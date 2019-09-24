Дацюк вернулся и проиграл. «Витязь» победил «Автомобилист» и возглавил таблицу - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
24 сентября 2019 22:28ХоккейДомрачев Владислав

Дацюк вернулся и проиграл. «Витязь» победил «Автомобилист» и возглавил таблицу

Подмосковная команда одолела в овертайме лидера Востока (1:0 от), а «Спартак» с вернувшимся Олегом Знарком уступил дома «Салавату Юлаеву» 2:4, выигыывая 2:0.

Вторник в КХЛ запомнится возвращением на лед Павла Дацюка, дебютировавшего за «Автомобилист», главного тренера «Спартака» Олега Знарка, пропустившего три гостевых матча, основного вратаря красно-белых Юлиуса Гудачека. А также центрфорварда первого звена «Витязя» Артема Швеца-Рогового, приглашавшегося в олимпийскую сборную России.

Подмосковная команда одержала восьмую победу подряд и единолично возглавила турнирную таблицу.

ВОЛШЕБНИК – В ЧЕТВЕРТОМ ЗВЕНЕ…

Павел Дацюк вернулся! Раньше намеченного срока – начала октября. Его премьера в форме «Автомобилиста» состоялась в Подольске, против лидера Западной конференции и сводной таблицы всего чемпионата «Витязя».

Но рукопожатием перед стартовым вбрасыванием с капитаном и лидером хозяев Александром Семиным обменивался не Волшебник, а самый результативный легионер за всю историю КХЛ Найджел Доус. На джерси Павла не было даже буковки «А» - ассистента капитана.

Сразу всплыла в памяти давнишняя история, рассказанная автору этих строк другом «Советского спорта» Сергеем Гимаевым. Переносимся в май 2012 года. В разгаре чемпионат мира в Стокгольме/Хельсинки. Наильич два битых часа уговаривал главного тренера сборной Зинэтулу Билялетдинова пригласить в команду Семина, освободившегося вместе с Александром Овечкиным после вылета «Вашингтона» из Кубка Стэнли. Билл ни в какую не соглашался, но все-таки уступил. Два Александра прибыли в сборную, вышли в звене в Дацюком и стали героями полуфинала с финнами и золотого матча со словаками, которые завершились с одинаковым счетом 6:2. Семин в финале оформил дубль. Через два года Волшебник и Семин пересеклись на Олимпиаде в Сочи, историю эту нет желания вспоминать.

В Подольск на Дацюка и его команду собрались без малого 5 тысяч зрителей. И это в начале рабочей недели. Болельщики «Витязя» вряд ли забыли последний визит Волшебника к ним в гости. 28 ноября прошлого года СКА с Дацюком угостил хозяев теннисной баранкой 6:0, а Павел забил волшебный второй гол, деморализовавший хозяев.

Вот и теперь Волшебник имел в первом периоде распрекрасный момент открыть счет, но промахнулся метров с пяти.

Дацюка определили в четвертое звено к Белоусову и Хрипунову. Перед перерывом его выпустили во второй бригаде большинства (лучшим у «Авто» в КХЛ) с Секстоном и копателем на пятачке Плэттом.

Как-то Волшебник замешкался у углу своей зоны, «витязь» Чернов получил шайбу прямо напротив ворот, но промахнулся. Дацюк же готов был подстраховать вратаря Коваржа, прокатившись за его спиной.

Временами за Павла становилось тревожно. При виде вошедшего в раж гренадера Артюхина. Уж он не пощадит никого. В одной смене второго периода Артюхин хитанул трижды (!). Особенно эффектно смотрелся его силовой прием против защитника-гиганта Трямкина ростом 202 см и весом 115 кг.

Но время текло, а голов не было. На старте второй 20-минутке шайба, правда, побывала в воротах хозяев, но судьи после «киносеанса» ее не засчитали. Форвард первого звена Литовченко направил ее в цель пяткой, немного развернув конек.

Дацюка этим финтов не удивишь. Семь лет назад он в форме ЦСКА забил «Авангарду»… головой. Направленным кивком. Оригинально, но в хоккее нелегитимно.

Дуэль засушивших игру вратарей Самонова и Коваржа перетекла в овертайм, в котором нарушил правила Литовченко. Это удаление стало первым у гостей.

Молодой центрфорвард Швец-Роговой, вернувшийся после затяжного лечения, принес с чудо-передачи Семина два очка и клубный рекорд «Витязю» – восемь побед подряд. Так что не одним только возвращением Волшебника запомнится этот матч.

…А ГУДАЧЕК – НА ЛАВКЕ

«Спартак» вернулся из турне по маршруту Алма-Ата – Магнитогорск – Екатеринбург в двумя очками. Но какими – за победу над лидером чемпионата «Автомобилистом» (4:2). Красно-белые без своего главного тренера Олега Знарка, оставшегося в Москве по медицинским причинам, вчистую переиграли команду Андрея Мартемьянова.

Уверенно сыграл в Екатеринбурге вратарь-новичок москвичей Павел Хомченко. Поэтому вряд ли кто-то удивился, что против «Салавата Юлаева» ворота доверили именно ему. А в запас разделся тот, кого давно ждали – Юлиус Гудачек.

Однако Хомченко дал понять: ворота он уступать не намерен. Тем более что словак больше прославился не стабильностью, а куражистостью вкупе с послематчевым шоу. Только вряд ли его ледовые па после финальной сирены, приводящие в восторг болельщиков, придутся во вкусу Знарку.

В Екатеринбурге «Спартак» на стыке первого и второго периодов забил трижды за 40 секунд, теперь же выстрелил дуплетом – на два гола затратив меньше двух минут.

Юлаевцам удалось вернуться в игру благодаря голу в большинстве. Но вины Хомченко в том нет. Сошников добивал с пятачка, а защитник Рылов (к слову, главный бомбардир «Спартака») в роли второго вратаря не преуспел.

В третьем периоде у гостей проснулся Умарк. Он с помощью рикошета от конька защитника красно-белых Херсли сравнял счет. А вскоре Хомченко зевнул бросок с острого угла защитника Ларссона.

Так легионеры испортили настроение Знарку и дали шанс Гудачеку, который наверняка будет защищать ворота в четверг в матче с «Автомобилистом».

На равных с великим. Медведев почти выиграл US Open Но уступил Рафаэлю Надалю. Хотя отыгрался с 0:2 по сетам. И почти отыгрался со счета 2:5 в пятой партии. 09.09.2019 05:15 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Хачанов покинул топ-20 чемпионской гонки, Рублев вошел в топ-30 Медведев остался на четвертом месте в рейтинге ATP, Рублев поднялся на 36-е Даниил Медведев: Живу в Монако, и только с женой удается разговаривать на русском
Эдуард Вартанян: Прогнозировал победу Хабиба в четвертом раунде, а он победил уже в третьем Боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян – о победе Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье. 08.09.2019 01:30 ММА Волохов Юрий
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Крылов проиграл возрастному бразильцу, Гейтжи вырубил Серроне (видео) В Ванкувере (Канада) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 158. В одном из главных поединков бойцовского шоу 27-летний Никита Крылов раздельным решением судей уступил 39-летнему Гловеру Тейшейре. 15.09.2019 10:00 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Боец MMA нокаутировал соперника за три секунды (видео) UFC официально подтвердил бой Ортеги и Корейского зомби Чемпион UFC Нурмагомедов назвал три главных принципа в своей карьере
Принцесса стала королевой. Трусова отобрала мировые рекорды у Загитовой 15-летняя россиянка Александра Трусова выиграла свой первый же «взрослый» турнир с двумя рекордами мира. 21.09.2019 16:00 Фигурное катание Тигай Лев
Вячеслав Колосков: Возня с допинг-пробами не затронет сборную России Бывший президент РФС прокомментировал сообщения иностранных СМИ о том, что сборную России могут отстранить от ЧМ-2022 из-за нового скандала вокруг московской антидопинговой лаборатории. 24.09.2019 17:38 Футбол Григорьевская Юлия
«Шахматы» Медведева и юбилей Серены. Чем уже запомнился US Open На Открытом чемпионате США определились полуфиналисты. И в их числе есть один россиянин – Даниил Медведев продолжает свое чудо-лето! «Советский спорт» – о его последних успехах, вылете Федерера и Джоковича и юбилейной победе Серены. 05.09.2019 16:30 Теннис Мысин Николай
Такой Медведев – бесподобен. Россиянин выиграл турнир в Санкт-Петербурге Даниил Медведев завоевал третий титул в сезоне и шестой за карьеру. В финале в Санкт-Петербурге он разгромил хорвата Борну Чорича – 6:3, 6:1. 22.09.2019 20:00 Теннис Мысин Николай
Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Гусев повторил в Ньюарке трюк Пхенчхана Обыграв в четверг в Нью-Йорке новую команду Артемия Панарина (4:3), «Нью-Джерси» в уик-энд на домашнем льду еще раз поверг «Рейнджерс» (4:2), а затем огорчил и «Айлендерс» – 4:3. 22.09.2019 17:15 Хоккей Славин Виталий
Новости
22:54 Хоккей Крэйг Вудкрофт: Сегодня в матче с «Торпедо» мы были недостаточно хороши
22:40 Хоккей Олег Знарок: Индивидуальные ошибки решают исход матча
22:35 Футбол Головин забил первый гол в сезоне за «Монако»
22:25 Футбол Система VAR появится на матчах текущего сезона Лиги Европы со стадии плей-офф
22:19 Хоккей «Витязь» обыграл «Автомобилист», одержав восьмую победу подряд
22:15 Футбол УЕФА объявил о запуске Лиги конференций в 2021 году
21:51 Хоккей «Салават Юлаев» в гостях одержал волевую победу над «Спартаком»
21:44 Хоккей «Торпедо» в овертайме одержало победу над минским «Динамо»
21:31 Футбол Александр Дюков: Уверен, финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге станет лучшим в истории
21:23 Футбол Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2021 году
21:14 Футбол Севилья примет финал Лиги Европы в 2021 году
20:58 ММА Боец MMA нокаутировал соперника за три секунды (видео)
20:42 Баскетбол Дэвид Блатт: Сборная России навсегда останется в моем сердце
20:27 Бокс Александр Усик: На протяжении всей своей жизни слышу, что у меня ничего не получится
20:06 Хоккей Дацюк стал самым возрастным игроком «Автомобилиста» в истории КХЛ
19:51 Футбол Андреа Пирло: Единственный, кто похож на меня – это Френки де Йонг
19:39 Футбол Источник: Гвардиола возглавит «Ювентус» после окончания контракта с «Манчестер Сити»
19:36 Футбол Зинедин Зидан: Когда «Реал» проигрывает, все говорят, что я ухожу. Когда побеждает – я остаюсь
19:24 Футбол Рассмотрение просьбы Протасовицкого об УДО отложили на 1 октября
19:16 Бокс Андрей Замковой: После Олимпиады пришлось заново доказывать, что я являюсь первым номером в России
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика