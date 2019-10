Бобровский украл гол у Кучерова, Гавриков травмировал Малкина. Наши в НХЛ

Бобровский – кошмар для «Тампы»

«Флорида» и «Тампа» с учетом предсезонных матчей провели уже пять встреч. Пока счет в пользу «Пантерз» – 3-2. Главный творец этих побед – голкипер Сергей Бобровский. Вратарь стал сущим кошмаром для соперника. Причем ему все равно, чьи броски вытаскивать. Не верите? Он отразил выстрел Никиты Кучерова в момент, когда нападающий уже праздновал гол, поскольку шайба шла в пустой угол. Это что-то невероятное! Настоящая кража от российского вратаря.

Бобровский в итоге пропустил три шайбы, но отразил 32 броска по своим воротам и не дал отличиться своим соотечественникам. Хет-трик в этой встрече оформил нападающий «Флориды» Майк Хоффман.

Малкин получил травму

«Питтсбург» достаточно легко разобрался с «Коламбусом» (7:2), но у фанатов «пингвинов» практически нет поводов для радости. Травму в этом матче получил россиянин Евгений Малкин. В середине площадки он задел ногу партнера Джейка Гюнтцеля, потерял равновесие, врезался в борт, где против него жестко сыграл защитник «жакетов» Владислав Гавриков.

Но постойте обвинять Гаврикова! Никакой грубости в его действиях не было. Однако Малкин с трудом поднялся со льда, а затем проследовал в раздевалку. Пока не ясно, насколько серьезным оказалось его повреждение.

Here's where Evgeni Malkin was injured during the 2nd period. #Pens pic.twitter.com/xkRsK6vVzj