«Магнитка» опустилась на последнее место на Востоке. Обзор дня в КХЛ

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ВТОРАЯ ПОБЕДА «АМУРА»

Похоже, дела у «Амура» налаживаются. За первой победой в чемпионате почти сразу последовала и вторая – теперь более уверенная. Хабаровчане заработали важные очки в матче с «Сибирью», которая является прямым конкурентом команды Александра Гулявцева за место в плей-офф.

Отдельной похвалы заслуживает вратарь «Амура» Евгений Аликин. Голкипер отразил все 33 броска по своим воротам и заработал «сухарь». Это всего лишь второй матч на ноль в карьере Аликина.

Главная разница между соперниками – «Амур» куда лучше реализовывал свои моменты, а также сумел забросить в большинстве. У хабаровчан отличились Владислав Ушенин, Гинек Зогорна и Валерий Васильев. Дальневосточники ушли с последнего места в турнирной таблице Восточной конференции. Туда опустился «Металлург», которому предстояло провести свой матч чуть позже.

ЛИДЕР ВОСТОКА ОСТУПИЛСЯ В ХЕЛЬСИНКИ

«Йокерит» в этом сезоне порядочно лиходарит – команда идет вне зоны плей-офф. Поэтому встреча с «Автомобилистом», который уверенно лидирует на Востоке, не сулила парням из Хельсинки ничего хорошего.

Однако «Йокерит» собрался и выдал один из лучших своих матчей в этом сезоне. Хотя началось все с ошибки, которой воспользовался Георгий Белоусов. Но хозяевам понадобилось всего 44 секунды, чтобы отыграться усилиями Виктора Лева. Именно эта шайба в какой-то мере стала переломной. Подопечные Лаури Марьямякии почувствовали, что могут забивать вратарю Якубу Коваржу.

Это вылилось в активность «Йокерита» у чужих ворот. Оборона «Автомобилиста» порой трещала по швам. В первом периоде хозяева перебросали соперника со счетом 16:4, однако отличиться сумели лишь дважды. Помимо шайбы Лева, голом отметился Тему Эронен.

После перерыва «Автомобилист» заиграл активнее, но забивать продолжил «Йокерит». Затем хозяева образцово сыграли от обороны и довели эту встречу до победы (4:2). Для уральцев это четвертое поражение кряду.

КРАХ ВОРОБЬЕВА

Совсем недавно матч «Витязя» и «Металлурга» в КХЛ считался проходным. Считалось, что безусловный лидер встречался с аутсайдером. Так было до начала этого сезона. Но перед очной встречей команда Михаила Кравца шла третей на Западе, а уральцы опустились на последнее место на Востоке.

Удивительно, что «Металлург», которому срочно нужно начать побеждать, завалил начало встречи. «Витязь» быстро взял игру под свой контроль и быстро открыл счет усилиями Евгений Монса. «Магнитка» ответила голом Богдана Потехина – одного из лучших игроков матча.

Удивительно, насколько уверенно чувствовал себя «Витязь». Похоже, команда освоилась в статусе лидера КХЛ. У хозяев проходили хорошие атаки, они выигрывали борьбу и постоянно напрягали Станислава Галимова.

В чем «Магнитке» было не отказать, так это в терпении. «Витязь» продолжил играть с позиции силы, а гости уверенно оборонялись и здорово сыграли на контратаках. Второй для «Металлурга» гол забил Денис Паршин. «Витязь» довольно долго не мог реализовать игровое преимущество. Лишь в середине третьего периода счет сравнял Миро Аалтонен.

Победа досталась «Витязю» в серии буллитов (3:2 бул.). Подольские хоккеисты набрали два очка и вернулись на первое место в КХЛ. «Магнитка» под руководством Ильи Воробьева потерпела седьмое поражение в восьми встречах и опустилась на последнюю строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

«ХЕТ-ТРИК ГОРДИ ХОУ» ОТ ПЛОТНИКОВА

Несмотря на то, что СКА уже не является машиной для хоккейных убийств, «Динамо» очень тяжело дался этот матч. Причем армейцы сходу забрали у гостей преимущество. То, что счет был открыт лишь в конце первого периода, заслуга 21-летнего голкипера бело-голубых Георгия Кузнецова, который проводил свой второй матч в КХЛ.

Шайба Йори Лехтеря только завела хозяев. «Динамо» с трудом сдерживало атаки СКА. Но перерыв пошел подопечным Владимира Крикунова на пользу. Несмотря на то, что бело-голубые пропустили в меньшинстве от Евгения Кетова, во втором периоде уже гости контролировали игру и должны были забивать больше, чем один гол.

СКА выручила игра в неравных составах. Большинство в середине третьего отрезка принесло армейцам гол Сергея Плотникова. СКА победил (4:1, дубль оформил Лехтеря) и закрепился на втором месте в Западной конференции. Кстати, Плотников оформил «хет-трик Горди Хоу». На его счету гол, результативный пас и драка с Андреем Мироновым.

«СЕВЕРСТАЛЬ» И «СПАРТАК» СОТВОРИЛИ СЕНСАЦИИ

«Северсталь» сумела сделать невероятное – за 14 с небольшим минут со старта матча она дважды пробила лучшего голкипера прошлого сезона Юху Метсолу. Поверьте, сделать это чрезвычайно сложно.

Наконец-то активный хоккей, который прививает череповецкой команде Андрея Разин, дал результат. «Салават Юлаев» явно оказался не готов к очень резвому началу в исполнении хозяев. Поэтому две пропущенные шайбы на старте стали во многом определяющими. Хотя уфимцы боролись до самого конца и даже забили на последней минуте.Однако «Северсталь» создала хороший задел на весь матч и довела игру до победы (4:3).

По похожему сценарию развивался матч «Спартака» и «Авангарда». Красно-белые ни в чем не уступали финалисту Кубка Гагарина, а местами даже переигрывали более сильного соперника. Счет открыл Александр Хохлачев, на что омичи ответили голами Максима Чудинова и Роба Клинкхаммера Затем команды еще раз обменялись шайбами – казалось, что «Авангард» все-таки доведет дело до победы.

Но парни Олега Знарка были против. «Спартак» вцепился в омичей, взвинтил под конец матча скорость и сумел сравнять счет. Наконец-то забил Патрик Херсли, которого много критиковали болельщики и журналисты. Матч дошел до буллитов, где «Спартаку» победу принес Каспарс Даугавиньш (4:3 бул.)