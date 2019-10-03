В битве аутсайдеров сильнее оказалась «Магнитка». «Локомотив» падает все ниже - Советский спорт
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03 октября 2019 20:32ХоккейКостяев Иван

В битве аутсайдеров сильнее оказалась «Магнитка». «Локомотив» падает все ниже

«Советский спорт» – о матче двух неожиданных аутсайдеров.

Если бы вам до начала сезона сказали, что после первого месяца чемпионата «Локомотив» будет находиться на предпоследней строчке в Западной конференции, а «Металлург» застрянет на дне Востока – вы бы покрутили пальцем у виска и вызвали бы санитаров. Однако это горькая правда для болельщиков уральцев и ярославцев. 3 октября в Магнитогорске сошлись два аутсайдера.

«ЛОКОМОТИВ» ГОТОВИТСЯ К ПРИХОДУ ЯЛОНЕНА?

На днях появилась информация, что «Локомотив» ведет переговоры с финским специалистом Кари Ялоненом, который сейчас возглавляет швейцарский «Берн». Слухи о приходе этого тренера в Ярославль ходили еще прошлой весной. Но это так и осталось разговорами.

Сейчас заполучить финна менеджменту ярославцев будет чрезвычайно сложно. У него действующий контракт. Именно на плечи «Локомотива» ляжет выплата неустойки, если соглашение Ялонена и «Берна» будет расторгнуто. Но у железнодорожников нет другого выхода – все приличные тренеры давно заняты, а команду нужно спасать.

В Магнитогорске на лед «Локомотив» вывел исполняющий обязанности рулевого Александр Ардашев. Под его руководством ярославцы провели три матча и выиграли только один из них – против рижского «Динамо», которое идет последним на Западе. Говорили, что президент клуба рассматривал вариант оставить Ардашева у руля, но это вряд ли произойдет.

Впрочем, у «Металлурга» дела также откровенно не очень. При Илье Воробьеве команда провела девять матчей и потерпела восемь поражений.

ДУБЛЬ РАСМУССЕНА

Из двух команд желание побеждать в первом периоде показал только «Металлург». Хозяева при каждой удобно возможности бежали в атаку. Причем активными у уральцев были все четыре звена. Логично, что именно подопечные Ильи Воробьева открыли счет. Деннис Расмуссен с близкого расстояния переиграл голкипера Илью Коновалова.

А что «Локомотив»? В первом периоде у ярославцев были проблемы на обеих сторонах площадки. Они давали слишком много чистого льда сопернику в своей зоне, не успевали в борьбу и слабо играли на перехватах. В атаке у гостей получилось не лучше: ноль моментов за стартовую двадцатиминутку. Вратарь Василий Кошечкин по большей части отдыхал. А если у него появлялась возможность вступить в игру, то это были не самые опасные броски.

Не очень понятно, зачем «Локомотив» выбрал тактику отката – так в современном хоккее уже давно не играет. Защитники не ходили дальше чужой синей линии, а соперника ярославцы встречали аккурат возле своей зоны. Это очень древний хоккей, который сейчас совершенно неэффективен.

Правда, «Локомотив» исправился после перерыва, заиграл активнее и даже забил, но сразу же получил гол в ответ. Дубль оформил Расмуссен. Заключительная двадцатиминутка получилась самой интересной: команды на двоих забросили пять шайб. Но точнее оказалась «Магнитка». Ярославцы потерпели третье поражение кряду, уральцы прервали неудачную серию.

АРДАШЕВ: У НАС ЕСТЬ ПОТЕНЦИАЛ

- Наша команда провалила первый период, что стало для нас неожиданностью, потому что готовились к этому матчу очень серьезно. Невынужденное удаление, после которого пропустили гол. Очень тяжело играть в гостях, когда пропускаешь первым, тем более, против такой опытной команды как «Металлург». Во втором и третьем периодах нам удалось немного добавить, мы перекроили звенья. Забросили свои голы, но реализация большинства у «Металлурга» сегодня была на высочайшем уровне. Два большинства – два гола. Из позитивных вещей: я вижу, что у нас есть потенциал. Верю в то, что команда заиграет в ближайшее время. Хозяев поздравляю с победой.

ВОРОБЬЕВ: БИЛИСЬ, КУСАЛИСЬ, БЛОКИРОВАЛИ БРОСКИ

- Первый период нам действительно удался. Во втором периоде совершили несколько неправильных смен, переиграли свои отрезки. Сегодня был матч команд, которым очень нужны очки, поэтому по накалу игра получилась очень напряженной. Молодцы, что выиграли. Радует то, что сработало большинство. Бились, кусались, блокировали броски – это очень хорошо.

Статистика

Металлург – Локомотив – 5:3 (1:0, 1:1, 3:2)

Голы: 1:0 Расмуссен (Кулемин, Козун, 07:25, бол.), 1:1 Ландер (Кронвалль, Да Коста, 31:07), 2:1 Расмуссен (Дронов, Рожков, 33:05), 2:2 Аверин (Осипов, Ильенко, 41:43), 3:2 Верещагин (Расмуссен, 47:32, бол.), 4:2 Паршин (Мозякин, Галузин, 51:06), 4:3 Ландер (58:36, бол.), 5:3 Кулемин (Козун, Яковлев, 19:57)

Вратари: Кошечкин – Коновалов

Броски: 23-35

Штраф: 4-4

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