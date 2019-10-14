Бесценный чудо-гол украсил первую сессию медиа-клуба «Бесценной Лиги» Mastercard - Советский спорт
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14 октября 2019 15:23Хоккей

Бесценный чудо-гол украсил первую сессию медиа-клуба «Бесценной Лиги» Mastercard

1 сентября на «ЦСКА Арене» во время матча за Кубок открытия состоялась первая в новом сезоне сессия медиаклуба традиции «Бесценной Лиги» Mastercard и КХЛ.

БЕСЦЕННОЕ ПАРТНЕРСТВО

Перед игрой в конференц-зале арены в «Парке легенд» Mastercard и КХЛ подписали соглашение о продлении партнерства, которое началось в 2015 году, еще на два сезона.

– Подписание соглашения для нас не только приятный момент, но и стратегически важный шаг, заявил глава Mastercard в России Алексей Малиновский. – Во всем мире Mastercard поддерживает ключевые события в области культуры и спорта. А для России хоккей – это больше, чем спорт. В 2016 году была создана традиция «Бесценная Лига» Mastercard и КХЛ, объединившая игроков и болельщиков. Мы дарим нашим друзьям бесценные эмоции и уверены, что в этом сезоне их станет еще больше, поскольку у нас заготовлено немало сюрпризов для болельщиков и хоккеистов.

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Алексей Малиновский и Дмитрий Чернышенко

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко под аплодисменты зала вручил Малиновскому хоккейный джерси.

– Для нас большая радость и честь работать с такой глобальной технологической компанией, как Mastercard, мировым лидером платежной индустрии, – отметил глава КХЛ. – Mastercard можно назвать чемпионом в партнерских интеграциях, мы всегда в восторге от ваших акций. С 2016 года мы совместно запустили «Бесценную лигу». Считаю, что таких акций еще не было в мире, акций, которые объединяют игроков и болельщиков. Это невероятная находка, и мы каждый раз с интересом наблюдаем, каким будет выбор болельщиков.

В прошлом сезоне за любимых хоккеистов было подано более миллиона голосов, около десяти тысяч болельщиков приняли участие в проекте. Когда пропадает барьер между игроками и болельщиков, когда они соединяются на льду это незабываемые впечатления. Это то, что нельзя купить за деньги. Спасибо за партнерство, которое длится пятый сезон. Приятно, что мы продлили его ещё на два. Это говорит о том, что Mastercard планирует акции не на один год вперёд.

БЕСЦЕННАЯ ИГРА

На матче за Кубок открытия между обладателем Кубка Гагарина ЦСКА и финалистом плей-офф омским «Авангардом» был аншлаг. Причем не только на трибунах, но и в медиа-клубе «Бесценной Лиги», куда пригласили звезд российской эстрады, игроков, легенд хоккея, журналистов и блогеров.

Ведущие вечера Дарья Миронова и Павел Лысенков с «Матч ТВ» представляли гостей, проводили конкурсы и вручали призы от Mastercard.

В первом перерыве слово взял капитан команды артистов «КомАр» Александр Морозов. Он поблагодарил организаторов за приглашение и представил игроков своей команды.

В нашей команде очень много нападающих, поэтому мы будем искать счастье в атаке, предупредил Морозов и вызвал на условный подиум своих партнеров – артистов Кирилла Андреева, Сергея Комарова, а также еще не завершившего карьеру футболиста Дмитрия Сычева.

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Дмитрий Сычев в центре с друзьями-артистами

Сычев не захотел скрывать клубных пристрастий и пришел в игровом свитере «Авангарда».

Когда защитник омичей Максим Чудинов щелчком из своей зоны забросил шайбу, которая в итоге стала победной, Дмитрий вскочил и начал радостно прыгать.

Думаете, это случайность? Нет, потому что Чудинов дважды так забивал в плей-офф – «Барысу», а это уже закономерность, рассказал Сычев автору этих строк.

Как вам сам чудо-гол?
Я не раз катался с Максом, знаю, какой сильный и точный у него бросок. В финале с ЦСКА он почему-то его прятал, а теперь пустил в ход. Не удивлюсь, если Бесценным Игроком матча открытия болельщики выберут именно Чудинова.

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КомАр и Дмитрий Сычев с супругой

Во втором перерыве в ложу пришел форвард ЦСКА, олимпийский чемпион и чемпион мира Сергей Калинин воспитанник «Авангарда» и бывший капитан омичей.

Мы, игроки, надеемся, что на протяжении всего сезона болельщики будут заряжать нас энергией, драйвом, вдохновлять на такие вот голы и победы. Благодаря «Бесценной Лиге» мы чувствуем эту поддержку не только на трибунах. Когда болельщики проявляют к тебе интерес – это греет душу, признался Калинин.

В третьем периоде чемпионы, ведомые Бесценным Игроком прошлого сезона Кириллом Капризовым, не смогли сравнять счет. «Авангард» забросил еще одну шайбу в пустые ворота и выиграл 3:1.

Напомним, что в феврале пройдет награждение по итогам голосований регулярного сезона в каждом клубе, а в апреле 2020 года лучший игрок и болельщик разделят Бесценный Трофей после решающего матча финальной серии плей-офф. Абсолютный лидер рейтинга болельщиков по результатам всего сезона получит вместе с любимым хоккеистом приглашение на церемонию закрытия сезона, которая пройдет в мае.

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