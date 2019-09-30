«Магнитка» продолжила падение, Рига с новыми вратарями уступила СКА. Обзор дня КХЛ - Советский спорт
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30 сентября 2019 22:27ХоккейКостяев Иван

«Магнитка» продолжила падение, Рига с новыми вратарями уступила СКА. Обзор дня КХЛ

«Советский спорт» рассказывает о самых интересных моментах игрового дня в КХЛ.

Удивительная минута для «Адмирала»

О матче «Адмирала» и «Сибири» нужно говорить с конца. По истечению 57:34 основного времени матча гости вели в две шайбы и готовились праздновать победу. У новосибирцев отличились Александр Шаров и Юусо Пуустинен. Что случилось потом? Самое интересное.

Сначала моряки реализовали большинство. Шон Лалонд мощно бросил от синей линии, пробив голкипера Харри Сятери, который в этом матче отдал голевую передачу. А спустя 1:05 Адам Альмквист сравнял счет. Легионеры «Адмирала» буквально отправили «Сибирь» в нокаут.

Новосибирцы продержались в овертайме, перевели встречу в буллитную серию, где хозяева не оставили им шансов. Победным броском отметился все тот же Альмквист.

«Металлург» никак не может выиграть

«Металлургу» не позавидуешь – команда проиграла восемь из девяти последних матчей и идет на последнем месте в Восточной конференции. А тут еще пришлось ехать в гости к финалисту предыдущего сезона – омскому «Авангарду». Встреча с парнями Боба Хартли не сулила уральцам ничего хорошего.

Несмотря на разную форму, «Металлург» в первом периоде заставил соперника напрячься. «Авангард» сумел отличиться только в большинстве – гол на счету Тэйлора Бека. В остальном – уральцы как минимум не уступали хозяевам. Если бы не великолепная игра Игоря Бобкова, то «Металлург» вполне бы мог уйти с преимуществом на перерыв.

Но затем встало на свои места. Сергей Шумаков отметился дублем, а «Металлург» не сумел ничем ответить. Гости выглядели очень медленными и совсем не проявляли агрессию. Но свои голы они все-таки забили. От «сухого» поражения «Магнитку» спас Владимир Галузин. А на последней минуте отличился Эрик О’Делл.

«Ак Барс» возглавил Восток

На Востоке произошла смена лидера. «Автомобилист» потерпел четыре поражения подряд – это позволило «Ак Барсу» взобраться на вершину. Команда Дмитрий Квартальнова переместилась на первое место после домашней победы над «Нефтехимиком».

Матч для казанцев начинался непросто. На старте «Ак Барс» попытался подавить гостей, забил гол, но тут же пропустил. Уйти с преимуществом в счете хозяевам позволил Джастин Азеведо. Когда Андрей Педан на старте заключительно отрезка забросил третью шайбу в ворота Константина Барулина, казалось, что встречу можно заканчивать. Но «Нефтехимик» боролся до конца. Еще один гол он сумел отыграть. Но на большее нижнекамцев не хватило.

Новые вратари не помогли Риге

Главная команда Латвии решилась на косметический ремонт состава. Менеджмент «Динамо» заключил контракты сразу с двумя голкиперами: Андреем Макаровым и Александром Салаком. Соглашения подписаны очень вовремя, ведь в Ригу приехал грозный СКА.

Поскольку Салак лишь недавно прибыл в расположение рижан, он остался вне заявки. Но это не оказалось проблемой. Макаров не подвел рижан. В первом отрезке он не справился лишь с броском Артема Зуба. Предъявлять претензии вратарю за этот гол глупо – рижане слишком беззубо выглядели в атаке.

Динамовцы выровняли игру во втором отрезке – они умело пользовались дальней скамейкой и порой запирали СКА в чужой зоне. Однако это не вылилось в голы. Армейцы, в свою очередь, забивать не перестали. Вторую шайбу в ворота Макарова отправил Ярослав Дыбленко, а треью – Евгений Кетов. СКА закрепился на второй строчке Запада.

«Йокерит» набирает форму

У «Йокерита» выдался очень сложный календарь в конце сентября. Сначала они съездили за очками в Ярославль, потом были разбиты дома ЦСКА, а затем реабилитировались во встрече с «Автомобилистом».

Следом «Йокерит» ждала встреча с московским «Динамо», которое в прошлом году цинично обыграло финнов в первом раунде плей-офф. Похоже, команда из Хельсинки с тех пор сделала выводы.

«Йокерит» решил сыграть строго вторым номером. В начале матча бело-голубые нанесли 16 бросков в створ ворот Яниса Калниньша, но пробить голкипера так и не сумели. Гостям же понадобилось лишь три выстрела, чтобы открыть счет. Это сделал Брайан О’Нилл. Казалось, что этот гол станет победным, но Андре Петерссон спас москвичей от поражения. Однако «Йокерит» добил «Динамо» в овертайме и вернулся в зону плей-офф.

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