«Верим, что в женском хоккее настанет наша эра»

Торжество почтили присутствием, помимо официальных лиц, Валерий Шанцев, бывший мэр Нижегородской области основатель клуба СКИФ – одного из флагманов отечественного женского хоккея, восьмикратного чемпиона России, дважды обладателя Кубка европейских чемпионов, экс-президент ФХР Александр Стеблин, в эпоху правления которого женская сборная впервые завоевала бронзу чемпионата мира, спортивный директор уфимского клуба «Агидель» – чемпиона России двух последних сезонов, прославленная хоккеистка Жанна Щелчкова, носившая капитанскую нашивку двух последних сезонов, знаменитый вратарь сборной СССР Владимир Мышкин и многие другие.

Первый матч женская сборная России провела в Лужниках, а первым крупным турниром стал чемпионат Европы в Дании в группе «Б», который прошел в марте 1995 года. В этом турнире наши девушки одержали уверенную победу и вышли в группу с сильнейших.

Костяк той команды составили мастера, прошедшие школу бенди. Они поменяли клюшки для русского хоккея на орудия труда для канадского с пошли покорять Европу.

В 2001 году к женской сборной России пришел первый успех – бронза чемпионата мира.

Сегодня наша женская сборная входит в квартет сильнейших команд мира, российские девушки добиваются положительных результатов на крупных международных соревнованиях, число занимающихся женским хоккеем в России постоянно растет, как и интерес к этому виду спорта среди болельщиков.

– Моя мама занималась русским хоккеем, я мальчишкой пытался сломать ее кривую клюшку, и в конце концов доломал ее, – признался президент ФХР Владислав Третьяк. – Сегодня наши женщины на равных соперничают с финками, шведками, швейцарками. Пока мы отстаем от канадок и американок. Но там зарегистрировано 120 тысяч хоккеисток, ровно столько у нас хоккеистов. Но мы верим в прогресс. ИИХФ отдала России женский чемпионат мира 2021 году, он пройдет в Уфе, которая принимала ЧЕ среди юниоров 1996 года и ЧМ среди молодежи у 2013-м.

– Уверен, придет время, когда мы станем законодателями моды в женском хоккее, настанет наша эра, – заявил Валерий Шанцев, награжденный медалью имени Анатолия Тарасова.

В ответном слове Третьяк предложил Шанцеву создать женскую хоккейную команду в Москве.

Медалью имени Тарасова удостоились Рустэм Хамитов, основатель клуба «Агидель», а также Борис Громов, стоявший у истоков подмосковного клуба «Торнадо».

Знаком «За верность хоккею» награждены бессменный президент клуба СКИФ Сергей Колотнев, многолетний директор клуба «Торнадо» Сергей Скалозубов, а также наш первопроходец Жанна Щелчкова.

19 человек получили благодарности президента ФХР Третьяка.