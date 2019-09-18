Моисеев забивает прямо с вбрасывания. Как «Витязь» обыграл «Северсталь» - Советский спорт
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18 сентября 2019 22:11ХоккейДомрачев Владислав

Моисеев забивает прямо с вбрасывания. Как «Витязь» обыграл «Северсталь»

«Витязь» нанес поражение ершистой «Северстали» 4:1, продлил серию побед до пяти матчей и вернулся на вершину Западной конференции.

«Витязь» и «Северсталь» с разным настроением подошли к этой встрече. Подмосковная команда закрепилась на третьем-четвертом месте в турнирной таблице, тогда как череповчане не попадают в зону плей-офф.

Хозяева с первых же минут бросились подтверждать статус фаворита. Голкиперу Владиславу Подъяпольскому в первом периоде пришлось сделать несколько крутых спасений. Именно вратарю «Северсталь» должна сказать спасибо за старт матча. Если бы не Подъяпольский, то «Витязь» мог бы все решить еще в первом периоде.

Команде Андрея Разина не хватало движения. Это было заметно даже при позиционных атаках «Витязя». Хозяева легко отклеивались от защитников «Северстали» и выходили на чистый лед. Неудивительно, что после перерыва парни Михаила Кравца сумели количество моментов перевести в качество. Сначала Александр Семин пробил Подъяпольского в большинстве, а затем вторую шайбу забросил Якуб Ержабек.

Но самым крутым в матче вышел гол 21-летнего Данилы Моисеева. Он перехитрил на вбрасывании Юрия Трубачева и прямым броском отправил шайбу в ворота. Это второй гол в КХЛ в карьере для молодого форварда.

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А что же «Северсталь»? После шайбы Моисеева Разин решился на смену вратаря. На льду появился Рафаэль Хакимов. Ему сразу же пришлось вытащить бросок Миро Аалтонена после выхода один на один. В целом гости после перерыва сумели прибавить в скорости и заставить поработать голкипера Александра Самонова. Но пробить его удалось всего лишь раз – гол на счету Трубачева.

«Северсталь» имела шансы, чтобы отыграться. Но надежды гостей похоронил Ержабек, который в большинстве оформил дубль. Правда, арбитрам в том моменте пришлось смотреть видеоповтор. Они определили, что шайба полностью пересекла линию ворот.

«Витязь» спокойно довел дело до победы – она стала пятой подряд. Команда Кравца шикарно начала сезон, она потерпела всего одно поражение – от «Автомобилиста». «Северсталь» же опустилась на последнее место в Западной конференции.

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