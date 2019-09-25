«Локомотив» победил без Мактавиша. Удачный дебют для Ардашева

Первый матч без Крэйга Мактавиша «Локомотив» проводил против рижского «Динамо». Проигравший в этом матче опускался на чистое последнее место в турнирной таблице Запада.

Исполняющему обязанности главного тренера Александру Ардашеву хватило суток, чтобы разобраться с составом и сделать несколько изменений. В заявку не попали Егор Аверин, Тай Ратти и Даниил Апальков. Но чисткой ростера дело не закончилось. Практически все звенья претерпели изменения. Место в воротах занял Илья Коновалов. А в первом сочетании появились Павел Кудрявцев, Александр Свитов и Степан Санников.

Изменения на тренерском мостике определенно добавили эмоций «Локомотиву». Борьбу за территорию у соперника он выиграл, а затем стал создавать полумоменты у ворот Кристерса Гудлевскиса. У ярославцев очень часто проходили диагональные передачи, с которым рижане ничего не могли поделать.

НОВЫЙ ЗВЕНЬЯ «ЛОКОМОТИВА» ДАЛИ РЕЗУЛЬТАТ

Ближе к середине отрезка «Динамо» все чаще стало проваливаться в обороне, а «Локомотив» – контратаковать. Гол, забитый Павлов Красковским, назревал. Вряд ли кто-то удивился, что именно железнодорожники открыли счет. Кстати, Красковский был заявлен на фланге в звене с Антоном Ландером – Ардашев свел вместе двух центрфорвардов. Это сработало.

Во втором периоде «Локомотив» обеспечил себе победу в матче благодаря шайбам Максима Осипова и Николая Коваленко. Интересно, что все эти игроки забили свои первые голы в новом сезоне, а Коновалов заработал первый «сухарь». Ярославцы прервали серию из двух поражений, рижане уступили в четвертый раз кряду (4:0).

Теперь «Локомотив» ждет тяжелый выезд на Урал. Впереди матчи с «Трактором», «Автомобилистом» и «Металлургом». А затем в ходе домашней серии ярославцы примут «Авангард» и «Ак Барс». Возможно, к этому времени у железнодорожников появится новый главный тренер. Несмотря на успешный дебют Ардашева, вряд ли его утвердят рулевым «Локомотива».

АРДАШЕВ: Я РАД ДЕБЮТУ

– Я рад дебюту. Очень надеялся, что команда выйдет мобилизованная. Ребят просили сыграть правильно. Немного поправили игру в обороне. Команда выполнила установку, отыграла от первой до последней минуты как просили. Благодарен ребятам.

– Тяжело ли было решиться на перетасовку звеньев? Почему перевели в резерв Аверина и Ратти?

– Я смотрел все игры нашей команды. К сожалению, к тем ребята, которые не попали в состав, за исключением Апалькова, были претензии со стороны тренерского штаба. Они выглядели не так, как хотелось бы. Мы объяснили им ситуацию, сказали, что нужно добавлять, что от них ждут большего. В ближайших матчах будут играть. Это нормальный процесс. Есть 5-6 пятерок, идет перетасовка состава. Неважно, сколько тебе лет, какой у тебя уровень мастерства – если ты не показываешь хорошую игру, то уступи место другому.

– Красоткин был рядом с вами на скамейке запасных, Гребешков тренерский мостик покинул. Кто принял это решение?

– Мы обсудили тренерским штабом, кто будет отвечать за защитников и нападающих. Вместе решили, что так будет лучше. Дмитрий Иванович – наша легенда, часть хоккеистов прошли через него. Ребята были довольны. Мне с ним комфортно, потому что я с ним несколько лет был рядом в молодежной команде. Он согласился, оказал нам помощь.

– Первый матч для вас в КХЛ. Было ли волнение? Удалось с ним справиться?

– Волнение было вчера, когда представляли перед командой. Это все как снежный ком, осознание пришло чуть позже, утром. Сегодня ребята нам помогли, а мы помогли всем. Очень рад, что болельщики пришли и поддержали нас. Благодарен им за это.

Анкипанс: Поедем домой и будем разбираться

– «Локомотив» с победой. Мы понимали, что после смены тренеры соперник будет мобилизован и сыграет качественнее. Спасибо тем хоккеистам, которые бились сегодня. В остальном – поедем домой и будем разбираться.

– С чем связана слабая игра в обороне в последних матчах? 6 шайб от «Северстали», 4 – от «Локомотива».

– Много причин. У нас есть претензии к нападающим. Мы ездим вокруг да около, но не забиваем трудовые голы. Это самое главное. Когда мы в хорошем физическом состоянии, команда показывает хороший хоккей. Это тоже очень важно.