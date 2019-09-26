Юлиус Гудачек: Я очень хотел помочь команде

Загрузка...

– В первом периоде мы играли очень хорошо – соперник нанес мало бросков по нашим воротам. Второй период мы начали в меньшинстве и «Автомобилист» нанес уже больше бросков. Они были лучше, но у нас получилось забросить шайбу. В третьем периоде все у нас играли на максимуме.

– Но концовка все равно получилась очень тяжелой.

– В каждом матче так происходит. Тем более счет был всего 1:0. Каждое вбрасывание в нашей зоне совершал Дацюк и он выигрывал 90 процентов. «Автомобилист» начал биться за шайбу, и это был очень непростой момент для нас.

– Кого больше опасались в составе соперника: Дацюка или Доуса?

– Я всегда реагирую на шайбу, Дацюк там находится или еще кто-то. Без разницы. Но сегодня мы сыграли на ноль и это здорово.

– Как оцените свое состояние?

– Я очень хотел помочь команде. Да и мне хорошо помогали все наши защитниками и нападающие. Я пропустил какое-то время, но после того, как в начале второго периода мы отыграли в меньшинстве, я чувствовал себя, как будто матчей 30 уже провел.

– Когда вы показываете свое Гуда-шоу, вы импровизируете или все готовите заранее?

– Вначале не придумывал ничего. А в «Спартаке» Артем Бартак мне чуть-чуть помогает. Ну и талисман команды тоже.

– Сегодняшний банан был экспромт или заготовка?

– Я видел этот банан между периодами и написал талисману – можно ли так сделать. Он одобрил. Но мой лучший талисман – мои коньки.