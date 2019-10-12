«В первом периоде обос…лись, но Саня подтащил!» Динамовцы начали серию игр с победы - Советский спорт
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12 октября 2019 21:33ХоккейКузютина Елена

«В первом периоде обос…лись, но Саня подтащил!» Динамовцы начали серию игр с победы

Бело-голубые совершили камбэк и обыграли «Автомобилист» с счетом 6:3

Начали хозяева неплохо – пара атак на ворота Коваржа были довольно опасными. Но активные действия бело-голубых результативными не стали. А вот гости к середине первого периода раскачались – две шайбы за две минуты. Сначала отличился Александр Кучерявенко, затем Ефим Гуркин – 0:2. Не самое лучшее начало для вратаря «Динамо» Александра Еременко, который проводил 400-й матч в КХЛ. Столько же и на счету его одноклубника, нападающего МиксаИндрашиса. И форвард всем своим видом показывал, что сегодня его команда должна победить, он должен забросить.

Второй период перевернул ход игры. Москвичи насели на ворота «Автомобилиста». Петерссон пытался прошить с острого угла, но мимо. Но спустя минуты счет размочен – это МиксИндрашис. Хоккейный бог увидел старания «юбиляра», его работу у воротКоваржа– записал Индрашис на свой счет и передачу. В концовке второго отрезка матча сработало большинство бело-голубых – на пятачке расторопнее всех оказался Егор Зайцев, замкнув передачу 70го номера «Динамо».

В третьем периоде опять начались «качели». Гол Брукса Мэйсека, ответ на него – шайба Ивана Игумнова. 3:3. Розыгрыш лишнего чуть было не сыграл с москвичами злую шутку. Нападающий Екатеринбурга Анатолий Голышев убегал 1 в 0 в меньшинстве, но Еременко остановил шайбу ловушкой.

Победный гол в этой встрече принадлежит Дмитрию Яшкину – форвард «Динамо» прошел по правому флангу и эффектно переиграл Коваржа. 4:3

И тут хозяева поймали кураж – на радость болельщиков в ворота «Автомобилиста» были отправлены еще две шайбы – Полыгалов и снова Яшкин. 6:3

После матча главный тренер «Автомобилиста» Андрей поделился своим впечатлением от встречи:

«Игра была напряженная. Мы плохо провели первый период, хоть и забили. В втором соперник еще больше прибавил, мы оказались в обороне, нагрузили наших защитников и из-за этого посыпались ошибки. «Динамо» их использовало. По самоотдаче у меня к парням претензий нет, по выполнения тренерских указаний – есть», - резюмировал тренер гостей.

- В прошлом сезоне начало было без поражений. В этом – две победы в девяти матчах…
- Мы мало забивать стали. Не хватает куража, агрессивности! Тяжеловато все время играть в обороне. Соперник тоже выходит играть в хоккей. Видимо, готовятся лучше нас.

- Десять шайб пропущено за две игры с московским «Динамо». Похожи эти матчи?
- Что тут скажешь? Видимо, у «Динамо» хорошо получается. Помню, как это получалось, когда я еще был игроком этого клуба. Каждая игра – это новый вызов. Они разные.

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов также подвел итог встречи:

«Мы проспали начало игры. Хотя вроде побежали забивать, но получили 2 шайбы. Терпели, потому что Еременко проводил первый матч после длительного перерыва. Хорошо, что во втором периоде выровняли счет. Ребята были отлично настроены на эту игру. Возможно наша команда была посвежее соперника – мы дома, а они в поездке. Когда четвертый гол забили, стало полегче. Ну а потом парни на кураже еще две шайбы отправили», - сказал главный тренер бело-голубых.

- В прошлом году вы с вратарями использовали схему «2 через 2». С возвращением Еременко прибегните к ней снова?
- Посмотрим. Бочаров хорошо играет – зачем его снимать? Отлично же когда в команде два хороших вратаря. Это хоккей – все бывает… И травмы, и болезни.

- Наконец-то забили даже те динамовские форварды, которые не набирали очков. Состав более-менее выровнялся?
- Стабилизировали более-менее состав. У нас три звена, которые мы не трогаем. Только по нужде – вот Моисеев получил дисквалификацию, и появился Петунин вместо него. Звено Полыгалова с Индрашисом и Брюквиным стабильны. Раньше нам приходилось тасовать. Сейчас даем возможность сыграться, притереться – отсюда и эти голы.

- Тарасова и Афиногенова отчаялись ждать?
- Нет, почему же? У Тарасова самое большое горе, которое может случиться у человека. У него умерла мать. Мы хотели как-то заглушить эту боль игрой, но, видимо, человеку нужно какое-то время. Восстановится и будет играть.

В победной раздевалке было шумно. Кураж со льда перенесся именно туда. Капитан москвичей довольно ярко высказался о прошедшей встрече:

«Сначала немного растерялись, просто обосрались в первом периоде. Потом нормально сыграли. Саня Еременко выручил, как обычно!» - сказал Вадим Шипачев.

Рядом сидел еще один герой матча – Микс Индрашис:

- Микс, горели 0:2. Думали ли, что в итоге счет будет в вашу пользу и такой крупный?
- Мы с самого начали играли лучше. Они ничего не создавали, хоть и забросили нам две шайбы. Нам надо было идти вперед, что мы и сделали.

- У вас был 400й матч в КХЛ. Первый помните?
- Против «Спартака», еще на старой арене у них.

- Выиграли тогда?
- Вроде, нет. Меня, вообще, во втором периоде посадили на лавку!

- Ну 400-й матч получился результативным. Это баня перед домашней серией помогла?
- Похоже. Посмотрим, как пойдет дальше. Надеюсь, что все будет отлично.

- Баня – это чисто русская традиция. А у вас какие-то личные есть?
- Теперь есть (смеется). Это мы после выезда хотели отдохнуть и пошли в баню.

- Вас и Еременко команда поздравила уже как-то с таким «юбилеем»? Или может по чисто русской традиции просили проставляться?
- Так и будет. Сегодня поставляюсь компотом!

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