«Авто» сломался о Зуб, а Величкина утопили «моряки». Обзор игрового дня в КХЛ - Советский спорт
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10 октября 2019 23:31ХоккейКостяев Иван

«Авто» сломался о Зуб, а Величкина утопили «моряки». Обзор игрового дня в КХЛ

Питерцы создали уйму голевых моментов, но добились победы лишь в овертайме (2:1 от) благодаря голу защитника Артема Зуба. А поражение «Магнитки» от «Адмирала» (3:4 от) стоило вице-президенту клуба увольнения.

Как Коварж превратился в Гашека

Три поражения подряд СКА, возвращение в Питер Антона Бурдасова и Павла Дацюка, дебют в этом чемпионате вратаря Магнуса Хельберга – матч фаворитов оказался богат на интриги и интрижки.

Армейцы озадачили, проиграв в овертайме «Спартаку». Но горечь поражения отчасти подсластил форвард Бурдасов, вернувшийся в Северную столицу и забив фирменный для себя гол. Может, кто-то и улыбнулся, когда лучший вратарь КХЛ и MVP чемпионского для ЦСКА плей-офф Илья Сорокин заявил, что самый сильный бросок в лиге у Бурдасова. Но не верить в эти слова нет причин. Самый ценный игрок Кубка Гагарина немного поиграл с Антоном в одной команде и знает «кто есть ху». Бурдасов развеял сомнения скептиков щелчком по воротам спартаковца Юлиуса Гудачека.

Волшебник Дацюк впервые сыграет против своей бывшей команды, в которой он носил нашивку «С». Называя себя образно - «капитан-ротация». В родном «Автомобилисте» он провел всего 5 матчей, в которых отметился одной-единственной результативной передачей.

Дебютировал Волшебник рядовым, на лед «Ледового» вышел с буковкой «А» на джерси. Позиции кадрового капитана Найджела Доуса незыблемы. Именно с ним вышел Дацюк на лед, третьим у них стал восстановившийся после лечения Анатолий Голышев.

Кандидат в сборную России был близок к голу в середине первого периода, когда получил передачу-конфетку от Волшебника. Но чтобы забить в лопаты надо быть Александром Мальцевым.

Имел момент и новый лидер хозяев Владимир Ткачев, бросал наверняка, со своей точки, но шайбу отбил… капитан СКА Сергей Плотников, между прочим, лучший нападающий сентября (по версии компетентных экспертов КХЛ).

Более или мене равная игра шла до первого удаления. Стоило гостям остаться в меньшинстве (за полминуты до первого перерыва), как армейцы открыли счет. Йори Лехтеря ловко подставил клюшку на пятачке после броска от синей линии Василия Токранова. Ассистентский балл записали Ткачеву, продлившему результативную серию до четырех матчей.

Не все видели в нем нового лидера СКА. Владимир Эдуардович посрамил скептиков. Его дебютный сезон в Санкт-Петербурге складывается куда успешнее, чем у Никиты Гусева.

После пропущенного гола «Авто» притормозил. Один только Максим Карпов дважды оказывался с глазу на глаз с вратарем Якубом Коваржем и транжирил супермоменты. О забиваке Доусе мы и вовсе забыли. Зато вспомнили об Александре Барабанове, которого едва не убил дефицит в четыре метра ширины канадской коробки. В тройке с мощными Бурдасовым и Йонасом Кеммпайненом один из лучших скейтеров лиги воспрянул духом. А то мы стали забывать о его эффектных «корабликах».

Автор же гола вошел в раж и боднул головой защитника-великана гостей Никиту Трямкина. Финна не смутил ни рост (202 см), ни вес (115 кг) соперника. Судьи выписали Лехтеря (2+10) минут штрафа. А капитан Доус требовал «исключительной меры».

В начале третьего периода замерзший без работы Хелльберг не смог среагировать на бросок со средней дистанции Питера Холланда. Вскоре защитник-олимпионик Андрей Зубарев подстрелил партнера Евгения Кетова (он, к слову, в прошлом сезоне унаследовал у Дацюка капитанскую нашивку, но потом вернул). Беда не приходит одна. Через несколько минут хозяева едва не потеряли Ткачева. Его слегка подтолкнул Холланд, армеец упал и врезался в борт и повредил ногу. Лед он покинул с помощью врача и скрылся в раздевалке. Однако вскоре вернулся.

И это еще не все напасти, свалившиеся на питерцев. Карпов подбил шайбой Токранова. Но, в конце концов, превратил было количество в качество. Забил с лета, словно теннисной ракеткой. Судьи после похода в «кино» и консультации с «военной комнатой» (она в московском офисе ФХР) гол не засчитали.

Барабанов, Кетов и Ко сделали из Коваржа Гашека. Когда не клеится у нападающих на помощь приходит защитник. Олимпионик Артем Зуб на первой же минуте овертайма прервал серию поражений.

Гол Мозякина не помог «Магнитке»

После домашнего поражения от «Адмирала» 3:4 от покинул пост вице-президента клуба из Магнитогорска Геннадий Величкин. Гол и передача капитана «Металлурга» Сергея Мозякина не помог его команде одержать победу.

Величкин работал в «Металлурге» с 1991 года с перерывом на два сезона. За это время «сталевары» пять раз выигрывали золото чемпионата страны, дважды завоевывали Кубок Гагарина и столько же раз – Кубок европейских чемпионов единожды – Суперкубок Европы. Семь раз Геннадий Иванович признавался лучшим хоккейным руководителем России.

В 2010-м его он на два года покидал «Металлург» и работал главой Спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ. В этот период в команде появился Мозякин. Вернувшись в клуб, Величкин предложил урезать лучшему бомбардиру лиги контракт.

Сейчас «Магнитка» занимает 11-е место в Восточной конференции с четырьмя победами в 16 матчах. После трех стартовых встреч «Металлург» уволил главного тренера Йозефа Яндача и вернул Илью Воробьева.

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