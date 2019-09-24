Пойнт круче Кучерова? «Тампа» ударно завершила комплектацию состава - Советский спорт
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24 сентября 2019 19:49ХоккейСлавин Виталий

Пойнт круче Кучерова? «Тампа» ударно завершила комплектацию состава

Главный фаворит, по мнению букмекеров, наступающего чемпионата «Тампа» ударно завершила комплектацию состава.

Третий бомбардир «Лайтнинг» после самого ценного игрока сезона Никиты Кучерова и капитана команды Стива Стэмкоса ограниченно свободный агент Брайден Пойнт заключил трехлетний контракт на 20,25 млн долларов.

Много это или мало? Это идеальная работа менеджмента победителя регулярки-2019. В «Тампе» нащупали оптимальный метод создания боеспособного коллектива за разумные деньги. По окончании договора новичка закрепившемуся в составе молодому игроку предлагают трех - пятилетний контракт-мостик. Если он оправдывает ожидания, тогда к всеобщему удовлетворению заключают длинное соглашение на серьезную сумму. По этому пути прошли все нынешние вожаки «Молнии» - Стэмкос, Хедман, Кучеров, Василевский, Палат. Теперь их примеру последовал 23-летний центр Пойнт.

АГЕНТ ПОДНЯЛ БУЧУ…

Компромисс, однако, не получился легким. Еще в конце прошлой недели агент канадца, видимо, устав биться в бетонную стену боссов «Тампы» и надеясь возбудить болельщиков, впервые выдал в СМИ информацию о переговорах:

- При желании все можно решить в один день. Но, если честно, разногласия очень велики. Я даже удивлен, какая дистанция нас разделяет. Мы пропускаем тренировочный лагерь, чего, конечно, не хотели. Контракт Марнера с «Торонто»? Отличная сделка для игрока. Она, естественно – определенный ориентир для нас. Но мы готовы к любому сценарию. Ситуация в «Тампе» - уникальна. Лидеры подписаны на длительный срок, у многих – промежуточные контракты. Нас вполне устроит такой договор-мостик.

Поразительно, но через пару дней все так и произошло. Ясно было, что Пойнт и близко не мог претендовать на деньги ровесника Марнера, которому «Мейпл Лифс» легко выписали более 65 млн на 6 лет или 10,893 млн в сезон. В любом солидном клубе соблюдают строгую иерархию. Если у Кучерова оклад – 9,5 млн (до 2027 года), Стэмкоса – 8,5 (до 2024-го), Хедмана – 7,875 (до 2025-го), у Василевского со следующего сезона – 9,5 (до 2028 года), то Пойнт по определению не мог рассчитывать даже на семь миллионов.

Именно с таких позиций «Тампа» начала переговоры четыре месяца назад, предложив 5 миллионов в год. Мало? Как посмотреть, если вспомнить, что у Кучерова только что завершился трехлетний договор-мостик на 4,77 млн в год. Да, Никита в предконтрактный сезон-2015/16 набрал 66 (30+36) очков, а Пойнт сейчас – 92 (41+51). Но с кем в звене выходил Брайден? С лучшим игроком года! Кучеров давно доказал, что способен прокачать любого. Как он это в свое время сделал с Владом Наместников, который сразу сдулся, стоило перейти в «Рейнджерс».

…«ТАМПА» ПОШЛА НА УСТУПКИ

После сумасшедших ангажементов в середине сентября других ограниченно свободных агентов Марнера и Шабо в «Оттаве» - 64 млн на 8 лет «Тампа», повинуясь законам рынка, смягчила позицию. Добавила к трехлетнему договору пару миллионов, предложив 5,66 млн в год. Как раз после этого агент Пойнта и поднял шум в прессе. Ход отчаяния оправдал себя: клуб накинул еще три миллиона до 6,75 млн за сезон - и стороны ударили по рукам.

Вот только больше все-таки рискует «Молния». Как выяснилось, у Пойнта тяжелая травма бедра. После операции он вернется в строй в лучшем случае в конце октября. Если же сравнивать его с Марнером, то Брайден с учетом низких налогов во Флориде не так уж много уступил – 4,1 млн долларов чистыми против 5,08 нападающего «Торонто». Но через три года Пойнт сможет сильно поднять гонорар, а Марнер привязан к «Мейпл Лифс» на 6 лет. Другое дело, у Митчелла 61 млн бонусов, которые выплачивают до старта сезона, а это при инвестировании на гарантированные 7-8 процентов годовых добавит к контракту в среднем еще по миллиону за сезон.

Так или иначе, на рынке ограниченно свободных агентов не подписанными остались четыре суперфигуры – Патрик Лайне, Кайл Коннор (оба – «Виннипег»), Микко Рантанен («Колорадо»), Метью Ткачук («Калгари»). Во вторник появился инсайд, что за Лайне, разругавшегося с «Джетс», выстроилась очередь из желающих обменять или выкупить финского снайпера.

А В ЭТО ВРЕМЯ…

КОРШКОВ ПОРАДОВАЛ САМОГО БЭБКОКА

Серьезную заявку на попадание в основной состав «Торонто» сделал Егор Коршков. В Монреале 23-летний экс-нападающий «Локомотива» отметился дублем и удостоился первой звезды матча (0:3).

«Мейпл Лифс», правда, выставили одну молодежь, чего не скажешь о «Канадиенс». Тренер «Торонто» Майк Бэбкок похвалил россиянина, подчеркнув, что в отсутствие лидеров его звено смогло взять инициативу на себя. Первые шайбы в предсезонке забросили форварды Евгений Свечников из «Детройта» (2:3 ОТ с «Айлендерс», ворота ньюйоркцев защищал Семен Варламов) и Артем Анисимов из «Оттавы» (4:6 с «Ванкувером»). «Лос-Анджелес» победил дома «Анахайм» -3:0. Однако Илья Ковальчук опять никак себя не проявил, а Николай Прохоркин вовсе не попал в заявку «Кингз».

Попутно клубы продолжают избавляться от балласта. Так, на драфт отказов угодил защитник «Калгари» Ринат Валиев (24 года). Отправлены в АХЛ нападающий «Нью-Джерси» Михаил Мальцев (21), вратарь «Аризоны» Иван Просветов (20), нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин (22), защитник «Калгари» Александр Елесин (23) и вратарь Артем Загидулин (24), нападающие «Сан-Хосе» Иван Чехович (20), Максим Летунов (23) и защитник Николай Кныжов (21). Форвард «Шаркс» Владислав Котков (19) возвращен в молодежную лигу Квебека.

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