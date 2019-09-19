«Вышел против СКА и кайфовал». Молодой вратарь «Динамо» не боится питерских хоккеистов

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Матч между московским «Динамо» и питерским СКА закончился победой армейцев - 2:0. Нельзя сказать, что у хозяев площадки совсем не было шансов и сухой счет – закономерность. У бело-голубых были моменты, которые непременно нужно было реализовывать, молодой вратарь Алексей Мельничук словно заколдовал свои ворота – шайба не заходила туда ни от щелчка, ни от броска! Главный тренер Алексей Кудашов уже не в первый раз доверял этому голкиперу последний рубеж, но захваливать его пока не спешит:

«Да, Мельничук сыграл хорошо. Но результат – это действия всей команды. Нападения и оборона были сегодня одним целым», - сказал Алексей Кудашов.

- А как обстоят дела с защитниками, которые были травмированы? Кто-то появится на льду в ближайшее время?

- Токранов уже катается с командой.

- Дмитрий Кагарлицкий у вас не в каждом матче выходит. Это связано с ротацией?

- Да. У нас все игроки подвергаются ротации.

Дмитрий Кагарлицкий впервые приехал на ВТБ-Арену уже в статусе игрока СКА. Здесь его помнят болельщики, а на матче даже включали песню «Ты ушел от меня» и с чувством юмора показывали на кубе то его, то Вадима Шипачева, намекая на то, что связка была огненная в прошлом сезоне:

«Я сам во время матча не видел, но мне уже рассказали в раздевалке. Если это повеселило болельщиков, то здорово, что так придумали», - рассказывает Дмитрий Кагарлицкий.

- Не хотелось побежать на соседнюю лавку? Иногда игроки первое время забывают и бегут на лавку бывшего клуба…

- Нет. Я был очень сосредоточен.

- В «Динамо» у вас было много игрового времени и, соответственно, много очков. Теперь чувствуете, что в СКА нужно выгрызать себе место в составе?

- Не то, чтобы выгрызать. Да, я иногда не играю, но это связано только с моим выступлением. В начале сезона я показывал не самую лучшую игру, не то, что от меня ожидали. Поэтому и подвергался ротации.

А вот в стане бело-голубых ротация скорее вынужденная и связана с банальной усталостью:

«Мы в предыдущих матчах отдали много сил, поэтому сегодня поставили молодых. Они старались, но ничего не забили. Ну а с нулем не выиграть», - подвел итог встречи главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов.

- Вы тоже поставили в ворота молодого вратаря - Георгия Кузнецова. И сразу против сильного клуба…

- А как его проверять-то? С сильными и надо проверять.

Георгий Кузнецов, несмотря на две пропущенные шайбы, был признан лучшим игроком матча в составе «Динамо»:

- Георгий, такой дебют против СКА – это хорошо или не очень? Все-таки очень мастеровитая команда…

- Да мне наоборот хорошо, когда много бросков. Ты даже начать волноваться не успеваешь. Сразу вступаешь в игру и работаешь.

- Как оцените свою игру?

- 4 из 5. Мог и лучше.

- В первые минуты на льду ощущали какой-то мандраж?

- Нет, ничего такого не было. Вышел и кайфовал.

- Лучший момент матча – это концовка первого периода, когда вы плечом отразили бросок Карпова?

- Я и сам не понял, как получилось в том моменте. Вроде сначала перекладина была. Повезло!

- А самый сложный момент?

- Первый гол. Рунбланд так бросил невероятно – я вообще шайбы не видел.

Итог матча можно подвести не только победой и двумя очками в копилку СКА, но и тем, что в КХЛ все больше начинают доверять молодым игрокам. И делают это даже топ-клубы, что не может не радовать.