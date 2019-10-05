Никита Гусев: Уже привык, что болельщики мне кричат: «Гууууу»

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После дебюта в НХЛ лучшего игрока прошлого сезона КХЛ Никиты Гусева корреспондент «Советского спорта» Виталий Славин заглянул в раздевалку хозяев и разузнал у новичка «Нью-Джерси» причины невероятной метаморфозы «Дэвилз»: за 11 секунд до второго перерыва они вели 4:0, однако в итоге умудрились уступить по буллитам.

Поразительно, от Всемирного торгового центра, который уткнулся в небо рядом с Национальным мемориалом «11 сентября», до Ньюарка минут 20-25 на подземке, но будто в другую жизнь попадаешь. Небоскребов нет, трафик – людской и автомобильный не сопоставим с тем, что на Манхеттэне. Пять минут от станции, кишащей бомжами – и ты в одноэтажной Америке, которая так потрясла Ильфа и Петрова. Это если пойти влево от вокзала, а если двинуться вправо, через те же пять минут упираешься в дом «Дьяволов» – Пруденшал-сентер.

По комфортабельности и начинке относительно новую арену «Нью-Джерси», конечно, не сравнить с «Медисон Сквер Гарден». Но по духу, атмосфере… Попросту разные планеты или, если хотите, разные лиги. Не в обиду жителям Нью-Джерси будет сказано. Это я почувствовал еще на представлении команд. На матче открытия сезона эта процедура расширенная. Весь обслуживающий персонал клуба-хозяина, включая тренеров, выстраивается на скамье запасных, а камера выхватывает последовательно каждого на видеокуб. Диктор называет фамилию и должность. Если на премьере «Рейнджерс» информация диктора дублировалась субтитрами на экране, а представляемый как-то реагировал мимикой или жестом, то у «Дэвилз» все прошло буднично – для той самой галочки.

Затем каждого игрока принимающей команды вызывают на лед – и снова: у «Рейнджерс» из этого сделали мини-шоу. Девушки группы поддержки организовали живой коридор, а между ними установили пушки для фейерверка. Молодежь «Синих рубашек» сразу себя звездами Бродвея почувствовала, и швед Лиас Андерссон настолько усердно махал клюшкой трибунам, что не заметил телевизионный кабель на льду, зацепился и смешно плюхнулся на колени.

В Ньюарке игроки «Нью-Джерси» после того, как диктор называл их фамилию, просто и без затей выкатывали на лед.

По ходу матча ощущение некой провинциальности только усилилось. К концу первого периода даже в сон потянуло. Но тут Никита Гусев отрыл счет – и настроение сразу поднялось. Я подобного и представить не мог. Видимо, хозяевам клуба и болельщикам так понравилась игра олимпийского чемпиона на предсезонке, что к его первому голу в регулярном чемпионате они заготовили специальный клип. Стоило шайбе от клюшке Гусева влететь в сетку, как громадный видеокуб окрасился в красный цвет и по нему полетели гуси с надписью: «Gooooooos Seeeeee». В свободном переводе, как я понял, это означает: «Смотрите, гуси!»

Игравший второй вечер подряд «Виннипег» надломился и вскоре запустил еще три шайбы. Причем четвертый гол выдался вообще издевательским. Суббан выкинул парашютиком шайбу из своей зоны. За ней устремились Коулмэн и Куликов. Нападающий оттеснил нашего защитника и одной рукой закинул шайбу в дальний угол мимо опешившего вратаря.

Так на 34-й минуте счет стал 4:0, и все в Нью-Джерси решили, что дело в шляпе. Не учли они одного: русские – гордые люди. Долги привыкли отдавать. Именно это за 11 секунд до сирены на второй перерыв и сделал Дмитрий Куликов, распечатав хлестким щелчком от синей линии Кори Шнайдера.

В третьем периоде хозяева продолжали сладко спать, а взбодренные «Реактивщики» забивали и забивали. Игра перешла в овертайм, где Гусеву доверили только одну смену, но какой концерт Никита выдал! Дважды мог распустить народ по домам, но не срослось. Зато в серии буллитов, на которую он вышел первым, все получилось. Однако Хьюз, Холл, Палмиери россиянина не поддержали. Исполнили свои попытки бездарно. Капитану «Джетс» Уилеру ничего не оставалось, как увезти в Манитобу бонусное очко – 4:5 по буллитам. «Виннипег» реабилитировался после оплеухи от ньюйоркцев в «Медисон Сквер Гарден».

Если на презентации Артемия Панарина в «Рейнджерс» меня подержала местная девичья русскоговорящая диаспора, то в Пруденшал-сентер я оказался один. Чтобы найти раздевалку «Дэвилз», пришлось изрядно попутешествовать по бесконечным коридорам стадиона. Сперва я вообще бодрым шагом по проторенной дорожке направился к гостям. Полгода назад меня интересовал Александр Овечкин, остановившийся тогда в двух голах от отметки 50. «Но сейчас-то мне приезжие зачем?» – поймал я себя на мысли посреди пути. – «Я же к Гусеву приехал». И принялся искать раздевалку «Нью-Джерси». Гоняли меня местные секьюрити туда-сюда, пока не выяснилось, что в хозяйские хоромы нужно заходить через тренировочный каток?!

Я так набегался, что когда наконец добрался до цели, допустил невиданное святотатство: в комнате «Дэвилз» не наступил, а встал на эмблему команды! Хорошо, что рядом Кена Данейко или Скотта Стивенса не было, а пресс-атташе, указавший мне на вопиющий просчет, оказался добрым малым. Более того, по первому требованию вызвал откуда-то из дьявольских закромов нашего Никиту, когда раздевалка давно уже опустела.

Через некоторое время словно из-под земли вырос тот самый «Goooos». Честно сказать, я едва дара речи не лишился. Ожидал, что он выйдет в каком-нибудь спортивном трико. Как Панарин накануне или Суббан только что. Но Никита будто на светский раут явился – в отглаженном элегантном костюме и с уложенной прической. Вы не поверите! Никто из находившихся рядом репортеров не узнал в щегольском денди нового любимца местных фанатов. Пресс-атташе его не представил, ибо Никита сразу подошел ко мне, и мы приступили к беседе на русском.

– Не знаю, поздравлять вас или сочувствовать: вроде две классные шайбы положили, но команда позорно села в лужу…

– Ну да, мы хорошо начали. Повели в счете. Но пропустили ненужный гол в конце второго периода. И неудачно закончили игру.

– Неужели ни игроки, ни тем более ваши тренеры не уловили, что после шайбы Куликова «Виннипег» переродился? Голы на последних-первых минутах очень часто ломают игру. К этому надо быть готовыми.

– Мы, конечно, почувствовали, что нужно аккуратнее действовать в обороне. Но этого понимания оказалось мало.

– Как считаете, ваша вина во втором пропущенном голе есть, когда не сумели прервать передачу на синюю на Пионка и после его броска Рослович переправил шайбу в сетку?

– Да, чуть не дотянулся. Подустал немного. Игровой в принципе момент – или ты, или тебя. Тогда у соперника все сложилось.

– Меня здорово удивила реакция публики, когда вас представляли перед матчем, а также потом, когда шайба к вам попадала. Зал принимался гукать. Я никак не мог понять – это одобрение или презрение? Ведь в Северной Америке вместо осуждающего европейского свиста принято хором орать: «Бууууу». А здесь: «Гуууууу».

– Я уже привык к этому. Зрители на наших матчах стали так кричать еще на предсезонке. Тем самым поддерживают меня. Обыгрывают мою фамилию.

– Когда открыли счет своим голам в НХЛ и «Нью-Джерси» в сезоне, заметили, как на видеокубе вас креативно поздравили полетом стаи гусей?

– Не видел, откровенно говоря. Не до того было. Мне и сейчас после матча никто в команде об этом не сказал. Только от вас узнал.

– Шайба, кстати, необычной получилась. Вашего постоянного партнера центрфорварда Хьюза в этом эпизоде на льду не было.

– Да, хорошо поборолись в зоне «Виннипега», и Братт здорово отдал на пустой угол. Мне оставалось только забить

– Вы настолько свежо выглядите, что посторонний не поверит, что вы 65 минут отыграли.

– Да не, конечно, тяжело осознавать, что проиграли, ведя 4:0. Но горевать некогда – впереди следующий матч. Физически тоже чувствую себя хорошо.

– А вы могли бы в серии буллитов еще раз забить? – по традиции, заведенной накануне в беседе с Панариным, я снова жутко подставился.

– В НХЛ другие правила. Один и тот же игрок не имеет права бить два раза.

– То есть будь это матч КХЛ, сил бы на вторую попытку хватило. А что в овертайме помешало результативно завершить выход «два в один»?

– У меня длинная смена получилась. Когда подкатил к воротам, хотел сделать как лучше. Но подустал. Возможно, неправильное решение принял. Нужно было раньше бросить.

– Как устроились на новом месте?

– Живу в Джерси-Сити. Все хорошо. Я уже месяц в Ньюарке. Все ближайшие окрестности изучил.

– Машину приобрели?

– Нет. Пока все в процессе.

Скажу в заключение – «Нью-Джерси» меня сильно разочаровал. Разумеется, это всего лишь один матч. Но сам подход. Гусеву дали только 13 минут льда. Играл он в третьем звене, в большинстве – во второй смене. А ведь Никита должен солировать. Не понимаю, что в первой бригаде большинства делает, к примеру, Симмондс. Прямолинейный, необученный форвард. Я обалдел, когда в дебюте встречи он с шайбой в средней зоне вместо того, чтобы ускориться, вдруг покатил на прямых ногах. Да за такое у нас в детских школах на скамейку мгновенно сажают! В другом моменте шайбу отпасовали в недодачу, так Симмондс ткнул ее коньком. Хотя следовало подстроиться и принять на крюк. Расстроили Хьюз и Хишир. Первый банально слаб физически, второй трусоват – боится идти в обводку один в один. Холл привез в свои ворота третий гол и вообще допускал массу брака. Шнайдер травмировался и уехал в раздевалку на 43-й минуте, пропустив вторую шайбу.

Но я планирую посетить еще пару матчей «Нью-Джерси». Будем надеяться, что все у Гусева и Ко наладится.