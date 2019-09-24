Пойнт круче Кучерова? «Тампа» ударно завершила комплектацию состава

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Третий бомбардир «Лайтнинг» после самого ценного игрока сезона Никиты Кучерова и капитана команды Стива Стэмкоса ограниченно свободный агент Брайден Пойнт заключил трехлетний контракт на 20,25 млн долларов.

Много это или мало? Это идеальная работа менеджмента победителя регулярки-2019. В «Тампе» нащупали оптимальный метод создания боеспособного коллектива за разумные деньги. По окончании договора новичка закрепившемуся в составе молодому игроку предлагают трех - пятилетний контракт-мостик. Если он оправдывает ожидания, тогда к всеобщему удовлетворению заключают длинное соглашение на серьезную сумму. По этому пути прошли все нынешние вожаки «Молнии» - Стэмкос, Хедман, Кучеров, Василевский, Палат. Теперь их примеру последовал 23-летний центр Пойнт.

АГЕНТ ПОДНЯЛ БУЧУ…

Компромисс, однако, не получился легким. Еще в конце прошлой недели агент канадца, видимо, устав биться в бетонную стену боссов «Тампы» и надеясь возбудить болельщиков, впервые выдал в СМИ информацию о переговорах:

- При желании все можно решить в один день. Но, если честно, разногласия очень велики. Я даже удивлен, какая дистанция нас разделяет. Мы пропускаем тренировочный лагерь, чего, конечно, не хотели. Контракт Марнера с «Торонто»? Отличная сделка для игрока. Она, естественно – определенный ориентир для нас. Но мы готовы к любому сценарию. Ситуация в «Тампе» - уникальна. Лидеры подписаны на длительный срок, у многих – промежуточные контракты. Нас вполне устроит такой договор-мостик.

Поразительно, но через пару дней все так и произошло. Ясно было, что Пойнт и близко не мог претендовать на деньги ровесника Марнера, которому «Мейпл Лифс» легко выписали более 65 млн на 6 лет или 10,893 млн в сезон. В любом солидном клубе соблюдают строгую иерархию. Если у Кучерова оклад – 9,5 млн (до 2027 года), Стэмкоса – 8,5 (до 2024-го), Хедмана – 7,875 (до 2025-го), у Василевского со следующего сезона – 9,5 (до 2028 года), то Пойнт по определению не мог рассчитывать даже на семь миллионов.

Именно с таких позиций «Тампа» начала переговоры четыре месяца назад, предложив 5 миллионов в год. Мало? Как посмотреть, если вспомнить, что у Кучерова только что завершился трехлетний договор-мостик на 4,77 млн в год. Да, Никита в предконтрактный сезон-2015/16 набрал 66 (30+36) очков, а Пойнт сейчас – 92 (41+51). Но с кем в звене выходил Брайден? С лучшим игроком года! Кучеров давно доказал, что способен прокачать любого. Как он это в свое время сделал с Владом Наместников, который сразу сдулся, стоило перейти в «Рейнджерс».

…«ТАМПА» ПОШЛА НА УСТУПКИ

После сумасшедших ангажементов в середине сентября других ограниченно свободных агентов Марнера и Шабо в «Оттаве» - 64 млн на 8 лет «Тампа», повинуясь законам рынка, смягчила позицию. Добавила к трехлетнему договору пару миллионов, предложив 5,66 млн в год. Как раз после этого агент Пойнта и поднял шум в прессе. Ход отчаяния оправдал себя: клуб накинул еще три миллиона до 6,75 млн за сезон - и стороны ударили по рукам.

Вот только больше все-таки рискует «Молния». Как выяснилось, у Пойнта тяжелая травма бедра. После операции он вернется в строй в лучшем случае в конце октября. Если же сравнивать его с Марнером, то Брайден с учетом низких налогов во Флориде не так уж много уступил – 4,1 млн долларов чистыми против 5,08 нападающего «Торонто». Но через три года Пойнт сможет сильно поднять гонорар, а Марнер привязан к «Мейпл Лифс» на 6 лет. Другое дело, у Митчелла 61 млн бонусов, которые выплачивают до старта сезона, а это при инвестировании на гарантированные 7-8 процентов годовых добавит к контракту в среднем еще по миллиону за сезон.

Так или иначе, на рынке ограниченно свободных агентов не подписанными остались четыре суперфигуры – Патрик Лайне, Кайл Коннор (оба – «Виннипег»), Микко Рантанен («Колорадо»), Метью Ткачук («Калгари»). Во вторник появился инсайд, что за Лайне, разругавшегося с «Джетс», выстроилась очередь из желающих обменять или выкупить финского снайпера.

А В ЭТО ВРЕМЯ…

КОРШКОВ ПОРАДОВАЛ САМОГО БЭБКОКА

Серьезную заявку на попадание в основной состав «Торонто» сделал Егор Коршков. В Монреале 23-летний экс-нападающий «Локомотива» отметился дублем и удостоился первой звезды матча (0:3).

«Мейпл Лифс», правда, выставили одну молодежь, чего не скажешь о «Канадиенс». Тренер «Торонто» Майк Бэбкок похвалил россиянина, подчеркнув, что в отсутствие лидеров его звено смогло взять инициативу на себя. Первые шайбы в предсезонке забросили форварды Евгений Свечников из «Детройта» (2:3 ОТ с «Айлендерс», ворота ньюйоркцев защищал Семен Варламов) и Артем Анисимов из «Оттавы» (4:6 с «Ванкувером»). «Лос-Анджелес» победил дома «Анахайм» -3:0. Однако Илья Ковальчук опять никак себя не проявил, а Николай Прохоркин вовсе не попал в заявку «Кингз».

Попутно клубы продолжают избавляться от балласта. Так, на драфт отказов угодил защитник «Калгари» Ринат Валиев (24 года). Отправлены в АХЛ нападающий «Нью-Джерси» Михаил Мальцев (21), вратарь «Аризоны» Иван Просветов (20), нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин (22), защитник «Калгари» Александр Елесин (23) и вратарь Артем Загидулин (24), нападающие «Сан-Хосе» Иван Чехович (20), Максим Летунов (23) и защитник Николай Кныжов (21). Форвард «Шаркс» Владислав Котков (19) возвращен в молодежную лигу Квебека.