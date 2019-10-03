Армия разбилась о стену Самонова. Как «Витязь» победил чемпионов - Советский спорт
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03 октября 2019 22:19ХоккейДомрачев Владислав

Армия разбилась о стену Самонова. Как «Витязь» победил чемпионов

Команда из Подмосковья одолела ЦСКА 2:1 и продлила серию побед до десяти матчей. А ее вратарь Александр Самонов отразил 44 броска.

Утром в день матча главный тренер «Витязя» Михаил Кравец дал интервью телевизионщикам. Можно было бы представить, что это сделал бы его предтеча Валерий Белов? Вопрос риторический.

– В чем секрет нашего в взлета? В сплоченности клуба – всех его работников, начиная с точильщиков и заканчивая игроками, – отвечал Кравец.

Когда ЦСКА был разгромлен 0:5 его командой на Кубке мэра, легенда Борис Михайлов, который в воскресенье отметит 75-летний юбилей, в беседе с автором этих строк возмутился:

– Как можно было так проиграть команде, которая будет бороться за плей-офф, и не более…

Но «Витязь», сыграв едва ли не со всеми фаворитами, прыгнул в топ турнирной таблицы, обыграв «Автомобилист» (дважды), «Магнитку» (дважды), СКА, «Авангард», московское «Динамо».

Уважаемые люди просят сотрудников подмосковного клуба достать билеты на субботний матч со «Спартаком» и получают отказ. Потому что все билеты давно проданы.

Подольск переживает хоккейный бум.

А ведь бюджет клуба отнюдь не вырос. Раньше Александр Медведев, ныне президент футбольного «Зенита», буквально выпрашивал у главы «Газпрома» десять миллионов долларов на «Витязь». Ситуация мало изменилась.

В прошлый вторник ЦСКА подвинул подмосковную команду с вершины турнирной таблицы, разгромив «Спартак» 9:3. Так что очный матч лучших команд Запада, да и всего чемпионата, получил яркую афишу «Битва за лидерство».

«Витязь» вышел без своего капитана Семина. У него серьезная травма руки. Думали, что ушиб, а оказалось…

Семин провел матч против «Магнитки», с трудом держа клюшку. Ему не под силу было пробить буллит. Но он совершил столько перехватов, выдал точных передач…

ЦСКА тоже спрятал капитана. Андронов, залечив повреждение, уже готов играть. Но тренеры решили его поберечь.

Кравец перетряхнул звенья. Реактивного Макеева поставил к финнам Аалтонену и Йормакке. Их постоянный партнер Няттинен, оформивший хет-трик в том самом матче-разгроме на Кубке мэра, все еще лечится.

После месячного отсутствия вышел силовой форвард Комаров, добавив команде мускулов. Не стоит забывать об Артюхине, вписавшемся в новый коллектив. В домашнем матче против «Автомобилиста» он дважды впечатал в борт защитника-гренадера Трямкина (рост 202 см, вес 115 кг), приведя трибуны в экстаз.

Но молодой армеец Романов увильнул от силового приема Артюхина, тот потерял равновесие и клюшку.

Первый период стал продолжением эндшпиля московского дерби. 15-3 – такое преимущество по броскам было у хозяев, которые повели 1:0 благодаря комбинации Вей – Секач.

Гости, правда, ответили нелегитимной шайбой Макеева. Он забил ее ногой, замкнув прострел Йормакки.

Дл полноты картины Капризов сокрушил защитника Лаюнена, но не забил в пустые ворота. Автор двух хет-триков и лидер бомбардирской гонки такие моменты щелкает как орехи.

Но после перерыва ситуация решительно переменилась. Гости очнулись и пошли вперед. А хозяева принялись нарушать правила. Шалунов сел в штрафной бокс за удар клюшкой вратаря Самонова, который в прошлом сезоне остановил ЦСКА в Подольске (2:0). В плей-офф он был, мягко говоря, не столь удачлив, но выводы из неудач сделал.

Гости дважды уязвили самых лучших «меньшевиков» лиги. Сначала Йормакка доел момент на пятачке – 1:1. А вскоре Аалтонен в касание пальнул в пустой угол, наказав Киселевича за фол.

На последней секунде перед вторым перерывом Артюхин схватил-таки штраф. Судьи выписали его скорее для профилактики. Но гости выстояли в меньшинстве.

Третий период превратился в бенефис Самонова. Он тащил и тащил. Если в дерби у чемпионов залетало буквально все, то теперь шайба категорически игнорировала ворота их соперников.

В толк не возьму, почему лучшим вратарем сентября назвали питерца Мельничука, а не Самонова, остановившего не только обладателя Кубка Гагарина, но и других фаворитов.

Время шло, счет не менялся, градус борьбы повышался. Даже бесконфликтный Капризов повздорил с соперниками у их лавки. А потом опять удалился Артюхин. И если бы не спасение нового капитана гостей Евсеенкова, армейцы могли рассчитывать на перелом. Защитник смахнул шайбу с ленточки.

«Витязь» одержал волевую победу и вернул лидерство.

СТАТИСТИКА

ЦСКА (Москва) – Витязь (Московская область) – 1:2 (1:0, 0:2, 0:0). 8964 зрителя.

Голы: 1:0 Секач 4 (Вей, Киселевич, ), 1:1 Йормакка 5 ( Макеев, Аалтонен, 22.43, б.), 1:2 Аалтонен 3 (Лаюнен, Чернов, 36.09, б.).

Вратари: Юханссон (58.38-59.54) – Самонов.

Броски: 45-18.

Штраф: 8-8.

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