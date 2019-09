Наши в огне: Гусев и Панарин забили первые голы, Овечкин отдал два паса

В будущем сезоне на противостояние между «Рейнджерс» и «Нью-Джерси» в России будут смотреть как на битву Артемия Панарина и Никиты Гусева. Но чтобы увидеть игру одних из лучших нападающих страны не пришлось ждать регулярного чемпионата.

«Дьяволы» и «Рейнджеры» выдали один из лучших матчей дня: семь шайб, три из которых на счету россиян. Отдельно хочется упомянуть Михаила Мальцева – парень уехал из СКА в Нью-Джерси и уже вовсю доказывает, что он способен играть на самом высоком уровне. Его гол в ворота Александра Георгиева получился шикарным. Нападающий показал, что с работой рук у него всего в порядке.

Но все-таки основное внимание было приковано к Панарину и Гусеву. Их шайбы разделили менее трех минут. Панарин исполнил в стиле Александра Овечкина – мощно бросил из круга вбрасывания.

🍞 Man with the 🚀. First of many 🚨 #NYR pic.twitter.com/t72i2aktqB