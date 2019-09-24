Дацюк вернулся и проиграл. «Витязь» победил «Автомобилист» и возглавил таблицу

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Вторник в КХЛ запомнится возвращением на лед Павла Дацюка, дебютировавшего за «Автомобилист», главного тренера «Спартака» Олега Знарка, пропустившего три гостевых матча, основного вратаря красно-белых Юлиуса Гудачека. А также центрфорварда первого звена «Витязя» Артема Швеца-Рогового, приглашавшегося в олимпийскую сборную России.

Подмосковная команда одержала восьмую победу подряд и единолично возглавила турнирную таблицу.

ВОЛШЕБНИК – В ЧЕТВЕРТОМ ЗВЕНЕ…

Павел Дацюк вернулся! Раньше намеченного срока – начала октября. Его премьера в форме «Автомобилиста» состоялась в Подольске, против лидера Западной конференции и сводной таблицы всего чемпионата «Витязя».

Но рукопожатием перед стартовым вбрасыванием с капитаном и лидером хозяев Александром Семиным обменивался не Волшебник, а самый результативный легионер за всю историю КХЛ Найджел Доус. На джерси Павла не было даже буковки «А» - ассистента капитана.

Сразу всплыла в памяти давнишняя история, рассказанная автору этих строк другом «Советского спорта» Сергеем Гимаевым. Переносимся в май 2012 года. В разгаре чемпионат мира в Стокгольме/Хельсинки. Наильич два битых часа уговаривал главного тренера сборной Зинэтулу Билялетдинова пригласить в команду Семина, освободившегося вместе с Александром Овечкиным после вылета «Вашингтона» из Кубка Стэнли. Билл ни в какую не соглашался, но все-таки уступил. Два Александра прибыли в сборную, вышли в звене в Дацюком и стали героями полуфинала с финнами и золотого матча со словаками, которые завершились с одинаковым счетом 6:2. Семин в финале оформил дубль. Через два года Волшебник и Семин пересеклись на Олимпиаде в Сочи, историю эту нет желания вспоминать.

В Подольск на Дацюка и его команду собрались без малого 5 тысяч зрителей. И это в начале рабочей недели. Болельщики «Витязя» вряд ли забыли последний визит Волшебника к ним в гости. 28 ноября прошлого года СКА с Дацюком угостил хозяев теннисной баранкой 6:0, а Павел забил волшебный второй гол, деморализовавший хозяев.

Вот и теперь Волшебник имел в первом периоде распрекрасный момент открыть счет, но промахнулся метров с пяти.

Дацюка определили в четвертое звено к Белоусову и Хрипунову. Перед перерывом его выпустили во второй бригаде большинства (лучшим у «Авто» в КХЛ) с Секстоном и копателем на пятачке Плэттом.

Как-то Волшебник замешкался у углу своей зоны, «витязь» Чернов получил шайбу прямо напротив ворот, но промахнулся. Дацюк же готов был подстраховать вратаря Коваржа, прокатившись за его спиной.

Временами за Павла становилось тревожно. При виде вошедшего в раж гренадера Артюхина. Уж он не пощадит никого. В одной смене второго периода Артюхин хитанул трижды (!). Особенно эффектно смотрелся его силовой прием против защитника-гиганта Трямкина ростом 202 см и весом 115 кг.

Но время текло, а голов не было. На старте второй 20-минутке шайба, правда, побывала в воротах хозяев, но судьи после «киносеанса» ее не засчитали. Форвард первого звена Литовченко направил ее в цель пяткой, немного развернув конек.

Дацюка этим финтов не удивишь. Семь лет назад он в форме ЦСКА забил «Авангарду»… головой. Направленным кивком. Оригинально, но в хоккее нелегитимно.

Дуэль засушивших игру вратарей Самонова и Коваржа перетекла в овертайм, в котором нарушил правила Литовченко. Это удаление стало первым у гостей.

Молодой центрфорвард Швец-Роговой, вернувшийся после затяжного лечения, принес с чудо-передачи Семина два очка и клубный рекорд «Витязю» – восемь побед подряд. Так что не одним только возвращением Волшебника запомнится этот матч.

…А ГУДАЧЕК – НА ЛАВКЕ

«Спартак» вернулся из турне по маршруту Алма-Ата – Магнитогорск – Екатеринбург в двумя очками. Но какими – за победу над лидером чемпионата «Автомобилистом» (4:2). Красно-белые без своего главного тренера Олега Знарка, оставшегося в Москве по медицинским причинам, вчистую переиграли команду Андрея Мартемьянова.

Уверенно сыграл в Екатеринбурге вратарь-новичок москвичей Павел Хомченко. Поэтому вряд ли кто-то удивился, что против «Салавата Юлаева» ворота доверили именно ему. А в запас разделся тот, кого давно ждали – Юлиус Гудачек.

Однако Хомченко дал понять: ворота он уступать не намерен. Тем более что словак больше прославился не стабильностью, а куражистостью вкупе с послематчевым шоу. Только вряд ли его ледовые па после финальной сирены, приводящие в восторг болельщиков, придутся во вкусу Знарку.

В Екатеринбурге «Спартак» на стыке первого и второго периодов забил трижды за 40 секунд, теперь же выстрелил дуплетом – на два гола затратив меньше двух минут.

Юлаевцам удалось вернуться в игру благодаря голу в большинстве. Но вины Хомченко в том нет. Сошников добивал с пятачка, а защитник Рылов (к слову, главный бомбардир «Спартака») в роли второго вратаря не преуспел.

В третьем периоде у гостей проснулся Умарк. Он с помощью рикошета от конька защитника красно-белых Херсли сравнял счет. А вскоре Хомченко зевнул бросок с острого угла защитника Ларссона.

Так легионеры испортили настроение Знарку и дали шанс Гудачеку, который наверняка будет защищать ворота в четверг в матче с «Автомобилистом».