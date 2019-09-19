Наши в огне: Гусев и Панарин забили первые голы, Овечкин отдал два паса

Гусев и Панарин впервые отличились в новых клубах

В будущем сезоне на противостояние между «Рейнджерс» и «Нью-Джерси» в России будут смотреть как на битву Артемия Панарина и Никиты Гусева. Но чтобы увидеть игру одних из лучших нападающих страны не пришлось ждать регулярного чемпионата.

«Дьяволы» и «Рейнджеры» выдали один из лучших матчей дня: семь шайб, три из которых на счету россиян. Отдельно хочется упомянуть Михаила Мальцева – парень уехал из СКА в Нью-Джерси и уже вовсю доказывает, что он способен играть на самом высоком уровне. Его гол в ворота Александра Георгиева получился шикарным. Нападающий показал, что с работой рук у него всего в порядке.

Но все-таки основное внимание было приковано к Панарину и Гусеву. Их шайбы разделили менее трех минут. Панарин исполнил в стиле Александра Овечкина – мощно бросил из круга вбрасывания.

🍞 Man with the 🚀. First of many 🚨 #NYR pic.twitter.com/t72i2aktqB — MSG Networks (@MSGNetworks) September 19, 2019

Гусев ответил менее эффектным голом. Он замкнул классную передачу партнера на дальней штанге. Есть первый гол Гусева за океаном!

После шайбы Гусева Георгиев уступил место Игорю Шестеркину. У вратаря сборной России было достаточно времени, чтобы проявить себя. Пару серьезных спасений он выдал. Шестеркин показал, что готов к конкуренции с Георгиевым и Хенриком Лундквистом.

Igor Shesterkin making some big stops for the @NYRangers. pic.twitter.com/xzxbCdQ8KF — MSG Networks (@MSGNetworks) September 19, 2019

«Дэвилз» победили 4:3 – если команды выдают такие огненные матчи на предсезонке, что же болельщиков ждет в самом чемпионате?

Овечкин с призом Гретцки и двумя передачами

Перед матчем «Вашингтона» и «Сент-Луиса» стало известно, что нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин получит Международный приз Уэйна Гретцки. Награда имени великого хоккеиста была основана Залом хоккейной славы США в 1999 году. Приз вручается хоккеистам со всего мира, которые внесли большой вклад в развитие хоккея в США.

Овечкин сдержанно прокомментировал это событие. «Это прекрасная награда. Но она не только моя. Все мы являемся послами игры. Неважно, из какой ты страны. Хочется развивать хоккей в США, Китае или еще где-то. Так что это довольно круто», – сказал россиянин.

В составе «Вашингтона» на матч с действующим обладателем Кубка Стэнли появился Евгений Кузнецов, которого НХЛ дисквалифицировала на три матча будущего чемпионата за кокаин. Бан не распространяется на предсезонные игры, поэтому форварду дали шанс проявить себя. Правда, Кузнецову не удалось запомниться полезными действиями.

Овечкину же матч удался. Он пока только пристреливается, поэтому заброшенных шайб болельщики «Вашингтона» от своего капитана не увидели. Зато форвард отдал две голевые передачи, когда забивали Радко Гудас и Никлас Бекстрем. Кстати, швед отличился броском из средней зоны за семь секунд до сирены и добыл для «столичных» победу 3:2.

Первая тренировка Бурдасова

Антон Бурдасов наконец-то определился, где он продолжит карьеру. Сериал с переходом форварда поставили на паузу – хоккеист подписал просмотровый контракт с «Эдмонтоном». Это значит, что тренеры команды посмотрят на Бурдасова в предсезонных матчах, а затем примут решение по его будущему.

Хоккеист примерил джерси «Ойлерс» и провел тренировку с командой. Вероятно, в пятницу он выйдет в основном составе «Эдмонтона» на игру против «Ванкувера». Об этом рассказал генеральный менеджер Кен Холланд.

Оценить перспективы Бурдасова довольно сложно. Чтобы проявить себя в тренировочном лагере, нападающий должен быть в хорошей форме. Но российские хоккеисты, которые никогда до этого самостоятельно не готовились к сезону, очень часто заваливают начало чемпионата из-за плохого состояния. В какой форме Бурдасов? Пожалуй, это главный вопрос. Если он себя чувствует нормально, то возможно у него получится зацепиться за полноценный контракт в НХЛ.

Но вряд ли для кого-то станет сюрпризом, если Бурдасов объявится в России через несколько недель. В АХЛ он вряд ли горит желанием выступать. Говорят, его ждет «Локомотив», у которого возникли трудности на старте чемпионата.