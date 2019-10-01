Борис Майоров: «Спартак» с Гудачеком даст бой ЦСКА

- «Спартак» победно завершил два последних матча против фаворитов Восточной конференции – «Автомобилиста» и «Авангарда». Способны ли красно-белые победить ЦСКА?

- Победить в этом чемпионате можно любого соперника. «Торпедо», в которое перед чемпионатом мало кто верил, обыграло ЦСКА, а в прошлую пятницу дало настоящий бой чемпиону. Несмотря на то, что состав у армейцев самый сильный и ровный, во всех линиях. Объем движения на зависть соперникам. Нет травмированных.

«Спартак» тоже поднялся. И если бы не домашние поражения от Минска и Сочи, вполне мог бы занять место в верхней части зоны плей-офф. Чтобы победить ЦСКА, спартаковцам должно повезти. В первую очередь – вратарю Гудачеку. С его возвращением оборона почувствовала уверенность.

Но и в атаке нужен фарт. Наконец, расчехлил клюшку Херсли. Защитник забил в Балашихе и перевел игру в овертайм. Играя в СКА, этот швед огорчал ЦСКА.

В нападении мне нравится Хохлачев, а вот отсутствие травмированного Зубова – не потеря.

Не думаю, что Знарка захлестнули реваншистские настроения, и он хочет поквитаться за поражение от ЦСКА в плей-офф в прошлом году, когда тренировал СКА. Нет, на ЦСКА любая команда будет настраиваться по-особому. Кстати, в прошлом сезоне «Спартак» достойно выглядел в дерби с армейцами. Особенно во втором матче, когда в ворота красно-белых поставили неопытного Трушкова.

Не могу сказать, остановит ли «Спартак» ЦСКА, но бой чемпиону точно даст.

- «Витязь» продолжает зажигать. Команда из Подмосковья одержала девять побед подряд и лидирует в конференции и общей таблице. В чем феномен «Витязя»?

- Думаю, этот взлет – «на новенького». «Витязь» возглавил новый тренер. Михаил Кравец заменил Валерия Белова, руководившего командой три сезона. Наверное, игроки от него немного устали. А тут пришел специалист с другим видением хоккея. Раскрепостил команду. Она удачно стартовала. И пошло-поехало. Состав у «Витязя» слабый, но далеко не сильнейший на Западе. Да, есть опытный мастер Семин, хорошие финны, чешский защитник Ержабек. А вратари – российские. И оба играют не хуже самых звездных легионеров.

Даже когда в лазарет угодили Няттинен, Йормакка, Ержабек, Швец-Роговой, «Витязь» продолжал побеждать. Даже грандов – «Магнитку», «Автомобилист», СКА…

Посмотрим, что покажет команда Кравеца в ближайшем матче. Экзаменатор – самый строгий, ЦСКА.

- «Локомотив» неудачно стартовал в чемпионате и уволил тренера. Крэйга Мактавиша заменил Александр Ардашев, работавший в клубе спортивным директором. Это фигура временная?

- Я в «Советском спорте» уже говорил, что «Локомотиву» нужен российский тренер. Мактавиш так и не понял, куда попал. А команда – чего от нее хочет канадец. Игра «Локомотива» не впечатляла. Трудно ожидать, что новый тренер в одночасье все изменит.

Что касается Ардашева, то я его помню по чемпионскому «Торпедо». Он выходил в первом звене, слыл толковым нападающим. Но какой из него тренер – не знаю. Думаю, не я один.

Очень сложно просчитать ходы президента клуба Юрия Яковлева. На первый взгляд, увольняя Мактавиша, он не имел плана Б. Возможно, вскоре в «Локомотиве» появится не и.о., а полноценный тренер. Это лишь предположение.

- «Металлург», поменяв после трех стартовых матчей главного тренера, продолжает валиться. Пока у нового старого наставника Ильи Воробьева дела не клеятся – всего одна победа, разбавившая серию поражений. Что происходит с фаворитом Восточной конференции?

- Это необъяснимо! Могу понять фальстарт «Металлурга», плохую физическую готовность команды, на что жаловался Воробьев. Но у него было время подтянуть «физику», что-то исправить. Просто не понимаю, почему валится его команда. С таким-то составом! Похоже, игроки, даже самые опытные и титулованные, потеряли уверенность в своих силах. Не работает большинство. Даже Мозякин перестал забивать.

Вот уже второй матч за «Металлургом» наблюдает из ложи Петр Ильич Воробьев. Был он в Подольске и Балашихе. Наверное, что-то подскажет своему сыну. Как говорится, одна голова – хорошо, две – лучше. До перерыва в чемпионате еще далеко – целый месяц. «Магнитке» надо побеждать, чтобы подняться с последнего места.