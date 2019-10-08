«Ак Барс» уничтожил «Локомотив». Месть Квартальнова оказалась страшной

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Матч с «Ак Барсом» в Ярославле ждали с нескрываемой тревогой. Во-первых, дело в фигуре главного тренера казанцев. Дмитрий Квартальнов отлично умеет настраивать свои команды против коллективов, в которых он ранее работал. Не верите? Спросите у ЦСКА, который в чемпионский год мучился с «Локомотивом» в регулярке и проиграл ярославцам трижды.

Еще один фактор: «Ак Барс» сейчас одна из самых мощных команд КХЛ. В чемпионате парни Квартальнова потерпели всего два поражения и уверенно лидируют на Востоке. Болельщики «Локомотива» не исключали, что их команду ждет болезненный разгром. Все-таки Ярославль сейчас не совсем в порядке.

Ардашев определился с первым звеном

Исполняющего обязанности главного тренера «Локомотива» Александра Ардашева впечатлила игра первого звена своей команды против «Авангарда». Антон Ландер и Стефан Да Коста забили по голу и добыли для ярославцев важные два очка. Поэтому легионеры вместе с Артуром Каюмовым появились в стартовом сочетании и в матче с «Ак Барсом». Место в воротах занял Илья Коновалов, а Александр Лазушин во второй раз кряду не попал в заявку. Роль бэкапа исполнил 19-летний Даниил Исаев.

Квартальнов не стал придумать чего-то особенное с составом на принципиальный для себя матч. В воротах появился Тимур Билялов – пожалуй, это главный сюрприз от тренерского штаба казанцев. В остальном – все лидеры оказались на месте.

Мощное начало «Ак Барса»

«Ак Барс» Квартальнова приучил болельщиков, что матчи команда начинает в стиле сборной Канады. Мощь, агрессия, запредельные скорости и огромное количество бросков. Так было и в поединке с «Локомотивом», который оказался не готов к активности соперника.

Уже на второй минуте Михаил Фисенко здорово сыграл на добивании и распечатал ворота Коновалова. Затем последовало еще несколько моментов – Ярославлю откровенно везло. За первую половину стартового отрезка гости должны были забивать еще как минимум трижды.

У «Локомотива» можно вспомнить разве что бросок Артура Каюмова, но и он случился после грубой ошибки обороны «Ак Барса». За 10 минут хозяева провели в атаке лишь 29 секунд – самая красноречивая статистика, говорящая о тотальном превосходстве Казани.

Порядок сил на площадке изменила драка. Сцепились 18-летний Даниил Мисюль и 29-летний Патрис Кормье. Ударов нанес больше канадец, но именно ярославский защитник повалил соперника на лед. В итоге – боевая ничья, которая была в пользу «Локомотива». Кулачный поединок определенно дал импульс хозяевам. Несколько хороших атак подопечные Ардашева все-таки провели.

Еще стоит отметить вратаря «Локомотива». Коновалов выручал свою команду, хотя мог расклеиться после быстрого гола. Именно ему Ярославль обязан тем, что остался в игре на старте встречи.

Дубль Фисенко и бездарное большинство «Локомотива»

Когда команда проигрывает 0:1, а затем после перерыва получает девять минут большинства, она обязана отыгрываться. Тем более, когда играешь пять минут подряд в формате «5 на 4».

Однако это не про нынешний «Локомотив». Большинство сыграло с хозяевами злую шутку. Сначала в меньшинстве дубль оформил Фисенко, а затем ярославцев окончательно добил Станислав Галиев.

Квартальнов вместе со своим помощником Павлом Зубовым в это время ехидно улыбались со скамейке запасных. Перед сезоном президент «Локомотива» Юрий Яковлев говорил, что не продлил соглашение с Квартальновым из-за отсутствия результата. Но уже по осени видно, кто оказался прав. «Локомотив» продолжает валиться, а Квартальнов создал в Казани одну из самых сильных команд лиги.

«Локомотиву» срочно нужно что-то предпринимать. Искать именитого тренера, который в кратчайшие сроки наведет в команде порядок, а также наконец-то залатать дыры в составе. Очевидно, что в коллектив не вписался Тай Ратти – его даже не заявляют на матчи. Откровенно плох Стаффан Кронвалль. Какими бы заслугами швед не обладал, его время в Ярославле прошло. Ратти и Кронвалль являются легионерами. Как кажется, «Локомотив» мог бы подписать на их места куда более сильных игроков, которые бы реально помогли команде.

«Локомотив» – «Ак Барс» – 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Голы: 0:1 Фисенко (Лукоянов, Основин, 01:41), 0:2 Фисенко (Викстранд, Петро, 23:29, мен.), 0:3 Галиев (Зарипов, 32:29), 0:4 Петров (Кормье, Яруллин, 56:19)

Вратари: Коновалов – Билялов

Броски: 20-32

Штраф: 9-34