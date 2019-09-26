Скоро Евротур. Кудашов должен проверить молодых вратарей - Советский спорт
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26 сентября 2019 16:30ХоккейКостяев Иван

Скоро Евротур. Кудашов должен проверить молодых вратарей

«Советский спорт» советует главному тренеру сборной России обратить внимание на молодых голкиперов КХЛ.

Наблюдая за стартом регулярного чемпионата КХЛ, мы совсем забыли, что скоро сборная России примет участие в первом для себя турнире Евротура. Кубок Карьяла пройдет в Финляндии с 7 по 10 ноября.

Этот турнир станет примечателен тем, что он будет первым для Алексея Кудашова в качестве главного тренера сборной. Журналисты под микроскопом будут изучать тот состав, который повезет в Финляндию наставник. Но самое интересное здесь – вратари.

Нет смысла тащить на Кубок Карьяла опытных бойцов. Самое время проверить молодых голкиперов, а также тех, кто не имеет опыта игры за сборную. У Кудашова перед стартовым этапом Евротура шикарный выбор из таких вратарей.

Алексей Мельничук (СКА)

Процент отраженных бросков – 95,3 %; коэффициент надежности – 0,92

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21-летний Мельничук довольно долго ждал своего шанса в КХЛ. Даже в этом сезоне ставка делалась на его коллегу Петра Кочеткова, о котором мы поговорим позже. Мельничук работал, терпел и потихоньку вытеснил партнера из состава.

Поражает, с каким спокойствием играет этот голкипер. Словно у него как минимум полсотни матчей в КХЛ за спиной. Мельничук не суетится, грамотно руководит обороной и совершает спасения, которые позволяют СКА оставаться в игре. Он – главный кандидат на поездку на Евротур среди молодых вратарей.

Петр Кочетков (СКА)

88,7 %; КН 2,62

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Кочетков – не самый очевидный выбор. Заметно, что он оказался не готов к роли первого номера в большом клубе. Статистика 20-летнего вратаря в СКА далека от той, что он показал на прошедшем молодежном чемпионате мира. Да и в ХК «Сочи» в конце прошлого сезона Кочетков выглядел лучше.

Но в СКА продолжают верить в голкипера. Кудашов обязательно рассмотрит возможность приглашения Кочеткова в сборную России, тем более, тренер лично видит, как тот работает на тренировках.

Александр Самонов («Витязь»)

97,8 %; КН 0,80

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Самонову 24 года. Он конечно старше, чем Кочетков и Мельничук, но все равно является молодым голкипером. Вратарь ни разу не вызывался в сборную России. Но сейчас он заслужил стать первым номером в команде Кудашова на Кубке Карьяла.

Его статистика – это фантастика. И он демонстрирует такие цифры не в суперклубе, пусть и «Витязь» пока возглавляет турнирную таблицу КХЛ. У Самонова многое получается за счет хорошей реакции и грамотного выбора позиции. Не попробовать его на Евротуре будет преступлением.

Илья Сорокин (ЦСКА)

95,4 %; КН 1,12

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Что в этом списке делает Сорокин? Зачем его проверять? Спокойно, сейчас все объясним. Вратаря ЦСКА ожидаемо задвинули в запас на прошедшем чемпионате мира. Это сильно ударило и по самому вратарю, и по КХЛ. 24-летний Сорокин является лучшим голкипером лиги уже много лет. Он должен играть за сборную регулярно.

Тем более, интересно посмотреть на Сорокина в боевых условиях, когда у его команды не будет громадного превосходства в классе, как это есть у ЦСКА в КХЛ. В каждом матче за клуб он отражает около 20 бросков – этого мало, чтобы говорить о Сорокине как о надежном вратаре на мировом уровне.

Иван Бочаров («Динамо» М)

91,8 %; КН 2,19

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Еще один вратарь 1995 года рождения. Бочаров незаметно стал первым номером «Динамо». Во многом это произошло из-за того, что Александр Еременко с каждым сезоном играет все хуже и хуже.

Несмотря на вполне обычную статистику, Бочаров в полном порядке. Он регулярно побеждает (5 побед в 7 встречах), играет без провалов и спасает команду в нужные моменты матчей. В этом сезоне Бочаров показывает свой лучший хоккей. Тренерский штаб сборной обязан обратить внимание на этого парня.

Илья Коновалов («Локомотив»)

89 %; КН 3,27

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Настоящего Коновалова болельщики сумели увидеть 25 сентября – в матче с рижским «Динамо». Вратарь наконец-то показал ту игру, которую от него ждут. Он оформил свой первый «сухарь» в этом сезоне. До поединка с латышами Коновалов валился вместе с «Локомотивом»: он нервничал, не был уверен в себе и пропускал легкие шайбы. Но, похоже, Коновалов приходит в себя.

В таланте лучшего новичка КХЛ прошлого чемпионата никто не сомневается. Тем более, у него уже есть опыт игры за сборную России на Евротуре. Если Коновалов продолжит выступать так, как мы привыкли, то тренеры обязательно вызовут его на Евротур. Вратарю всего 21 год – он один из самых перспективных голкиперов в стране.

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