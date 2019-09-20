«Витязь» прекрасен: камбэк в Ярославле и первое место на Западе

Когда видишь вывеску «Локомотив» против «Витязя», зачастую знаешь, кто в этом противостоянии фаворит. Ярославль всегда свысока смотрел на подмосковную команду, но не в этот раз. В турнирной таблице Запада витязи находились на третьем месте, тогда как железнодорожники еле-еле попадали в зону плей-офф.

Возвращение Алексеева и первый матч Артюхина

Составы обеих команд преподнесли болельщикам сюрпризы. У «Локомотива» на лед вернулся центрфорвард Денис Алексеев, который получил повреждение в поединке с московским «Динамо». Ходили слухи, что у него сотрясение мозга, но диагноз не подтвердился. Правда, наставник ярославцев Крэйг Мактавиш решил поставить Алексеева на фланг.

У «Витязя» первый матч сезона проводил один из самых известных игроков КХЛ – Евгений Артюхин. Он появился в третьем звене вместе с Евгением Монсом и Иваном Петраковым. Место в воротах занял Александр Самонов, который на старте сезона показывает сумасшедшую игру.

Плохая реализация от «Локомотива»

Первые несколько минут команды сражались за территорию – здесь успешнее оказались хозяева. «Локомотив» провел несколько хороших атак, а открыть счет мог уже в дебюте встрече, но Николай Коваленко не попал с убойной дистанции. Затем два шанса не использовал Егор Аверин – оба раза ему передачи выдавал Алексеев. Моментов Ярославль создал на две игры, а забил лишь однажды. Самонова пробил лучший бомбардир команды Антон Ландер.

«Витязь» не понимал, как тактически действовать против «Локомотива», у которого было слишком много чистого льда. Гости не справлялись с поперечными передачами ярославцев. Совсем все плохо в зоне команды Михаила Кравца становилось, когда у хозяев подключались защитники. Показательный момент: даже домосед Никита Черепанов смело ходил вперед и позволял себе застревать за воротами Самонова.

Подмосковная команда не слишком сильно уступила по броскам в первом периоде, но создала всего один момент – с броском Монса в касание справился Александр Лазушин. «Витязь» не уступал в жесткости и скорости, но он откровенно не справлялся с нестандартными ходами в исполнении хоккеистов соперника. Если бы не чудовищная реализация от «Локомотива», то матч можно было бы заканчивать в стартовом отрезке.

Убойное большинство «Витязя»

«Локомотив» сумел предсказать агрессивное начало второго периода от «Витязя». Гости немного изменили расстановку, стали прессинговать большими силами, но у них редко получалось запирать ярославцев в их зоне. Пока «Витязь» разбирался, как же ему действовать в атаке – он пропустил еще. Гол на счету Павла Кудрявцева.

Главное достижение подмосковных хоккеистов – они сумели завладеть территорией. Только с моментами у гостей было туго. Но их выручило большинство. Они бодро разыграли в формате «5 на 3», забили гол (отличился Миро Аалтонен), а затем огорчили Лазушина во второй раз. Это сделал Якуб Ержабек в момент, когда у «Локомотива» выходил на лед оштрафованный хоккеист.

Затем «Витязь» и вовсе повел в счете. Бросок в ближнюю девятку удался Святославу Гребенщикову. Гости перевернули игру только за счет хорошей реализации моментов. Это выбило из колеи «Локомотив». Он пытался спастись положение обычным навалом. Опасные ситуации у ворот Самонова конечно возникали, но вратарь с ними справился. «Витязь» одержал шестую победу подряд и возглавил Западную конференцию. Гости преподали «Локомотиву» урок – и по реализации моментов, и по тому, что играть нужно не 20 минут, а все 60.