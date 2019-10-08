Чемпион сыграл в честь Михайлова. ЦСКА разобрался с «Амуром»

Во вторник ЦСКА уверенно обыграл «Амур» (4:1), прибывший в Москву после серии из трех побед. Победу обладатель Кубка Гагарина посвятил знаменитому капитану армейцев 1970-х Борису Михайлову, отметившему в воскресенье 75-летний юбилей.

Капитан сборной СССР и главный бомбардир отечественных чемпионатов по сей день в строю, не пропускает ни одного матча родного клуба. Хотя болельщики со стажем мне возразят: начинал Борис Петрович в Саратове, потом перешел в «Локомотив», откуда его пригласил в ЦСКА Анатолий Тарасов.

– У тебя мало мастерства, но есть характер, если выживешь – будешь играть, – заявил потенциальному новичку Тарасов.

Михайлов заиграл, уже на второй для себя сезон в форме красно-синих поехал на чемпионат мира и уступил там по результативности лишь великому Анатолию Фирсову.

А тройку Михайлов – Петров – Харламов друг «Советского спорта» Сергей Гимаев называл сильнейшей в нашем хоккее. Именно она принимала на себя первый удар соперников.

Есть ли в сегодняшнем ЦСКА наследники Михайлова? Есть. Это снайперы Кирилл Капризов и Михаил Григоренко, а под воротами столь же продуктивно орудует Иван Телегин, который носит фирменную михайловскую «семерку».

«Амур» прилетел в Москву после трех побед подряд. А вот старт команде Александра Гулявцева не удался – серия из восьми поражений.

Эксперты диву давались: «тигры» играют в симпатичный хоккей, а очков нет. Хотя сам Гулявцев слыл форвардом самобытным, техничным.

В первом периоде его команда достойно противостояла чемпиону. Однако после перерыва хозяева превратили игровое преимущество в голы. Защитник Алексей Марченко забил и отдал. На его снайперском счету стало три шайбы из пяти, забитых игроками обороны красно-синих.

Вратарю Илье Сорокину не удалось сохранить ворота на замке. В концовке его огорчил форвард сборной Чехии Томаш Зогорна. Может, это для армейского стража ворота и к лучшему. На лед надо выходить с чувством легкого недовольства собой.