СКА проиграл «Спартаку». Похоже, у Кудашова появился «комплекс Знарка»

СКА против «Спартака» – это всегда интересно. Но противостояние этих команд в новом сезоне получило еще одну крутую интригу. Красно-белых возглавил Олег Знарок – один из самых успешных тренеров за всю историю армейцев. Поэтому его первый в чемпионате визит в Петербург ждали с нетерпением очень многие.

Тем более, что именно СКА выбил «Спартак» из последнего Кубка Гагарина. Тогда красно-белые были готовы совершить главную сенсацию первого раунда – они выиграли два матча у грозного соперника. Но на большее их не хватило.

Кудашов против Знарка

Еще одна интрига – противостояние тренеров. Алексей Кудашов много выступал в качестве игрока у Знарка. Затем он в роли тренера бился со своим «Локомотивом» против СКА в финале Запада в 2017 году. Нынешний наставник армейцев никогда не скрывал, что Знарок сильно повлиял на него.

Тренеры всегда подчеркивали, что хорошо общаются. А после одного из разгромов «Локомотива» Кудашова от СКА Знарок не стеснялся указывать своему молодому коллеге на ошибки в присутствии посторонних.

Раньше Кудашов неизменно являлся аутсайдером в матчах с коллективами Знарка. Банально, но у него попросту были в распоряжении более слабые игроки. Но сейчас все изменилось. Именно СКА Кудашова должен был играть с позиции силы в этом матче.

Дебют Бурдасова

Петербуржские болельщики наконец-то смогли воочию увидеть новичка СКА – Антона Бурдасова. В своем первом матче в новом сезоне он вышел на лед во втором звене армейцев вместе с Йоонасом Кемппайненом и Александром Барабановым.

Бурдасову быстро показали, что выставочные матчи в НХЛ нужно поскорее забыть. На первых минутах против него грубо сыграл Алексей Гришин. Даже появились опасения, что Бурдасов получил травму – он очень долго держался за колено. Но все обошлось.

После нарушения со стороны Юлиуса Гудачека СКА получил возможность поиграть в большинстве в формате «5 на 3». Но у хозяев получился очень плохой розыгрыш. Опасных моментов у ворот красно-белых почти не было, армейцы предпочитали бросать с дальних дистанций.

Чуть позже «Спартак» преподал урок СКА. Москвичи показали, как нужно реализовывать большинство. Сначала Дмитрий Вишневский могучим броском вогнал шайбу под перекладину, а затем классную атаку сходу завершил Робин Ганзл.

СКА перевернул игру

Главная проблема СКА в этой встрече – малое количество моментов. Армейцы очень часто превосходили соперника в движении, но им остро не хватало креатива в чужой зоне. «Спартак» легко разгадывал маневры нападающих красно-синих. Многие атаки хозяев разбивались о качественную позиционную игру подопечных Знарка.

Еще СКА выпадал на несколько минут после пропущенных шайб. Казалось, что команда находилась в нокдауне. В эти моменты преимущество «Спартака» было тотальным. В остальном – красно-белые с радостью отдали территорию и играли на контратаках.

Так могло продолжаться довольно долго. «Спартак» полностью контролировал игру, а у СКА ничего не получалось. Но игру перевернул случай, точнее, выигранное армейцами вбрасывание в чужой зоне. Шайба отлетела к Бурдасову, и он продемонстрировал свой могучий бросок.

А затем Гудачека с близкого расстояния пробил Владимир Ткачев. Это определенно добавило позитивных эмоций армейцам. Они начали регулярно напрягать Гудачека. В какой-то момент показалось, что сейчас гости дрогнут.

«Спартак» об атаках и вовсе не думал – лишь бы надежнее сыграть в обороне. В плюс команде Знарка можно записать тот факт, что она практически не нарушала правила. «Спартак» действовал дисциплинировано.

Гостям повезло, что удалось затащить СКА в овертайм, где они и выиграли. Мартиньш Карсумс в третий раз пробил Алексея Мельничука и принес два очка своей команде. Армейцы потерпели третье поражение подряд, «Спартак» победил во второй раз кряду. Но самое главное – Кудашов по-прежнему испытывает сложности в матчах против коллективов Знарка. И дело здесь не только в уровне хоккеистов.