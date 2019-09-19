Армейцы к дерби №2 готовы. Самые интересные события хоккейного четверга в КХЛ

Загрузка...

ОПЯТЬ! 25!

Магнитогорск для «Спартака» - заколдованная точка на хоккейной карте. Красно-белые в гостях у «Магнитки» не выигрывают. Вообще. 24 матча – 24 поражения. Начиная с первого сезона (1992/93) новой российской истории. А теперь эта серия доросла до 25 игр.

«Металлург» последние пять встреч проиграл, причем четырежды – под руководством вернувшегося Ильи Воробьева.

Увы, афиши «Олег Знарок против Ильи Воробьева» не получилось. Наставник «Спартака» в турне не полетел, оставшись в Москве для медобследования после перенесенной пневмонии.

Приняв в прошлую субботу «Металлург», Воробьев сразу вскрыл первый символический конверт из трех, оставленных ему предшественником. Содержание не удивило – «вали на меня». Илья Петрович так и сделал, объяснив кризис команды неудовлетворительной «физикой». И при этом продолжил играть в три пары защитников. Но в матче против «Спартака» сделал выводы и выпустил седьмого.

Первый период не перевалил через экватор, а хозяева уже трижды отпраздновали гол. После второй пропущенной шайбы вратарь Беспалов отправился на лавку, его заменил Хомченко, который в матче с «Авангардом» забил сам себе. Свежий голкипер быстро организовал третью шайбу, неудачно сыграв на выходе. Потом он не позволил Паршину забить буллит, но в самом начале второго периода счет вырос до 4:0. Финита ля комедия?

Нет, гости нашли в себе силы. Погоня впечатлила, но успехом не увенчалась. Молодой Цыплаков размочил счет и сделал подарок себе на день рождения.

Последние две минуты «сталевары» держали оборону в меньшинстве, но выстояли и прервали черную серию. Воробьев одержал первую после возвращения победу. Капитан команды Мозякин опять не забил. На его счету всего один гол и удивительный промах по пустым казанским воротам (тогда выручил вратарь, отбивший шайбу клюшкой).

МЕТСОЛА ПРОИГРАЛ СУДНИЦИНУ

Матч в Уфе «Салават Юлаев» - «Авангард» вернул нас в финал-2019 Восточной конференции. Героем той серии стал юлаевец Метсола, которого КХЛ назвала лучшим вратарем сезона. Особенно впечатлили его подвиги в 109-минутном марафоне шестого матча.

Старался не отставать от финна омич Бобков, и это ему удавалось.

Но недавно он уступил пост номер один Судницину. Похоже, дублер выигрывает конкуренцию. В Уфе Судницин затмил самого Метсолу. «Ястребы» под гнетом травм и болезней сумели победить 5:2. Их воротчик отразил 38 бросков, его оппонент – 34.

Поздравим с дебютом и днем рождения новичка омичей Макарова, мужа телеведущей Леры Кудрявцевой. Пока он на пробном контракте на три матча. Верится, скоро подпишет полноценное соглашение.

ДУЭЛЬ ТРЕТЬИХ ВРАТАРЕЙ

А в Москву впервые в новом сезоне пожаловал СКА, которым руководит главный тренер сборной Алексей Кудашов. Который с детства болел за «Динамо», заканчивал в этом клубе карьеру в статусе капитана.

Он вернул в состав Кагарлицкого, пропустившего две предыдущих матча. Теперь Шипачев и Кагарлицкий – по разные стороны баррикад.

После домашнего поражения от ЦСКА 0:3 ворота питерцев защищает 21-летний Мельничук, третий вратарь команды. В прошлое воскресенье он успел засушить первый сухарь, остановив дома сочинских «леопардов». А на «ВТБ Арене» почти что дебютант позволил себе цирковой номер – головой перебросив шайбу, несильно пущенную Вологодским Кросби, через заградительное стекло. В итоге он опять сохранил ворота на замке.

Еще сильнее удивило с выбором вратаря московское «Динамо». Пост номер один доверили не опытному Еременко (он пока не набрал форму после операции аппендицита) и не прогрессирующему Бочарову (он, похоже, устал), а малоизвестному Кузнецову. Ему тоже 21 год, за него габариты (рост 188 см, вес 90 кг). Словом, кровь с молоком.

Если Мельничук выходил на пару матчей СКА в позапрошлом сезоне, то Кузнецов – полноценный дебютант КХЛ.

Бело-голубые превзошли гостей только по силовым приемам, в остальном сильнее оказались армейцы и воплотили преимущество в два гола. К тому же не покидало ощущение, что соперники играют по разным правилам.

В тяжелый понедельник, 23 сентября, болельщиков ждет армейское дерби №2 из шести запланированных в регулярном чемпионате. И опять на канадке питерского «Ледового». Так что репетиция команде Кудашова на узкой площадке в Петровском парке удалась на славу. В воскресенье питерцы потренируются на одном из лидеров Западной конференции «Витязе». СКА впервые пройдет испытание спаренными матчами. В прошлом сезоне ЦСКА сдал подобный экзамен на отлично – сначала разгромив 5:0 «Йокерит», а следом победив 3:1 СКА.

Параллельно ЦСКА забросил четыре безответные шайбы ершистому «Адмиралу», счет же в матче открыл Капризов, продлив личную результативную серию до семи матчей. Любопытный штрих: московские встречи собрали одинаковые зрительские аудитории. В «Парке легенд» побывало 7378 зрителей, в Петровском парке – 7323.

РЕЗУЛЬТАТЫ

АВТОМОБИЛИСТ – КУНЬЛУНЬ РЕД СТАР – 5:4 от (1:2, 3:1, 0:1, 1:0)

Голы: Секстон, Мэйсек (2), Гареев, Холланд – Вон (2), Миллер, Лонхарт

САЛАВАТ ЮЛАЕВ – АВАНГАРД – 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)

Голы: Картаев, Арзамасцев – Дедунов, Шумаков, Войнов, Грачев, Андригетто

МЕТАЛЛУРГ Мг – СПАРТАК – 4:3 (3:0, 1:1, 0:2)

Голы: О’Делл (2), Неколенко, Любимов – Цыплаков, Карсумс, Федоров

АК БАРС – НЕФТЕХИМИК – 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

Голы: Викстранд, Фазылзянов, Азеведо (2) - Хайруллин

ДИНАМО М – СКА – 0:2 (0:0, 0:2, 0:2)

Голы: Рундблад, Карпов

ЦСКА – АДМИРАЛ – 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)

Голы: Капризов, Мамин (2), Марченко

ХК СОЧИ – ТОРПЕДО – 5:4 (1:0, 3:1, 1:3)

Голы: Крикунов, Точицкий, Стремвалль, Погоришный, Томилин – Варнаков (2), Белевич, Жафяров

Пятница

15.30*. Сибирь – Амур КХЛ ТВ

16.30. Барыс – Трактор КХЛ ТВ HD

19.00. Локомотив – Витязь КХЛ ТВ

Суббота

14.30. Автомобилист – Спартак КХЛ ТВ

14.30. Салават Юлаев – Нефтехимик КХЛ ТВ (20.35)

15.00. Металлург – Ак Барс КХЛ ТВ HD

17.00. Северсталь – Торпедо КХЛ ТВ

17.00. ХК Сочи – Адмирал

17.10. Динамо Мн – Йокерит КХЛ ТВ HD (20.30)

17.30. Динамо М – Динамо Р КХЛ ТВ HD

Воскресенье

17.00. Авангард – Куньлунь Ред Стар КХЛ ТВ

17.00. СКА – Витязь КХЛ ТВ HD

* Время московское.