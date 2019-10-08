«Ак Барс» уничтожил «Локомотив». Месть Квартальнова оказалась страшной - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
08 октября 2019 21:30ХоккейКостяев Иван

«Ак Барс» уничтожил «Локомотив». Месть Квартальнова оказалась страшной

Первый визит Дмитрия Квартальнова в Ярославль после ухода из «Локомотива».

Матч с «Ак Барсом» в Ярославле ждали с нескрываемой тревогой. Во-первых, дело в фигуре главного тренера казанцев. Дмитрий Квартальнов отлично умеет настраивать свои команды против коллективов, в которых он ранее работал. Не верите? Спросите у ЦСКА, который в чемпионский год мучился с «Локомотивом» в регулярке и проиграл ярославцам трижды.

Еще один фактор: «Ак Барс» сейчас одна из самых мощных команд КХЛ. В чемпионате парни Квартальнова потерпели всего два поражения и уверенно лидируют на Востоке. Болельщики «Локомотива» не исключали, что их команду ждет болезненный разгром. Все-таки Ярославль сейчас не совсем в порядке.

Ардашев определился с первым звеном

Исполняющего обязанности главного тренера «Локомотива» Александра Ардашева впечатлила игра первого звена своей команды против «Авангарда». Антон Ландер и Стефан Да Коста забили по голу и добыли для ярославцев важные два очка. Поэтому легионеры вместе с Артуром Каюмовым появились в стартовом сочетании и в матче с «Ак Барсом». Место в воротах занял Илья Коновалов, а Александр Лазушин во второй раз кряду не попал в заявку. Роль бэкапа исполнил 19-летний Даниил Исаев.

Квартальнов не стал придумать чего-то особенное с составом на принципиальный для себя матч. В воротах появился Тимур Билялов – пожалуй, это главный сюрприз от тренерского штаба казанцев. В остальном – все лидеры оказались на месте.

Мощное начало «Ак Барса»

«Ак Барс» Квартальнова приучил болельщиков, что матчи команда начинает в стиле сборной Канады. Мощь, агрессия, запредельные скорости и огромное количество бросков. Так было и в поединке с «Локомотивом», который оказался не готов к активности соперника.

Уже на второй минуте Михаил Фисенко здорово сыграл на добивании и распечатал ворота Коновалова. Затем последовало еще несколько моментов – Ярославлю откровенно везло. За первую половину стартового отрезка гости должны были забивать еще как минимум трижды.

У «Локомотива» можно вспомнить разве что бросок Артура Каюмова, но и он случился после грубой ошибки обороны «Ак Барса». За 10 минут хозяева провели в атаке лишь 29 секунд – самая красноречивая статистика, говорящая о тотальном превосходстве Казани.

Порядок сил на площадке изменила драка. Сцепились 18-летний Даниил Мисюль и 29-летний Патрис Кормье. Ударов нанес больше канадец, но именно ярославский защитник повалил соперника на лед. В итоге – боевая ничья, которая была в пользу «Локомотива». Кулачный поединок определенно дал импульс хозяевам. Несколько хороших атак подопечные Ардашева все-таки провели.

Еще стоит отметить вратаря «Локомотива». Коновалов выручал свою команду, хотя мог расклеиться после быстрого гола. Именно ему Ярославль обязан тем, что остался в игре на старте встречи.

Дубль Фисенко и бездарное большинство «Локомотива»

Когда команда проигрывает 0:1, а затем после перерыва получает девять минут большинства, она обязана отыгрываться. Тем более, когда играешь пять минут подряд в формате «5 на 4».

Однако это не про нынешний «Локомотив». Большинство сыграло с хозяевами злую шутку. Сначала в меньшинстве дубль оформил Фисенко, а затем ярославцев окончательно добил Станислав Галиев.

Квартальнов вместе со своим помощником Павлом Зубовым в это время ехидно улыбались со скамейке запасных. Перед сезоном президент «Локомотива» Юрий Яковлев говорил, что не продлил соглашение с Квартальновым из-за отсутствия результата. Но уже по осени видно, кто оказался прав. «Локомотив» продолжает валиться, а Квартальнов создал в Казани одну из самых сильных команд лиги.

«Локомотиву» срочно нужно что-то предпринимать. Искать именитого тренера, который в кратчайшие сроки наведет в команде порядок, а также наконец-то залатать дыры в составе. Очевидно, что в коллектив не вписался Тай Ратти – его даже не заявляют на матчи. Откровенно плох Стаффан Кронвалль. Какими бы заслугами швед не обладал, его время в Ярославле прошло. Ратти и Кронвалль являются легионерами. Как кажется, «Локомотив» мог бы подписать на их места куда более сильных игроков, которые бы реально помогли команде.

«Локомотив» – «Ак Барс» – 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Голы: 0:1 Фисенко (Лукоянов, Основин, 01:41), 0:2 Фисенко (Викстранд, Петро, 23:29, мен.), 0:3 Галиев (Зарипов, 32:29), 0:4 Петров (Кормье, Яруллин, 56:19)

Вратари: Коновалов – Билялов
Броски: 20-32
Штраф: 9-34

Дон Кихот Самарин и его четверные мельницы. Обзор турниров уик-энда О главных событиях недели в женском одиночном катании мы вам все уже рассказали. Теперь переходим к другим интересным историям минувших выходных. 07.10.2019 09:30 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Синицына выиграла короткую программу на Гран-при среди юниоров в Италии Медведева выиграла предсезонный турнир в Шанхае Медведева исполнит главную роль в новогоднем шоу Авербуха
Мозалев вывел в финал Гран-при и себя, и Самсонова. Обзор турниров уик-энда В Загребе завершился предпоследний отборочный этап юниорской серии Гран-при. У России уже 11 мест в финале, который пройдет в Турине в начале декабря. 29.09.2019 13:00 Фигурное катание Тигай Лев
Медведев поборется за место в истории. Анонс финала US Open Матч Даниила Медведева и Рафаэля Надаля – в цифрах и фактах. 08.09.2019 19:15 Теннис Мысин Николай
Загитова и Трусова в одной упряжке. Анонс событий недели Из трех турниров ближайших дней официальным будет лишь этап юниорского Гран-при. Но два остальных и без этого статуса обещают стать сверхинтересными. 03.10.2019 09:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Трусова опередила Загитову в произвольной программе на Japan Open Синицына выиграла короткую программу на Гран-при среди юниоров в Италии Медведева выиграла предсезонный турнир в Шанхае
Евгений Кафельников: Был момент, когда показалось, что Надаль уже не вырулит Финал US Open, в котором Даниил Медведев уступил Рафаэлю Надалю (5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6) специально для «Советского спорта» прокомментировал Олимпийский чемпион 2000 года. 10.09.2019 17:30 Теннис Андронов Алексей
У Радулова и Кучерова плохой старт: проигрывают и набирают мало очков «Советский спорт» рассказывает о матчах дня. 07.10.2019 08:30 Хоккей Костяев Иван
Батыр Ахмедов: На месте Барриоса сам бы попросил реванш Российский боксер Батыр Ахмедов рассказал о своем поражении американцу Марио Барриосу в поединке за вакантный титул WBA Super 29 октября. 02.10.2019 12:00 Бокс Усачев Владислав
Бобровский украл гол у Кучерова, Гавриков травмировал Малкина. Наши в НХЛ «Советский спорт» рассказывает о самых интересных моментах дня. 06.10.2019 14:00 Хоккей Костяев Иван
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий
Дмитрий Баринов: Не отказался бы приглянуться скаутам АПЛ Один из лидеров «Локомотива» поделился ожиданиями от предстоящего в четверг матча с шотландцами в «Лужниках». 08.10.2019 14:00 Футбол Григорьевская Юлия
Новости
21:51 Хоккей ЦСКА дома обыграл «Амур»
21:42 Баскетбол Пашутин возглавил российскую молодежку
21:25 Хоккей «Локомотив» пропустил четыре безответные шайбы от «Ак Барса»
21:20 Футбол «Я не избранный и не особенный». В Мальме появилась статуя Ибрагимовича
21:04 Хоккей «Йокерит» отыгрался с 0:2 и победил «Сочи»
20:44 Футбол «Милан» объявил об увольнении Джампаоло
20:27 Футбол Сергей и Анна Семаки повторно сыграли свадьбу (видео)
20:18 Футбол СМИ: «Барселона» из-за долгов продаст Ракитича и Коутинью
20:17 Олимпиада Павел Колобков: Мы отправили наши ответы в WADA
20:06 Футбол Источник: Пиоли станет главным тренером «Милана»
19:49 Футбол Манчини выступил против зеленой формы сборной Италии
19:41 Хоккей «Нефтехимик» разорвал контракт с Райкелом
19:30 Теннис Призер Юношеских игр покончил с собой в возрасте 27 лет
18:55 Футбол Жирков – лучший игрок «Зенита» в сентябре
18:53 Спортивная гимнастика Россиянки – вторые в командном многоборье. Байлз – 15-кратная чемпионка мира
18:45 Футбол Смолову потребовалось углубленное обследование
18:23 Футзал КПРФ победил «Кайрат» в Лиге чемпионов
18:22 Футбол Михайлович получил разрешение на работу после курса химиотерапии
18:12 Футзал «Тюмень» минимально уступила «Барселоне» в Лиге чемпионов
18:04 Футбол Швайнштайгер объявил о завершении карьеры
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика