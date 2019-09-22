Армия Питера наткнулась на еж. Как СКА проиграл «Витязю»

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Теперь эта кошмарная серия прервалась. Гости благодаря большинству и своему вратарю Илье Ежову продлили победную серию до семи матчей и сохранили лидерство в Западной конференции.

«Витязь» прибыл в Санкт-Петербург лидером Западной конференции, одержав семь побед в восьми матчах. СКА идет на втором месте, засушив две последние игры, в Сочи (1:0) и в Москве с «Динамо» (2:0). Во многом благодаря вратарю-дебютанту 21-летнему Алексею Мельничуку.

- Ну и что с того? В моем возрасте Сорокин и Шестеркин играли в финале, – парировал вопрос о своих успехах молодой голкипер.

Насчет Ильи Сорокина нельзя не согласиться. А Игорь Шестеркин по ходу финальной серии с «Магниткой» получил вотум недоверия от тренера СКА Олега Знарка.

На «Витязь» штаб питерцев бросил лучшего голкипера МЧМ-2019 Петра Кочеткова, севшего в запас после армейского дерби номер один (0:3). Дело было в позапрошлую пятницу, 13-го. Что бы это значило? Остается сделать предположение: в армейском дерби номер два, которое состоится в Санкт-Петербурге уже сегодня, ворота СКА доверят Мельничуку.

Питерцы впервые пройдут испытание спаренными матчами. В прошлом сезоне ЦСКА показал, как это надо делать, выиграв в Москве сначала у «Йокерита» (5:0) и на следующий день у… СКА (3:1).

Кочетков запомнился стремительным рейдом из ворот за «усы» навстречу форварду гостей Макееву, вратарь опередил соперника и выбил шайбу. Но ничего не смог поделать с бросками капитана «Витязя» Семина и Чернова, увенчавшими розыгрыш лишнего.

Бригады меньшинства СКА действуют пассивно. Так, кстати, было и в дерби с ЦСКА, когда защитник питерцев Ярослав Дыбленко позволил москвичу Константину Окулову расстрелять ворота Кочеткова.

А владения гостей наглухо закрыл Илья Ежов, носивший форму СКА. 37 бросков он отразил за первые два периода. Капитулировал же лишь после броска Дмитрия Кагарлицкого, подправившего шайбу после передачи Алексея Бывальцева за спину защитникам.

На лавке гостей спокойствие и уверенность излучал новый наставник команды Михаил Кравец. Он, кстати, в трех матчах руководил СКА в качестве исполняющего обязанности главного тренера после отставки Милоша Ржиги. Под руководством Кравеца питерские армейцы одолели дома «Витязь» (4:3), взяли верх в Донецке (3:2), но были разгромлены «Спартаком» в Сокольниках (1:6), Ежов и сменивший его Сергей Бобровский пропустили по три шайбы.

Хозяева транжирили большинство, а на последней секунды второй 20-минутке попали в архисложное положение. Защитник Давид Рундблад схлопотал четыре минуты штрафа, и хозяевам пришлось полторы минуты держать оборону втроем против пятерки соперника.

Кочетков со товарищи выстояли, но вскоре голкипер не совладал с броском Евгения Монса, атаковавшего с нулевого угла. Игру Кочетков досматривал с лавки. Не снимая маски и опустив голову.

Очень сомнительная подножка Макеева вернула СКА в игру. Хозяева наконец преуспели в большинстве. Шайба юркнула в сетку от конька форварда Александра Барабанова. Вскоре на лобное место отправился гренадер Евгений Артюхин. Если хочешь натренировать меньшинство - пригласи его в команду. Йори Лехтеря ударил клюшкой вратаря, а Артюхин на пятачке едва не свернул шею капитану хозяев Сергею Плотникову и получил малый штраф.

Ежов больше пропускать не захотел, ему помогли в этом крестовина и черенок собственной клюшки. Макеев же завез четвертую шайбу в пустые ворота. Генеральную репетицию армейского дерби СКА провалил.