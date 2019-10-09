Александр Радулов: Хотел все сделать сам, но увидел Сегина - Советский спорт
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09 октября 2019 09:37ХоккейСлавин Виталий

Александр Радулов: Хотел все сделать сам, но увидел Сегина

«Даллас» победил «Вашингтон» в регулярном чемпионате НХЛ.

Хотя российский нападающий «Далласа» сумел и сам отличиться, и в овертайме все сделать для Сегина, которому оставалось не промахнуться по пустым воротам, в три звезды матча Александр Радулов удивительным образом не попал. Но, как я понял из общения после игры, ему это безразлично: все помыслы только о результате команды.

Виталий СЛАВИН
из Вашингтона

– Рваный какой-то матч выдался. В первом периоде 5 – 14 по броскам «Вашингтону» уступили, во втором – 6 против 13. Но в третьем 12 – 5 уже в вашу пользу и 3 – 0 в овертайме.
– Тяжело. Не всегда на старте сезона все удается. В первых матчах хватало моментов, но забить никак не могли. По нулям, к сожалению, и я сам, и команда. Самое главное было выиграть первый матч. Прежде всего самим себе доказать, что мы можем, что мы конкурентоспособная команда. Даже в том положении, в которое угодили после игры открытия чемпионата, когда у нас выбыли из-за травм стразу трое из основного состава. Ребята из фарм-клуба доказали, что готовы приносить пользу на уровне НХЛ. И это основной итог победы в Вашингтоне.

– Скажите, а ваш гол отчасти случайным получился? Вы ведь с лета переправили шайбу в ворота Холтби.
– Нет, она уже упала на лед. Там борьба на пятаке была. Просто я быстрее защитника оказался. Был бросок. Он блокировал. Я добил. Кинул в сторону ворот. Некогда было думать и по сторонам смотреть. Холтби до этого выручал хозяев, а тут запустил. У меня три матча в похожих эпизодах шайба не залетала, а здесь наконец прошла.

– Кузнецов решающей причиной поражения назвал нулевой КПД «Вашингтона» в большинстве. Согласны?
– Ребята в меньшинстве здорово бились. Постоянно находились на линии броска. Сделали много блоков. Перед всеми, кто оборонялся втроем и вчетвером, нужно снять шляпу. Они вытащили игру.

– Как поддержали Бишопа, что он не развалился, пропустив бабочку от синей линии от Карлсона, который вывел «Кэпиталз» вперед 2:1?
– Да никак! Он, кроме этого момента, поймал все что можно. Мы – все люди, все ошибаются. Где-то шайба киксанула. Все бывает. Игра состоит из 60 минут. Да, они забили. Но нельзя останавливаться. Мы нашли в себе силы отыграться. Даже вышли вперед. Чуть-чуть не дотерпели, но в овертайме дожали.

– Да, это была образцовая контратака. А о вашей финальной паузе Николай Николаевич Озеров сказал бы, что выдержке Радулова позавидовали бы ведущие артисты МХАТа.
– Когда отняли шайбу у Овечкина, я побежал в отрыв и смотрел сначала на ворота. Хотел все сделать сам. Но мы оказались вдвоем против одного защитника. Думал отдать Сегину перед Карлсоном. Но увидел, что тот стал ложиться на лед. Я собрался уже бросать, но чуть подождал и заметил небольшое пространство между защитником и вратарем, куда может пройти передача. Сегин накатывал на дальнюю штангу, я ему шайбу и скинул.

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