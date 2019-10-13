Артемий Панарин: Зачем вы лезете мне под кожу?

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Первым отстрелялся Мика Зибанежад. Его фантастическая серия из двух матчей с четырьмя очками в каждом прервалась. Хотя мог ее продлить в самом дебюте, когда Коннор Макдэвид потерял шайбу на синей линии хозяев. Швед убежал на одного Майка Смита, но бросил бесхитростно. Никто тогда, конечно, не уловил, что это признак беды – ньюйоркцы попросту заржавели за почти неделю бездействия. «Ойлерз» за это время заглянули на Лонг-Айленд и в Нью-Джерси, где забрали по два очка.

Далее, разумеется, солировал Каапо Какко – первая шайба в НХЛ как-никак. Затем Хенрик Лундквист подтянулся. Ему было что рассказать, как держал команду в игре при счете 1:0. Однако на 27-й минуте, после того как Павел Бучневич устроил необязательный проброс, запустил издалека от защитника Оскара Клефбома – 1:1. На 54-й минуте шведский ветеран не зафиксировал шайбу в простой ситуации, и Леон Драйзайтль сделал погоню безнадежной – 1:3.

ИСПОРЧЕННЫЙ ТЕЛЕФОН

Но вот и Артемий Панарин к вашим услугам. Странно, появление игрока франшизы на семь ближайших лет никакого энтузиазма среди местных медиа не вызвало. Может, всех смущает, что общение идет по-прежнему через переводчицу?

- Тяжело играть против звена Макдэвида, когда они владеют шайбой? – последовал первый вопрос, как будто на него есть несколько вариантов ответа.

- Да, конечно, нужно уметь и без шайбы играть. Будем работать над этим компонентом, - девушка перевела… и повисла пауза. Как тут не вспомнить игру в испорченный телефон. Репортер, судя по всему, вообще не понял – о чем речь-то? Равно как все остальные. Первым пришел в себя финский журналист – ему-то и придумывать ничего не нужно было.

- Я рад за Какко. Первый гол в НХЛ придаст ему уверенности. Будет еще лучше играть.

И снова пауза. Я уже хотел брать инициативу в свои руки. Однако кто-то решил поинтересоваться, почему у «Рейнджерс» в этот день не заладилось большинство. Девушка с приличным английским акцентом несколько раз уточнила вопрос, пока Артемий разобрался, что к чему.

- Да в целом неплохо получалось. Мы просто сегодня другую комбинацию попробовали. Немного недопоняли друг друга.

Интересно, что-нибудь из этого выйдет в местной прессе? И если – да, то в какой интерпретации?

«БРОДВЕЙСКАЯ СКАЗКА НЕ ЗАКОНЧИЛАСЬ»

- Ну что, Артемий, бродвейская сказка закончилась? – бодро начал я. Однако Панарин мой тон не поддержал:

- Нет, - сухо отрезал форвард.

- То есть просто слишком долго отдыхали? Тонус потеряли?

- Ну, конечно, это сказывается. Нелегко было в ритм войти. В принципе все равно игру неплохо вели. Забить только не смогли.

- Но у вас что-то с броском случилось. Много мазали.

- Разве? Вы хоккей вообще смотрели? Похоже, нет. Вы, что, не заметили, как я во втором периоде бросил с ходу? В девять летело. Вратарь сидел там. Ему в плечо попало. Вы это видели?

Вот молодчина! Подловил московского корреспондента. Действительно, этот момент я пропустил. Отвлек сосед в ложе прессы. Весь первый период он таращился на мою аккредитацию, а также на карточку на столе с фамилией и названием издания. Так как в «Медисон Сквер Гарден» в пресс-боксе тоже всегда аншлаги, все места строго именные. К слову, меня в этот раз посадили в кресло под панаринским номером 10. Случайно или нет – не знаю. Так вот, американца сильно зацепила вывеска Soviet Sport.

- Советский? Но СССР давно нет, - начал он разговор.

- СССР нет, а газета есть. Все привыкли к этому названию. Зачем менять? В этом году мы 95 лет отметили.

Est. 1924, гордо написал я на той самой карточке.

- Да, понимаю. Вы чтите свою славную историю. Знаете, у меня корни из вашей страны – я из семьи русских евреев. Точнее, украинских.

- А у меня тоже один дед был украинцем, а другой родился в Латвии, но мать его из Австро-Венгрии.

- Да? Так и у меня по матери родня из Австро-Венгрии. Они под Львовом жили…

Пока мы разбирались с нашими родословными, я и упустил нить игры. Но потом взял себя в руки. На трибуне. А теперь и в раздевалке «Рейнджерс». Следующий вопрос Панарину уже пришелся точно в цель.

- Артемий, но в конце матча вы ведь с убойной позиции в стекло залепили?

- Согласен. Но это нелегко. Игроки на поле. Мешают. Должен попадать.

ПОСЛЕДНИЙ ВОПРОС

- Last question, - вдруг вмешался пресс-атташе «Рейнджерс».

- Жестко тут у вас, - слегка опешил я.

- Ну так вы под кожу лезете. Как с вами разговаривать? Следующий раз даже не буду с вами общаться.

- Серьезно? – подыграл я.

- Конечно. Дистанцию вообще не соблюдаете.

- Так что тогда будем делать?

- Ну спрашивайте. Вам же разрешили последний вопрос. Давайте подкожный. Ваш любимый.

- Сегодня с вашим лучшим другом Бобровским планируете встретиться?

- А когда мы во Флориду летим? – оказывается, Панарин даже не знал, что в этот день вечером «Флорида» встречалась с «Нью-Йорк Айлендерс» на его льду. – Ах, вот в чем дело. А они остаются?

- Да. 14 октября сыграют в Ньюарке с «Нью-Джерси». А сегодня их матч с «Айлендерс» в семь вечера начнется. Можете еще успеть на Лонг-Айленд подъехать. Или у вас собрание будет?

- Нет. Не поеду. Буду отдыхать. Наверное, встретимся, но позже.

- Кстати, а как провели пять дней паузы?

- Так лишь один выходной дали. Тренировались все время. Это не всегда хорошо. Следующая игра у нас опять через шесть дней. А потом 15 матчей за месяц. Не совсем удобно. Но ничего – будем работать.

- Желаю вам успеха.

- Спасибо.

На этой оптимистичной ноте под пристальным взглядом пресс-атташе мы расстались, хотя Какко все еще продолжал болтать с соотечественницей. Прерываясь разве что на просьбы фотографов попозировать с первой шайбой в НХЛ.