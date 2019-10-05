Никита Гусев: Уже привык, что болельщики мне кричат: «Гууууу» - Советский спорт
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05 октября 2019 09:46ХоккейСлавин Виталий

Никита Гусев: Уже привык, что болельщики мне кричат: «Гууууу»

Форвард «Нью-Джерси» дебютировал в НХЛ и забил «Виннипегу», хотя его команда проиграла по буллитам.

После дебюта в НХЛ лучшего игрока прошлого сезона КХЛ Никиты Гусева корреспондент «Советского спорта» Виталий Славин заглянул в раздевалку хозяев и разузнал у новичка «Нью-Джерси» причины невероятной метаморфозы «Дэвилз»: за 11 секунд до второго перерыва они вели 4:0, однако в итоге умудрились уступить по буллитам.

Поразительно, от Всемирного торгового центра, который уткнулся в небо рядом с Национальным мемориалом «11 сентября», до Ньюарка минут 20-25 на подземке, но будто в другую жизнь попадаешь. Небоскребов нет, трафик – людской и автомобильный не сопоставим с тем, что на Манхеттэне. Пять минут от станции, кишащей бомжами – и ты в одноэтажной Америке, которая так потрясла Ильфа и Петрова. Это если пойти влево от вокзала, а если двинуться вправо, через те же пять минут упираешься в дом «Дьяволов» Пруденшал-сентер.

По комфортабельности и начинке относительно новую арену «Нью-Джерси», конечно, не сравнить с «Медисон Сквер Гарден». Но по духу, атмосфере… Попросту разные планеты или, если хотите, разные лиги. Не в обиду жителям Нью-Джерси будет сказано. Это я почувствовал еще на представлении команд. На матче открытия сезона эта процедура расширенная. Весь обслуживающий персонал клуба-хозяина, включая тренеров, выстраивается на скамье запасных, а камера выхватывает последовательно каждого на видеокуб. Диктор называет фамилию и должность. Если на премьере «Рейнджерс» информация диктора дублировалась субтитрами на экране, а представляемый как-то реагировал мимикой или жестом, то у «Дэвилз» все прошло буднично – для той самой галочки.

Затем каждого игрока принимающей команды вызывают на лед – и снова: у «Рейнджерс» из этого сделали мини-шоу. Девушки группы поддержки организовали живой коридор, а между ними установили пушки для фейерверка. Молодежь «Синих рубашек» сразу себя звездами Бродвея почувствовала, и швед Лиас Андерссон настолько усердно махал клюшкой трибунам, что не заметил телевизионный кабель на льду, зацепился и смешно плюхнулся на колени.

В Ньюарке игроки «Нью-Джерси» после того, как диктор называл их фамилию, просто и без затей выкатывали на лед.

По ходу матча ощущение некой провинциальности только усилилось. К концу первого периода даже в сон потянуло. Но тут Никита Гусев отрыл счет – и настроение сразу поднялось. Я подобного и представить не мог. Видимо, хозяевам клуба и болельщикам так понравилась игра олимпийского чемпиона на предсезонке, что к его первому голу в регулярном чемпионате они заготовили специальный клип. Стоило шайбе от клюшке Гусева влететь в сетку, как громадный видеокуб окрасился в красный цвет и по нему полетели гуси с надписью: «Gooooooos Seeeeee». В свободном переводе, как я понял, это означает: «Смотрите, гуси!»

Игравший второй вечер подряд «Виннипег» надломился и вскоре запустил еще три шайбы. Причем четвертый гол выдался вообще издевательским. Суббан выкинул парашютиком шайбу из своей зоны. За ней устремились Коулмэн и Куликов. Нападающий оттеснил нашего защитника и одной рукой закинул шайбу в дальний угол мимо опешившего вратаря.

Так на 34-й минуте счет стал 4:0, и все в Нью-Джерси решили, что дело в шляпе. Не учли они одного: русские – гордые люди. Долги привыкли отдавать. Именно это за 11 секунд до сирены на второй перерыв и сделал Дмитрий Куликов, распечатав хлестким щелчком от синей линии Кори Шнайдера.

В третьем периоде хозяева продолжали сладко спать, а взбодренные «Реактивщики» забивали и забивали. Игра перешла в овертайм, где Гусеву доверили только одну смену, но какой концерт Никита выдал! Дважды мог распустить народ по домам, но не срослось. Зато в серии буллитов, на которую он вышел первым, все получилось. Однако Хьюз, Холл, Палмиери россиянина не поддержали. Исполнили свои попытки бездарно. Капитану «Джетс» Уилеру ничего не оставалось, как увезти в Манитобу бонусное очко – 4:5 по буллитам. «Виннипег» реабилитировался после оплеухи от ньюйоркцев в «Медисон Сквер Гарден».

Если на презентации Артемия Панарина в «Рейнджерс» меня подержала местная девичья русскоговорящая диаспора, то в Пруденшал-сентер я оказался один. Чтобы найти раздевалку «Дэвилз», пришлось изрядно попутешествовать по бесконечным коридорам стадиона. Сперва я вообще бодрым шагом по проторенной дорожке направился к гостям. Полгода назад меня интересовал Александр Овечкин, остановившийся тогда в двух голах от отметки 50. «Но сейчас-то мне приезжие зачем?» поймал я себя на мысли посреди пути. – «Я же к Гусеву приехал». И принялся искать раздевалку «Нью-Джерси». Гоняли меня местные секьюрити туда-сюда, пока не выяснилось, что в хозяйские хоромы нужно заходить через тренировочный каток?!

Я так набегался, что когда наконец добрался до цели, допустил невиданное святотатство: в комнате «Дэвилз» не наступил, а встал на эмблему команды! Хорошо, что рядом Кена Данейко или Скотта Стивенса не было, а пресс-атташе, указавший мне на вопиющий просчет, оказался добрым малым. Более того, по первому требованию вызвал откуда-то из дьявольских закромов нашего Никиту, когда раздевалка давно уже опустела.

Через некоторое время словно из-под земли вырос тот самый «Goooos». Честно сказать, я едва дара речи не лишился. Ожидал, что он выйдет в каком-нибудь спортивном трико. Как Панарин накануне или Суббан только что. Но Никита будто на светский раут явился – в отглаженном элегантном костюме и с уложенной прической. Вы не поверите! Никто из находившихся рядом репортеров не узнал в щегольском денди нового любимца местных фанатов. Пресс-атташе его не представил, ибо Никита сразу подошел ко мне, и мы приступили к беседе на русском.

Не знаю, поздравлять вас или сочувствовать: вроде две классные шайбы положили, но команда позорно села в лужу…
Ну да, мы хорошо начали. Повели в счете. Но пропустили ненужный гол в конце второго периода. И неудачно закончили игру.

Неужели ни игроки, ни тем более ваши тренеры не уловили, что после шайбы Куликова «Виннипег» переродился? Голы на последних-первых минутах очень часто ломают игру. К этому надо быть готовыми.
Мы, конечно, почувствовали, что нужно аккуратнее действовать в обороне. Но этого понимания оказалось мало.

Как считаете, ваша вина во втором пропущенном голе есть, когда не сумели прервать передачу на синюю на Пионка и после его броска Рослович переправил шайбу в сетку?
Да, чуть не дотянулся. Подустал немного. Игровой в принципе момент – или ты, или тебя. Тогда у соперника все сложилось.

Меня здорово удивила реакция публики, когда вас представляли перед матчем, а также потом, когда шайба к вам попадала. Зал принимался гукать. Я никак не мог понять – это одобрение или презрение? Ведь в Северной Америке вместо осуждающего европейского свиста принято хором орать: «Бууууу». А здесь: «Гуууууу».
 Я уже привык к этому. Зрители на наших матчах стали так кричать еще на предсезонке. Тем самым поддерживают меня. Обыгрывают мою фамилию.

Когда открыли счет своим голам в НХЛ и «Нью-Джерси» в сезоне, заметили, как на видеокубе вас креативно поздравили полетом стаи гусей?
– Не видел, откровенно говоря. Не до того было. Мне и сейчас после матча никто в команде об этом не сказал. Только от вас узнал.

Шайба, кстати, необычной получилась. Вашего постоянного партнера центрфорварда Хьюза в этом эпизоде на льду не было.
Да, хорошо поборолись в зоне «Виннипега», и Братт здорово отдал на пустой угол. Мне оставалось только забить

Вы настолько свежо выглядите, что посторонний не поверит, что вы 65 минут отыграли.
Да не, конечно, тяжело осознавать, что проиграли, ведя 4:0. Но горевать некогда – впереди следующий матч. Физически тоже чувствую себя хорошо.

А вы могли бы в серии буллитов еще раз забить? – по традиции, заведенной накануне в беседе с Панариным, я снова жутко подставился.
В НХЛ другие правила. Один и тот же игрок не имеет права бить два раза.

То есть будь это матч КХЛ, сил бы на вторую попытку хватило. А что в овертайме помешало результативно завершить выход «два в один»?
У меня длинная смена получилась. Когда подкатил к воротам, хотел сделать как лучше. Но подустал. Возможно, неправильное решение принял. Нужно было раньше бросить.

Как устроились на новом месте?
Живу в Джерси-Сити. Все хорошо. Я уже месяц в Ньюарке. Все ближайшие окрестности изучил.

Машину приобрели?
Нет. Пока все в процессе.

Скажу в заключение – «Нью-Джерси» меня сильно разочаровал. Разумеется, это всего лишь один матч. Но сам подход. Гусеву дали только 13 минут льда. Играл он в третьем звене, в большинстве – во второй смене. А ведь Никита должен солировать. Не понимаю, что в первой бригаде большинства делает, к примеру, Симмондс. Прямолинейный, необученный форвард. Я обалдел, когда в дебюте встречи он с шайбой в средней зоне вместо того, чтобы ускориться, вдруг покатил на прямых ногах. Да за такое у нас в детских школах на скамейку мгновенно сажают! В другом моменте шайбу отпасовали в недодачу, так Симмондс ткнул ее коньком. Хотя следовало подстроиться и принять на крюк. Расстроили Хьюз и Хишир. Первый банально слаб физически, второй трусоват – боится идти в обводку один в один. Холл привез в свои ворота третий гол и вообще допускал массу брака. Шнайдер травмировался и уехал в раздевалку на 43-й минуте, пропустив вторую шайбу.

Но я планирую посетить еще пару матчей «Нью-Джерси». Будем надеяться, что все у Гусева и Ко наладится.

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