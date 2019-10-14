Бесценный чудо-гол украсил первую сессию медиа-клуба «Бесценной Лиги» Mastercard

БЕСЦЕННОЕ ПАРТНЕРСТВО

Перед игрой в конференц-зале арены в «Парке легенд» Mastercard и КХЛ подписали соглашение о продлении партнерства, которое началось в 2015 году, еще на два сезона.

– Подписание соглашения для нас не только приятный момент, но и стратегически важный шаг, – заявил глава Mastercard в России Алексей Малиновский. – Во всем мире Mastercard поддерживает ключевые события в области культуры и спорта. А для России хоккей – это больше, чем спорт. В 2016 году была создана традиция «Бесценная Лига» Mastercard и КХЛ, объединившая игроков и болельщиков. Мы дарим нашим друзьям бесценные эмоции и уверены, что в этом сезоне их станет еще больше, поскольку у нас заготовлено немало сюрпризов для болельщиков и хоккеистов.

Алексей Малиновский и Дмитрий Чернышенко

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко под аплодисменты зала вручил Малиновскому хоккейный джерси.

– Для нас большая радость и честь работать с такой глобальной технологической компанией, как Mastercard, мировым лидером платежной индустрии, – отметил глава КХЛ. – Mastercard можно назвать чемпионом в партнерских интеграциях, мы всегда в восторге от ваших акций. С 2016 года мы совместно запустили «Бесценную лигу». Считаю, что таких акций еще не было в мире, акций, которые объединяют игроков и болельщиков. Это невероятная находка, и мы каждый раз с интересом наблюдаем, каким будет выбор болельщиков.

В прошлом сезоне за любимых хоккеистов было подано более миллиона голосов, около десяти тысяч болельщиков приняли участие в проекте. Когда пропадает барьер между игроками и болельщиков, когда они соединяются на льду – это незабываемые впечатления. Это то, что нельзя купить за деньги. Спасибо за партнерство, которое длится пятый сезон. Приятно, что мы продлили его ещё на два. Это говорит о том, что Mastercard планирует акции не на один год вперёд.

БЕСЦЕННАЯ ИГРА

На матче за Кубок открытия между обладателем Кубка Гагарина ЦСКА и финалистом плей-офф омским «Авангардом» был аншлаг. Причем не только на трибунах, но и в медиа-клубе «Бесценной Лиги», куда пригласили звезд российской эстрады, игроков, легенд хоккея, журналистов и блогеров.

Ведущие вечера Дарья Миронова и Павел Лысенков с «Матч ТВ» представляли гостей, проводили конкурсы и вручали призы от Mastercard.

В первом перерыве слово взял капитан команды артистов «КомАр» Александр Морозов. Он поблагодарил организаторов за приглашение и представил игроков своей команды.

– В нашей команде очень много нападающих, поэтому мы будем искать счастье в атаке, – предупредил Морозов и вызвал на условный подиум своих партнеров – артистов Кирилла Андреева, Сергея Комарова, а также еще не завершившего карьеру футболиста Дмитрия Сычева.

Дмитрий Сычев в центре с друзьями-артистами

Сычев не захотел скрывать клубных пристрастий и пришел в игровом свитере «Авангарда».

Когда защитник омичей Максим Чудинов щелчком из своей зоны забросил шайбу, которая в итоге стала победной, Дмитрий вскочил и начал радостно прыгать.

– Думаете, это случайность? Нет, потому что Чудинов дважды так забивал в плей-офф – «Барысу», а это уже закономерность, – рассказал Сычев автору этих строк.

– Как вам сам чудо-гол?

– Я не раз катался с Максом, знаю, какой сильный и точный у него бросок. В финале с ЦСКА он почему-то его прятал, а теперь пустил в ход. Не удивлюсь, если Бесценным Игроком матча открытия болельщики выберут именно Чудинова.

КомАр и Дмитрий Сычев с супругой

Во втором перерыве в ложу пришел форвард ЦСКА, олимпийский чемпион и чемпион мира Сергей Калинин – воспитанник «Авангарда» и бывший капитан омичей.

– Мы, игроки, надеемся, что на протяжении всего сезона болельщики будут заряжать нас энергией, драйвом, вдохновлять на такие вот голы и победы. Благодаря «Бесценной Лиге» мы чувствуем эту поддержку не только на трибунах. Когда болельщики проявляют к тебе интерес – это греет душу, – признался Калинин.

В третьем периоде чемпионы, ведомые Бесценным Игроком прошлого сезона Кириллом Капризовым, не смогли сравнять счет. «Авангард» забросил еще одну шайбу в пустые ворота и выиграл 3:1.

Напомним, что в феврале пройдет награждение по итогам голосований регулярного сезона в каждом клубе, а в апреле 2020 года лучший игрок и болельщик разделят Бесценный Трофей после решающего матча финальной серии плей-офф. Абсолютный лидер рейтинга болельщиков по результатам всего сезона получит вместе с любимым хоккеистом приглашение на церемонию закрытия сезона, которая пройдет в мае.

Партнерский материал