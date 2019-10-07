У Радулова и Кучерова плохой старт: проигрывают и набирают мало очков

Свечников открыл таланты диспетчера

Кто бы мог подумать, что после матча с «Каролиной» «Тампа-Бэй» выпадет из зоны плей-офф. Команда, которая побила сразу несколько рекордов в прошлой регулярке, нынешний чемпионат начала откровенно слабо. В трех матчах «молнии» потерпели два поражения.

В неудачах «Тампы» может быть три причины: слабая игра обороны, молчание Никиты Кучерова и хитрый план тренерского штаба команды. Возможно, памятуя о прошлогодних успехах в гладком первенстве и провале в плей-офф, наставники команды решили никуда не гнать в регулярке.

Но от плохой обороны скрыться сложно. Андрей Василевский и компания в трех встречах пропустили десять раз. Напомним, в защите у «Тампы» играют, например, Виктор Хедман (лучший шведский защитник) и Михаил Сергачев (один из главных защитников России). Но даже с такими игроками «молнии» умудрились пропустить четыре шайбы от «Каролины».

При этом из трех забитых «молниями» голов ни в одном не почувствовал Кучеров. Пока у главного российского бомбардира 2 (1+1) очка в трех матчах. Кто-то скажет, что это отличный результат. Для 98% хоккеистов лиги гол и передача в трех встречах было бы и правда здорово, но этого явно мало для россиянина. Во встрече с «Харрикейнз» Кучеров занял привычное место в первом звене и схлопотал «минус 1» за полезность. Тренеры ждут от Никиты не этого.

Зато зажигает форвард «Каролины» Андрей Свечников. Пока эксперты прикидывают, сколько шайб забросит молодая звезда, нападающий раздает голевые передачи. В поединке с «Тампой» он дважды поучаствовал в забитых голах, а всего у него четыре паса в сезоне. Шайбы от Свечникова никуда не уйдут – он обязательно отличится в ближайшее время, но такое количество передач удивляет. Форвард никогда не был диспетчером.

Кстати, команда Свечникова, победив «Тампу», возглавила Восточную конференцию. «Каролина» пока не проигрывает в этом чемпионате.

Третий матч без очков для Радулова

Нападающий «Далласа» Александр Радулов в матче с «Детройтом» появился в первом звене – рядом с Тайлером Сегином и Денисом Гурьяновым. Но говорить об их игре ровным счетом нечего.

Да, Сегин забросил шайбу, но на этом все. Радулов и Гурьянов отбегали вхолостую. Для 47-го номера «Далласа» это уже третий матч без очков. Что случилось? Похоже, ответа на этот вопрос не знает и сам нападающий. Радулов действует в привычном стиле. Он активен, он эмоционален. Он по-прежнему делает крутые передачи на партнеров и бросает сам.

Но что-то сломалось в игре россиянина. Возможно, это связано в целом с не самым лучшим стартом «Далласа». «Старз» потерпели три поражения кряду и стали одним из главных разочарований регулярки. Команда, которая славилась крутой обороной, пропустила уже девять шайб и занимает предпоследнее место на Западе.

Кого хочется похвалить за поединок с «Детройтом», так это вратаря «Далласа» Антона Худобина. Он совершил 29 спасений, но не сумел сдержать Энтони Манту, о котором мы поговорим чуть позже. Кстати, Худобин отметился голевой передачей в моменте с голом Роопе Хинтца. Теперь у вратаря очков больше, чем у Радулова. Это еще один звоночек для российского форварда: пора что-то делать со своей результативностью.

При этом нельзя обвинять «Даллас» в том, что он не старался победить. Просто «Детройт» на старте нового сезона чудо как хорош. А еще в составе «крыльев» есть Манта, который забил в ворота Худобина четыре шайбы и стал вторым игроком в истории клуба, кому удалось сделать покер в стартовом домашнем матче.

Но не стоит удивляться успехам этого парня. В концовке прошлого сезона Манта показал впечатляющую результативность. В десяти встречах он забросил 13 шайб и отдал девять голевых передач. Свою хорошую игру Манта сумел перекинуть и на этот чемпионат. Классная игра форварда позволяет некогда самой русской команде НХЛ держаться в группе лидеров. Неужели «Детройт» собирается выйти в плей-офф?

ТАБЛО

«Каролина» – «Тампа-Бэй» – 4:3 OT (1:3, 1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Пеши (Свечников), 2. Хаула, 34 (бол). Хэмилтон (Свечников), 53 (бол). Славин, 62 – Джонсон, 3. Шаттенкирк (Сергачев), 10 (бол). Стэмкос, 18.

«Айлендерс» – «Виннипег» – 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)

Голы: Бэйли, 22 (бол). Нелсон, 25. Ли, 36. Бовилье, 42 – Лайне, 38.

«Детройт» – «Даллас» – 4:3 (0:2, 2:0, 2:1)

Голы: Манта, 21 (бол), 30. 41, 60 – Хинтц (Худобин), 11, 41. Сегин, 17.