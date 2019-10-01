«Но пришел Капризов и все разрушил!» ЦСКА разгромил «Спартак»

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В первый вечер октября на «ЦСКА-Арене» было шумно. А как иначе? Столичное дерби между «Спартаком» и московскими армейцами всегда вызывает большой ажиотаж среди болельщиков. Красно-белых, на правах хозяев площадки, заметно больше. И счет к их радости открыл именно «Спартак» – Вишневский огорчил Сорокина хлестким броском от синей линии. Но печалились армейцы недолго – Вей в касание с пятака прошил Гудачека.

Затем команды снова обменялись заброшенными шайбами. Отличились Калинин в составе красно-синих, и Гончаров у хозяев площадки – оба бросали из-под защитников. А вот после шайбы Окулова «Спартак» заметно просел, чем и воспользовались гости. Голы посыпались один за другим. Четвертый гол в составе ЦСКА в пустой угол забил Григоренко – он отправил Гудачека на скамейку. Защищать ворота красно-белых вышел Хомченко, но и ему пришлось записывать на свой счет пропущенные шайбы – дубль у Григоренко, хет-трик у ловкого Капризова, подправление на пятаке от Секача. И лишь еще один гол «Спартака» в исполнении Карсумса.

3:9 – армейцы громят «Спартак». Летящие на лед кепки в честь хет-трика молодого форварда гостей – неприятное зрелище для болельщиков красно-белых. Даже легендарная «Карамелька», собирая их, красно-белых не устояла на льду!

Первый неплохой период был. Второй провалили. Но такое случается, надо просто пережить это.

– Не поспешили ли поменять Гудачека после четвертой пропущенной?

– Надо было после третьего менять. Конечно, там защитники не помогли еще…

– В первом звене у вас сегодня был Шашков. Оправдалось ли это обновление?

– Вы по счету видели – оправдалось или нет? У нас некого ставить – травмированных много.

– Когда вы поняли, что матч не спасти?

– Есть у меня качество никогда не сдаваться, я хотел бы, чтобы и у моей команды оно было. Я им в раздевалке сказал, что не ЦСКА их обыграл. Они сами проиграли, допустив кучу ошибок.

– Капризов сделал хет-трик. Как на ваш взгляд, растет он как игрок?

– Что я не знаю, кто такой Капризов? Думаю, надо сваливать уже! – засмеялся Олег Знарок.

– А что можете сказать про поведение одного из хоккеистов своей команды? У «Спартака» могло было быть большинство после подножки, но Артем Федоров ударил соперника и пришлось играть 4 на 4…

– У нас вообще проблемы с дисциплиной. У нас вшестером игроки выскакивают! Ты просто офигеваешь – это что нормально? Второй же период идет, в игре должен быть!

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прибывал в отличном настроении. Его команда одержала седьмую победу подряд:

«Бывают такие матчи, когда залетает практически все. В первом периоде играли на равных, а потом соперник немного провалился. Ребята реализовали свои моменты, это радует», – сказал Игорь Никитин.

В раздевалке хозяев было мрачно и угрюмо. Все понимают, что такой результат ни в какие ворота – не устраивает ни тренеров, ни игроков, ни болельщиков, которые у «Спартака» особенно эмоциональные – и заглянуть «на огонек» могут, помним.

«Так играть, как это делали мы, нельзя. Особенно, в дерби, – отмечает Юлиус Гудачек, – Допускали много ненужных ошибок. Все атаки ЦСКА заканчивались бросками по нашим воротам, а мы все ошибались, удалялись… Отвратительный матч для нашей команды. Извиняюсь перед болельщиками. Мы забили первый гол, и они сразу тоже. Переломным можно назвать второй гол армейцев – у нас было большинство, которое прошло без опасных для соперника бросков, а потом они сразу же забросили нас. Это был полностью мой гол. Но когда мы сравняли, я думал, что вернулись в игру. Но тут 2:3, 2:4 – ух…И все же я надеялся еще и после гола Карсумса, но пришел Кирилл Капризов и разрушил все», – поделился эмоциями от матча голкипер «Спартака».

Разрушитель красно-белых надежд и автор хет-трика Кирилл Капризов прибывал в отличном расположении духа:

«Всегда здорово забивать много. Парни-красавцы. Бросил ли «Спартак» играть во втором периоде? Это у них надо спросить. Я считаю, что несмотря ни на что надо играть всю игру, а не ее отдельные отрезки. Ну а мы нашли свою игру», – рассказывает форвард ЦСКА.

– Есть одна теория, по которой не стоит добивать противника, когда он совсем сломлен…

– А что надо делать? Пропускать? Мы старались просто играть. Все шайбы залетали, партнеры классно отдавали. Я не думал, что счет в дерби будет таким разгромным. Атмосфера в начале была отличная, игра в начале равная была. Приятнее ли забивать «Спартаку»? Я всем люблю забивать.

– Сочувствуете сегодня знакомым игрокам из «Спартака»?

– Нет. Это же игра – что тут такого?

– Что с кепками, которые полетели на лед после хет-трика, будете делать?

– Мне их не отдают, хотя хотелось бы их получить! – засмеялся Капризов.