Скоро Евротур. Кудашов должен проверить молодых вратарей

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Наблюдая за стартом регулярного чемпионата КХЛ, мы совсем забыли, что скоро сборная России примет участие в первом для себя турнире Евротура. Кубок Карьяла пройдет в Финляндии с 7 по 10 ноября.

Этот турнир станет примечателен тем, что он будет первым для Алексея Кудашова в качестве главного тренера сборной. Журналисты под микроскопом будут изучать тот состав, который повезет в Финляндию наставник. Но самое интересное здесь – вратари.

Нет смысла тащить на Кубок Карьяла опытных бойцов. Самое время проверить молодых голкиперов, а также тех, кто не имеет опыта игры за сборную. У Кудашова перед стартовым этапом Евротура шикарный выбор из таких вратарей.

Алексей Мельничук (СКА)

Процент отраженных бросков – 95,3 %; коэффициент надежности – 0,92

21-летний Мельничук довольно долго ждал своего шанса в КХЛ. Даже в этом сезоне ставка делалась на его коллегу Петра Кочеткова, о котором мы поговорим позже. Мельничук работал, терпел и потихоньку вытеснил партнера из состава.

Поражает, с каким спокойствием играет этот голкипер. Словно у него как минимум полсотни матчей в КХЛ за спиной. Мельничук не суетится, грамотно руководит обороной и совершает спасения, которые позволяют СКА оставаться в игре. Он – главный кандидат на поездку на Евротур среди молодых вратарей.

Петр Кочетков (СКА)

88,7 %; КН 2,62

Кочетков – не самый очевидный выбор. Заметно, что он оказался не готов к роли первого номера в большом клубе. Статистика 20-летнего вратаря в СКА далека от той, что он показал на прошедшем молодежном чемпионате мира. Да и в ХК «Сочи» в конце прошлого сезона Кочетков выглядел лучше.

Но в СКА продолжают верить в голкипера. Кудашов обязательно рассмотрит возможность приглашения Кочеткова в сборную России, тем более, тренер лично видит, как тот работает на тренировках.

Александр Самонов («Витязь»)

97,8 %; КН 0,80

Самонову 24 года. Он конечно старше, чем Кочетков и Мельничук, но все равно является молодым голкипером. Вратарь ни разу не вызывался в сборную России. Но сейчас он заслужил стать первым номером в команде Кудашова на Кубке Карьяла.

Его статистика – это фантастика. И он демонстрирует такие цифры не в суперклубе, пусть и «Витязь» пока возглавляет турнирную таблицу КХЛ. У Самонова многое получается за счет хорошей реакции и грамотного выбора позиции. Не попробовать его на Евротуре будет преступлением.

Илья Сорокин (ЦСКА)

95,4 %; КН 1,12

Что в этом списке делает Сорокин? Зачем его проверять? Спокойно, сейчас все объясним. Вратаря ЦСКА ожидаемо задвинули в запас на прошедшем чемпионате мира. Это сильно ударило и по самому вратарю, и по КХЛ. 24-летний Сорокин является лучшим голкипером лиги уже много лет. Он должен играть за сборную регулярно.

Тем более, интересно посмотреть на Сорокина в боевых условиях, когда у его команды не будет громадного превосходства в классе, как это есть у ЦСКА в КХЛ. В каждом матче за клуб он отражает около 20 бросков – этого мало, чтобы говорить о Сорокине как о надежном вратаре на мировом уровне.

Иван Бочаров («Динамо» М)

91,8 %; КН 2,19

Еще один вратарь 1995 года рождения. Бочаров незаметно стал первым номером «Динамо». Во многом это произошло из-за того, что Александр Еременко с каждым сезоном играет все хуже и хуже.

Несмотря на вполне обычную статистику, Бочаров в полном порядке. Он регулярно побеждает (5 побед в 7 встречах), играет без провалов и спасает команду в нужные моменты матчей. В этом сезоне Бочаров показывает свой лучший хоккей. Тренерский штаб сборной обязан обратить внимание на этого парня.

Илья Коновалов («Локомотив»)

89 %; КН 3,27

Настоящего Коновалова болельщики сумели увидеть 25 сентября – в матче с рижским «Динамо». Вратарь наконец-то показал ту игру, которую от него ждут. Он оформил свой первый «сухарь» в этом сезоне. До поединка с латышами Коновалов валился вместе с «Локомотивом»: он нервничал, не был уверен в себе и пропускал легкие шайбы. Но, похоже, Коновалов приходит в себя.

В таланте лучшего новичка КХЛ прошлого чемпионата никто не сомневается. Тем более, у него уже есть опыт игры за сборную России на Евротуре. Если Коновалов продолжит выступать так, как мы привыкли, то тренеры обязательно вызовут его на Евротур. Вратарю всего 21 год – он один из самых перспективных голкиперов в стране.