«Спартак» остановил «Витязь». Красно-белые победили лидера

В Подольске прервалась победная серия «Витязя», растянувшаяся на 10 матчей. «Спартак», оправившись от армейского разгрома 3:9, выиграл 2:1 по буллитам. «Магнитка» в серии бросков уступила 2:3 «Торпедо», а СКА дома проиграл 1:2 «Трактору» в основное время.

Подвиг подольских курсантов

«Всё будет Знарок» - такой баннер вывесили фанаты «Спартака» на переполненных трибунах в Подольске.

Команда Знарка пережила разгром от ЦСКА и большую часть матча против «Витязя» контролировала игру. Шайба Лещенко, заброшенная отменным кистевым броском в ближний угол, долго оставалась единственной.

Болельщики хозяев притихли, а потом и вовсе сникли, после того как их команда потеряла вратаря Самонова. Он неудачно приземлился на ногу, когда у его владений толкались новый капитан «Витязя» Евсеенков (Семин травмирован) и Лещенко. Вышедший Ежов сразу отразил сложный бросок.

Однако на предпоследней минуте защитник Воронков, голов совсем не забивающий, сравнял счет.

В серии буллитов героем стал вратарь Гудачек, а также Карсумс и Рылов.

На матч, посвященный подвигу подольских курсантов в Великой Отечественной войне, приехали Вячеслав Фетисов и Игорь Угольников, режиссер фильма «Подольские курсанты».

Поделюсь мнением: даже ничья – уже подвиг команды из Подольска.

Три буллита Варнакова

В Магнитогорске свой второй гол в сезоне забил Мозякин (на бросок его чудо-пасом на ближнюю штангу вывел Паршин), набрал 700-е очко в регулярных чемпионатах КХЛ. Однако его команда уступила. Вратаря Галимова по ходу матча заменил Кошечкин.

В серии буллитов его выставил на посмешище вице-капитан автозаводцев Варнаков, реализовав все три попытки в разном стиле. Особенно эффектным получился третий бросок. Форвард издевательски направил шайбу с лопаты в противоход вратарю, а тот, отбросив клюшку, пытался поймать ее (не клюшку, а шайбу!) рукой, на которой блин. Не вышло.

Голышев: гол + драка

В Екатеринбурге московское «Динамо» без проблем разобралось с «Автомобилистом». Дацюка не было, зато впервые в сезоне вышел Голышев. Он и сравнял счет, откликнувшись на чудо-передачу Кучерявенко. Но потом забивали только бело-голубые. Отличились защитники – Мирнов и Лямин. В третьем периоде перчатки скинул сам капитан хозяев Доус, отметеливший защитника Зайцева. Примеру капитана последовал Голышев, но в кулачном бою уступил за явным преимуществом Муранову.

До хет-трика Горди Хоу Анатолию не хватило балла за результативность. «Динамо» прервало серию поражений.

Демченко вышел и доказал

Вратаря «Трактора» Демченко сватали в Балашиху в обмен на Бобкова. Руководители челябинцев назвали этот слух бредом.

В Санкт-Петербурге СКА уступил «Трактору» 1:2. Все главные события уложились в 12 первых минут матча. На гол Карпова гости ответили точными бросками Гики и Кейлофа.

До вратарей мало что долетало. 22-20 – весьма скромная статистика бросков в пользу армейцев. Как и штрафные минуты: 6-2. Когда такое было со СКА?

Так что о геройстве Демченко вряд ли уместно говорить. Однако матч он и его команда выиграли. А лучший вратарь лиги в сентябре Мельничук – проиграл.

Утром стало известно о возвращении в СКА форварда Бурдасова, обладателя Кубка Гагарина-2015. Его разящих бросков – вратарь ЦСКА Сорокин назвал их самыми сильными в чемпионате - питерцам очень не хватало в этот вечер.

На фоне скучной игры осталась незамеченной премьера защитника Белова в сезоне, когда-то примерявшего капитанскую нашивку СКА. Чемпион мира провел на льду 19:09 блокировал два броска, отметился тремя силовыми приемами и заработал единственное для своей команды большинство.