Армия Питера наткнулась на еж. Как СКА проиграл «Витязю» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
22 сентября 2019 19:45ХоккейДомрачев Владислав

Армия Питера наткнулась на еж. Как СКА проиграл «Витязю»

Двадцать матчей подряд «Витязь» не мог одолеть СКА в Санкт-Петербурге.

Теперь эта кошмарная серия прервалась. Гости благодаря большинству и своему вратарю Илье Ежову продлили победную серию до семи матчей и сохранили лидерство в Западной конференции.

«Витязь» прибыл в Санкт-Петербург лидером Западной конференции, одержав семь побед в восьми матчах. СКА идет на втором месте, засушив две последние игры, в Сочи (1:0) и в Москве с «Динамо» (2:0). Во многом благодаря вратарю-дебютанту 21-летнему Алексею Мельничуку.

- Ну и что с того? В моем возрасте Сорокин и Шестеркин играли в финале, – парировал вопрос о своих успехах молодой голкипер.

Насчет Ильи Сорокина нельзя не согласиться. А Игорь Шестеркин по ходу финальной серии с «Магниткой» получил вотум недоверия от тренера СКА Олега Знарка.

На «Витязь» штаб питерцев бросил лучшего голкипера МЧМ-2019 Петра Кочеткова, севшего в запас после армейского дерби номер один (0:3). Дело было в позапрошлую пятницу, 13-го. Что бы это значило? Остается сделать предположение: в армейском дерби номер два, которое состоится в Санкт-Петербурге уже сегодня, ворота СКА доверят Мельничуку.

Питерцы впервые пройдут испытание спаренными матчами. В прошлом сезоне ЦСКА показал, как это надо делать, выиграв в Москве сначала у «Йокерита» (5:0) и на следующий день у… СКА (3:1).

Кочетков запомнился стремительным рейдом из ворот за «усы» навстречу форварду гостей Макееву, вратарь опередил соперника и выбил шайбу. Но ничего не смог поделать с бросками капитана «Витязя» Семина и Чернова, увенчавшими розыгрыш лишнего.

Бригады меньшинства СКА действуют пассивно. Так, кстати, было и в дерби с ЦСКА, когда защитник питерцев Ярослав Дыбленко позволил москвичу Константину Окулову расстрелять ворота Кочеткова.

А владения гостей наглухо закрыл Илья Ежов, носивший форму СКА. 37 бросков он отразил за первые два периода. Капитулировал же лишь после броска Дмитрия Кагарлицкого, подправившего шайбу после передачи Алексея Бывальцева за спину защитникам.

На лавке гостей спокойствие и уверенность излучал новый наставник команды Михаил Кравец. Он, кстати, в трех матчах руководил СКА в качестве исполняющего обязанности главного тренера после отставки Милоша Ржиги. Под руководством Кравеца питерские армейцы одолели дома «Витязь» (4:3), взяли верх в Донецке (3:2), но были разгромлены «Спартаком» в Сокольниках (1:6), Ежов и сменивший его Сергей Бобровский пропустили по три шайбы.

Хозяева транжирили большинство, а на последней секунды второй 20-минутке попали в архисложное положение. Защитник Давид Рундблад схлопотал четыре минуты штрафа, и хозяевам пришлось полторы минуты держать оборону втроем против пятерки соперника.

Кочетков со товарищи выстояли, но вскоре голкипер не совладал с броском Евгения Монса, атаковавшего с нулевого угла. Игру Кочетков досматривал с лавки. Не снимая маски и опустив голову.

Очень сомнительная подножка Макеева вернула СКА в игру. Хозяева наконец преуспели в большинстве. Шайба юркнула в сетку от конька форварда Александра Барабанова. Вскоре на лобное место отправился гренадер Евгений Артюхин. Если хочешь натренировать меньшинство - пригласи его в команду. Йори Лехтеря ударил клюшкой вратаря, а Артюхин на пятачке едва не свернул шею капитану хозяев Сергею Плотникову и получил малый штраф.

Ежов больше пропускать не захотел, ему помогли в этом крестовина и черенок собственной клюшки. Макеев же завез четвертую шайбу в пустые ворота. Генеральную репетицию армейского дерби СКА провалил.

Александр Волков: UFC заинтересован в том, чтобы я включился в гонку за титул Российский боец UFC Александр Волков рассказал о работе на Первом канале во время поединка Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье, а также оценил своего следующего соперника – Жуниора дос Сантосе. 13.09.2019 15:15 ММА Усачев Владислав
Еще по теме:
Фергюсон – президенту UFC: Устрой поединок с Хабибом 14 декабря (фото) Дебютный бой Аскарова в UFC завершился вничью Главный бой UFC Fight Night 159 признан несостоявшимся
Мясо разной степени сырости. Обзор турниров прошедшего уик-энда Стартовал «взрослый» сезон-2019/20. О турнирах с участием звезд женского катания мы уже рассказывали, теперь речь пойдет о других событиях минувших выходных. 16.09.2019 13:15 Фигурное катание Тигай Лев
Теперь Медведев – в четверке сильнейших. И на US Open, и в мировом рейтинге Даниил Медведев в четвертьфинале US Open победил Стэна Вавринку, что обеспечило ему и выход в первый полуфинал «Большого шлема» в карьере, и четвертую строчку в рейтинге ATP. 04.09.2019 02:30 Теннис Мысин Николай
Трусова начинает и выигрывает. Соперниц пока не видно 15-летняя россиянка Александра Трусова с громадным отрывом лидирует после короткой программы на первом в своей карьере «взрослом» турнире в Братиславе. 20.09.2019 17:45 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Трусова установила два мировых рекорда на турнире в Словакии Камила Валиева: Я не воспринимаю четверные прыжки заоблачными Олег Васильев: Трусова и Щербакова – это космос, на чемпионате России вакантным будет третье место
Хорошо, что «Спартака» нет в Лиге Европы. Хватило и Уфы… Красно-белые с минимальным счетом уступили команде Вадима Евсеева, показав ужасный футбол. Сколько еще продержится Олег Кононов у руля команды? 20.09.2019 19:30 Футбол Мощенко Захар
Наши в огне: Гусев и Панарин забили первые голы, Овечкин отдал два паса «Советский спорт» рассказывает о предсезонных матчах в НХЛ. 19.09.2019 09:30 Хоккей Костяев Иван
С какого перепуга мы должны работать на чужого дядю? О Кубке мира по хоккею Как реагировать КХЛ на предстоящее проведение Кубка мира? 19.09.2019 17:05 Хоккей Иванов Сергей
Крылов проиграл возрастному бразильцу, Гейтжи вырубил Серроне (видео) В Ванкувере (Канада) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 158. В одном из главных поединков бойцовского шоу 27-летний Никита Крылов раздельным решением судей уступил 39-летнему Гловеру Тейшейре. 15.09.2019 10:00 ММА Ващенко Сергей
Валерий Гладилин: В «Спартаке» не все в порядке. Почему не играл капитан? Бывший полузащитник и тренер «Спартака» Валерий Гладилин считает, что красно-белые не продемонстрировали никакой командной игры в матче 10-го тура РПЛ против «Уфы» (0:1). 20.09.2019 21:00 Футбол Усачев Владислав
Бьянка – новая королева. Время Серены ушло Какие выводы мы можем сделать после победы Бьянки Андрееску над Сереной Уильямс в финале Открытого чемпионата США. 08.09.2019 15:30 Теннис Мысин Николай
Новости
20:05 Футбол Хет-трик Нинги вывел «Анже» на второе место в лиге 1
20:01 Футбол Соперник ЦСКА по Лиге Европы «Ференцварош» вырвал победу в чемпионате Венгрии
19:44 Футбол ЦСКА – «Краснодар». Влашич оформил дубль (видео)
19:42 Футбол ЦСКА – «Краснодар». Чалов обогнал Красича по голам за армейцев (видео)
19:37 Футбол ПСВ и «Аякс» сыграли вничью. Промес забил
19:31 Хоккей Две шайбы Войнова помогли «Авангарду» победить «Куньлунь»
19:30 Футбол Игорь Черевченко: Мало попадаем в створ. Может, ворота маленькие, увеличить надо?
19:25 Хоккей «Витязь» обыграл СКА на выезде
19:15 Футбол Дмитрий Парфенов: Игроки «Урала» думали, что малой кровью кто-то что-то отдаст
19:08 Футбол «Валенсия» без Черышева не смогла обыграть «Леганес»
19:01 Вольная борьба Россиянин Садулаев стал четырехкратным чемпионом мира
18:57 Футбол «Базель» упустил победу в матче с «Янг Бойз»
18:46 Футбол Жозе Моуринью: «МЮ» завершит сезон в АПЛ между четвертым и шестым местом
18:42 Футбол Гол Татаева помог «Младе-Болеслав» победить «Баник»
18:29 Футбол «Арсенал» в Туле сыграл вничью с «Уралом»
18:23 Теннис Ирина Хромачева: Доказательств никаких нет, а наказание я получила
18:13 Футбол «Вест Хэм» обыграл «МЮ», Ярмоленко забил гол
18:08 Футбол Хави изъявил желание возглавить «Барселону»
18:06 Теннис Медведев победил Чорича в финале турнира в Санкт-Петербурге
17:58 Футбол ЦСКА – «Краснодар». Стартовые составы
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика