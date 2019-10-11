В «Нью-Джерси» зажимают Гусева, потому что других тронуть не смеют

Никита Гусев забил второй гол в НХЛ, но его «Дэвилз» проиграл четвертый матч сезона из четырех. На сей раз «Эдмонтону» – 3:4 по буллитам. Команда абсолютно разбалансирована и держится лишь на вратарях. Однако тренер Джон Хайнс нашел козла отпущения в лице русского новичка.

Виталий СЛАВИН

из Ньюарка

Когда спустя минуты три после финальной сирены я заглянул в раздевалку «Нью-Джерси», там оставались только Тейлор Холл и Никита Гусев. Если лицо «Дьяволов» бодро давал интервью обступившим его репортерам, то наш герой Пхенчхана просто не успел удалиться за кулисы – возился с формой на своем именном месте.

– Никита, может, пару слов?

– Нет, – сразу отрезал он и ушел в потайное помещение, куда вход прессе заказан.

В принципе я и не настаивал. О чем говорить, когда о тебя – назовем вещи своими именами – банально вытирают ноги. Да тут еще и сам оплошал: Гусев по традиции открывал серию буллитов, но перемудрил – так зафинтился, что шайба сошла с крюка и бросок не состоялся. Видимо, понимал, что Микко Коскинен по СКА знает все его секреты, хотел что-то придумать на ходу и перестарался. Надо было поступить, как на 15-й минуте второго периода: выбежал со скамейки да как рубанул от круга вбрасывания в дальний угол – финн даже шелохнуться не успел.

Написал эти строки – и вдруг возникла аналогия. Для Гусева этот щелчок отчаяния был сродни тычку с неудобной руки в финале Олимпиады-2018. Все – или ничего! Вы не поверите, у россиянина это была вторая смена в периоде. Еще раз – вторая! За 14 с лишним минут. Одним этим мастерским выстрелом засидевшийся на скамье, холодный Гусев продемонстрировал всем, что Хайнс явно не в теме. Или слишком в теме. Свою неспособность наладить игру «Дэвилз» хочет канализировать в гнев фанатов в сторону русского дебютанта: отправив его в четвертое звено, давая минимум игрового времени, не выпуская в первой смене большинства, тренер недвусмысленно указывает болельщикам – вот кто во всем виноват, вот кто не отрабатывает свои огромные деньжищи – 4,5 млн долларов за сезон!

Но проблемы «Нью-Джерси» гораздо глубже. Мне лично с этой командой и ее коучем стало все ясно после матча открытия в Ньюарке, когда хозяева за 15 секунд до конца второго периода вели в поединке с «Виннипегом» 4:0, однако исхитрились уступить – пусть и в серии штрафных бросков. Подобные поражения – исключительно тренерские.

Вместе с тем стало очевидно, что менеджмент клуба запорол трансферную кампанию – наподписывал сплошь сбитых летчиков либо неоперившихся юнцов.

Ну какому слепцу вдарило в голову позвать нападающего Симмондса? Если от него «Филадельфия» сама отказалась, где темнокожий 31-летний канадец отыграл восемь сезонов. С чего кто-то решил, что он переродится в Ньюарке, если позапрошлый чемпионат Симмондс завершил с полезностью «минус 16», а прошлый – и вовсе «минус 20»?

Ладно, его хоть на год подписали. А у 30-летнего защитника Суббана контракт еще три года на девять млн долларов каждый! Куда его теперь сбагришь с таким жутким ценником. Опять же – был бы бойфренд сексапильной экс-горнолыжницы Линдси Вонн классным хоккеистом, вряд ли от него избавился бы «Монреаль», а затем и «Нэшвилл». Действительно, смотрю я на Суббана и в каждом его движении вижу: у него не хоккей в себе, а страсть к себе в хоккее. Всепоглощающая. Пи-Кея я не осуждаю – у него натура такая. Но те, кто приглашал Суббана в «Нью-Джерси», должны ведь были понимать, что такой персонаж, далекий от командных интересов, лишь развалит коллектив окончательно?!

Или взять 18-летнего новичка Хьюза. Понятно, первого номера драфта-2019 по всем законам шоу-бизнеса нужно всячески продвигать. Но все-таки в НХЛ в хоккей играют и очки считают. Сколько еще шайб этот тинейджер должен привезти в свои ворота, сколько атак загубить, сколько буллитов угробить, чтоб боссы «Дьяволов» догнали – для мужского хоккея Хьюз еще не созрел.

Примерно то же можно сказать о первом номере драфта-2017 Хишире. Ну не тянет он в первом звене. В стыки не лезет, не обыгрывает, воротам почти не угрожает, постоянно перестраховывается. В общем, трусоват швейцарец.

Зато у Холла гонора дай боже. Вот уж точно премьер, который конкуренции рядом не потерпит. И не допустит. Меня потрясло, как в матче с «Филадельфией» в предыдущем туре он постоянно игнорировал Гусева, которого на ту игру перевели в ударное трио к Холлу и Хиширу. Если Никита все время искал партнеров и готов был поделиться шайбой, то Холл его демонстративно не замечал. Да, это не добряк Панарин, который всегда партнеров делает лучше. Вспомнилось, как Вячеслав Фетисов рассказывал мне о первых сезонах Сергея Макарова в «Калгари»:

– Когда он выходил на чужие ворота два в один или три в два и отдавал передачу, обратного паса не получал никогда.

Так что, Никита, все нормально: ни ты первый, ни ты последний. Нужно терпеть. И доказывать. Болельщики по крайней мере точно на твоей стороне. Два периода зал не обращал внимания на Гусева. Однако после того, как он забил великолепный гол, зрители вспомнили о кумире предсезонки: стоило россиянину получить шайбу, трибуны ободряюще затягивали:

– Гууууууууу…

А когда он забил гол, на видеотабло полетели нарисованные гуси с надписью:

– Goooooooooos Seeeeeee!

Подытожим: по периодам Гусев провел 5, 3, 3 смены плюс 2 в овертайме. Всего 13 или 11 минут ледового времени. Нанес 3 броска, забил гол, «плюс 1» полезность. На 3-й минуте он вывел на бросок на пустой угол Хишира, но Коскинен отбил. В овертайме Никита тоже создал несколько моментов, был креативен в редкие отрезки игры в большинстве.

Словом, по мне, Никита Гусев – самый техничный, самый творческий, а значит, лучший игрок в «Нью-Джерси». И это дикий нонсенс, что он сидит на скамье. Сравните 13 смен и 11:02 минут Гусева с 29-ю и 20:41 Хишира, 25-ю и 20:55 Холла, 22-мя и 17:36 Хьюза…

Подчеркну, это отнюдь не только мое мнение. Внимание! Человек, сыгравший в «Дэвилз» меньше всех смен, признан третьей звездой игры. После Драйзайтля и Макдэвида.

Так-то, мистер Хайнс.