал команд, гарантируя их конкурентоспособность и интригу в каждом матче. А тут еще через пару лет и рынок сбыта расширится благодаря вступлению в лигу «Сиэтла».

О чем, казалось бы, еще мечтать? Да есть о чем – о возвращении НХЛ на Олимпиаду. По мне, так оптимизм и податливость Фера дают надежду, что через два с половиной года в Китай съедутся все сильнейшие.

ДАШЬ НА ДАШЬ

Ведь не просто так в разгар нынешних переговоров вице-комиссар лиги Билл Дейли в августе сенсационно объявил о намерении заменить Матч звезд-2021 Кубком мира. НХЛ вправе проводить его, когда захочет. Но если бы профсоюз сейчас уперся и приостановил действие коллективного соглашения в следующем году, то вопрос о Кубке мира отпал бы сам собой. Теперь Беттману и Ко ничто не мешает вместо давно никому – особенно самим игрокам – ненужных звездных покаталок организовать в разгар сезона международный супертурнир, который по определению привлечет внимание всей планеты. Если разобраться, такой Кубок мира станет прекрасной рекламой-репетицией Олимпиады-2022, а также проверкой сил, чрезвычайно полезной хоккеистам и тренерам.

Однако, если профсоюз де-факто не возражает против Кубка мира в январе 2021 года, значит, и НХЛ где-то подвинулась и взяла на себя определенные обязательства.

Ну да, игроков больше всего тревожат вроде как непредвиденные коллективным соглашением регулярные грабительские поборы в виде эскроу, достигающие 13 процентов от зарплаты. Но, глядя на свежие заоблачные контракты как свободных агентов, так и ограниченно свободных с суммами в районе 11 млн за сезон и стабильность развития лиги, эти эскроу не так уж и страшны. Тем более потолок зарплат постоянно растет: с момента введения в 2005 году поднялся более чем в два раза – с 39 до 81,5 млн долларов.

Во вторник вечером Рене Фазель подтвердил мое предположение о компромиссе между НХЛ и профсоюзом, а именно – Кубок мира в обмен на Олимпиаду. В интервью ТАСС президент ИИХФ отметил:

– Это хорошее решение профсоюза НХЛ для международного хоккея. Оно дает место для обсуждения участия игроков НХЛ в Олимпиаде в Пекине. И вообще хорошо, что в следующем сентябре не будет никакой драки, это отлично.

А В ЭТО ВРЕМЯ…

ГУСЕВ СДЕЛАЛ ИЗ ХЬЮЗА ПЕРВУЮ ЗВЕЗДУ

Сразу 11 матчами ознаменовался второй день выставочного сезона. Причем дважды по два раза сошлись одни и те же команды, разбитые на два состава: «Нэшвилл» днем и вечером принял «Флориду», а «Ванкувер» и «Калгари» бились одновременно дома и в гостях. Ну и пол-«Нью-Джерси» с Гусевым и Хьюзом в Ньюарке сыграли с «Бостоном», а другая половина «Дьяволов» отправилась в Монреаль.

Конечно, ко всем этим матчам в сугубо экспериментальных ростерах серьезно относиться не стоит. Но кое-какие зарубки на будущее сделать можно. Прежде всего – в каких сочетаниях выходят лидеры. Конечно, порадовало, что Никиту Гусева и Джека Хьюза определили в одно звено. В итоге «Нью-Джерси» дожал финалистов Кубка Стэнли-2019 в овертайме 4:3, а юный американец отметился дублем и признан первой звездой игры. Решающий гол он забил с фирменной передачи на паузе Гусева на пустые ворота. Его одноклубники экс-форвард СКА Михаил Мальцев и белорусский центр Егор Шарангович очков не набрали. А вот «Дэвилз»-2 на выезде уступили «Канадиенс» – 2:4.

Из других событий отметим победный гол в Далласе новичка «Сент-Луиса» Клима Костина с подачи Ивана Барбашева (0:2). Вторую половину встречи ворота «Старз» защищал Антон Худобин и отразил 15 бросков из 16. Нападающий хозяев Денис Гурьянов откатал 14 минут. В Вашингтоне в отсутствие русского трио доминировал белорусский центрфорвард Алексей Протас – гол, две передачи и титул первой звезды победного матча с «Чикаго» – 4:3 ОТ. Семен Варламов удачно дебютировал в «Айлендерс». Отбил в первой половине игры 10 бросков из 11 и помог на выезде одолеть «Филадельфию» (3:1), чьи цвета защищали нападающие Герман Рубцов, Михаил Воробьев, защитник Егор Замула.

Из россиян в понедельник на лед также вышли форварды Андрей Чибисов («Виннипег»), Яков Тренин, Егор Афанасьев (оба – «Нэшвилл»), Дмитрий Завгородний («Калгари»), Николай Голдобин («Ванкувер»), защитники Ринат Валиев, Александр Елесин (оба – «Калгари»), но очков не набрали. В Калгари Артем Загидулин за полтора периода парировал все 15 бросков «Ванкувера» – «Флеймз» взяли верх 4:3.