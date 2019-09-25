Уральцы – на щите, армейцы и «барсы» – на коне. Обзор игрового дня в КХЛ - Советский спорт
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25 сентября 2019 22:15ХоккейДомрачев Владислав

Уральцы – на щите, армейцы и «барсы» – на коне. Обзор игрового дня в КХЛ

Уральцы – «Магнитка» и «Трактор» – потерпели очередные поражения в родных стенах, а чемпион ЦСКА на классе разгромил в гостях «Йокерит».

Воробьеву впору вскрыть второй конверт

– Нам надо менять розыгрыш большинства, в соответствии с новыми реалиям – узкими площадками, – заявил после домашнего поражения от «Ак Барса» старый новый главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев.

Вместо тягучего контроля шайбы в расчете на разящий бросок «сталевары» вознамерились взять на вооружение артобстрел ворот из всех орудий.

Однако в матче с «Барысом» (1:3) мы никаких перемен на этом участке фронта не увидели. Или не заметили? Дважды хозяева получали козырные стандарты – «5 на 3», но никаких дивидендов извлечь не сумели. Мозякин откровенно замедлял розыгрыш, похоже, у него ушло чувство гола. Броски капитана и главного бомбардира чемпионатов страны больше не наводят ужас на вратарей. Одна успешная попытка в последних шести матчах – с таким большинством даже в плей-офф проблематично попасть.

А Паршин, про которого говорят «И мухи не обидит», умудрился схватить удаление до конца игры и лишил команду финального штурма.

Илья Воробьев, возглавив команду после трех стартовых матчей, жаловался на неудовлетворительную «физику», его предтеча Йозеф Яндача – на дефицит защитников-домоседов. Правы, наверное, оба. Илья Петрович пошел по проторенному тренером-пожарным пути – распечатал первый из трех оставленных его предшественником символических конвертов. Содержание всем известно: «Вали на меня».

Форвард гостей Блэкер перед тем, как открыть счет, легко объехал на чистом льду защитника Постму. Финн только хвост показал.

Олимпийский и мировой чемпион Кошечкин уже не в том возрасте, чтобы в одиночку тащить оборону, к тому же проверено: он – кот мартовский, форму набирает к плей-офф. Теперь же Василий играет без замен, его опытный дублер Галимов ждет шанс.

Одна победа (да и то едва не упущенная) в семи матчах – это фальстарт Воробьева. Пора ему открывать второй «конверт» с обещание подтянуть в ноябрьской паузе «физику» и выправить ситуацию.

Первый шаг, трансферный, в этом плане сделан – в «Металлург» возвращен доморощенный живчик Богдан Потехин, способный грызть зауженный лед. Но большинство он усилить не сможет. Не его эта зона ответственности.

Теперь «Магнитка» держит путь в Подмосковье, в гости к лидеру «Витязю» и «Авангарду». В случае неудач не исключена вторая хирургическая операция на теле клуба.

Скудра тасовал вратарей…

Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра – приличный в прошлом вратарь, с опытом игры в НХЛ. Ему ли не знать психологию голкиперов. Не любят они, когда их без уважительной причины дергают-меняют, сажают на лавку.

В домашнем матче с «Ак Барсом» (0:6) мы стали свидетелями двух вратарских рокировок. На пятой и седьмой минутах первого периода Кормье и Глухов распечатали ворота молодого Ивана Федотова, того самого ответственного за барабан на фан-секторе московского «Динамо» несколько лет назад. Вины в пропущенных шайбах 22-летнего вратаря-гренадера не было, тем не менее его отправили на лавку.

Вышел Василий Демченко, еще недавно приглашавшийся в сборную, и сразу запустил две «бабочки». А когда на экваторе матча счет вырос до неприличного (0:6), последовала обратная замена. Оставшиеся до финальной сирены 30 минут 38 секунд Федотов отыграл насухо.

Но поражение от злых «барсов» продлило кошмарную серию «Трактора» в родных стенах до десяти (!) матчей. Удивительное гостеприимство челябинцев, проигравших три встречи подряд с разницей шайб 1-10. В таких случаях первые вопросы – тренеру.

…а Никитин переформатировал первое звено

Обладатели Кубка Гагарина прибыли в Хельсинки из Санкт-Петербурга со щитом. Несмотря на победу в армейском дерби (3:2 бул.), главный тренер ЦСКА Игорь Никитин вряд ли был доволен своим первым звеном Григоренко – Вей – Капризов. Особенно их действиями в большинстве. Оргвыводы не заставили себя ждать: Вей опустился в третью пятерку, а его место занял Светлаков, тоже напортачивший на канадке «Ледового».

Такой ход Никитин уже предпринимал в плей-офф, причем с пользой. В матче за Кубок открытия против «Авангарда» (1:3) Вея вернули в ударное звено.

Рокировка сработала: Капризов открыл в матче с «Йокеритом» счет, Светлаков ему ассистировал, а Вей поставил точку.

Чемпионы победили на классе, а ведь раньше «шуты» не единожды заставляли московскую армию капитулировать.

Приучившие нас к бодрому старту финны этот сезон начали за упокой и пока прозябают за кубковой зоной. ЦСКА же все еще отстает от лидера «Витязя», который в субботу принимает кризисную «Магнитку».

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