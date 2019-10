Почему «Айлендерс» никогда не будут так популярны, как «Рейнджерс»

Ну а что – вроде в одном городе играют. Вот что из этого вышло.

Начну с того, что перед каждыми выходными – а они здесь в связи с Днем Колумба продлятся до 14 октября - нужно очень внимательно следить за объявлениями в метро. Как только завершаются будни, масса станций и перегонов закрывают на ремонт и нужно заранее искать пути объезда. Мою линию из Нью-Джерси в Нью-Йорк будут регулярно перекрывать аж до конца 2020 года! В итоге вместо 20 минут едешь до Манхэттена час, а то и больше – если предпочтешь пересечь Гудзон на пароме.

ВЕЧНЫЙ АЖИОТАЖ В СЕРДЦЕ МАНХЭТТЕНА…

Но обо всем этом я знал заранее и прибыл в «Медисон Сквер Гарден» вовремя. Хотя на часах было 11.30, 33-я улица, как всегда, задыхалась от машин, которые без устали сигналили друг другу. Ну а выход из метро оккупировали бездомные. Впрочем, прохожих они не беспокоят. Как правило.

Удивило обилие фанатов «Эдмонтона» - все-таки дорога из Канады не близкая. Может, они вместе с «Ойлерз» сразу на три игры в регионе прилетели? До этого Макдэвид и Ко во вторник убрали «Айлендерс» (5:2), а в четверг – «Нью-Джерси» (4:3 по буллитам). Тогда они еще не знали, что «Эдмонтон» раскатает и «Рейнджеров» (4:1), и выдаст лучший старт – пять викторий кряду - с 1985 года, времен Уэйна Гретцки.

Кстати, о «Великом». По ходу матча болельщикам на видеокубе задали вопрос: «Кто из никогда недрафтованных игроков, помимо Артемия Панарина, набирал в каждом из четырех первых сезонов более 70 очков?» Про сбежавшего из Чехословакии Петера Штястны я догадался, а вторым оказался Гретцки. Ну да, его в 17 лет задрафтовали в ВХА, украв у НХЛ, где это можно было делать лишь в 18 лет.

Когда в конце игры дали ответ и вывели видео нынешнего Уэйна на куб, я поразился – настолько он постарел и плохо выглядел. Обрюзг, заметно набрал вес. Потому ничуть не удивился, когда позже прочитал, что на днях Гретцки упал дома в обморок да так неудачно, что пришлось в больнице наложить швы на подбородок и глаза. «Великого» тут уважают особо. Именно в «Рейнджерс» он завершил карьеру, чему в фойе «Медисона» посвящен отдельный стенд.

Что касается собственно игры, команде Панарина она явно не удалась, хотя Артемий аж 8 раз пробил по воротам «Ойлерз». Но это и диагноз. Когда Хлебушек в тонусе, у него каждый второй снаряд в цель ложится. Хозяев подвело дикое расписание: для «Эдмонтона» это был пятый матч сезона, для ньюйоркцев – третий. И снова пауза, страшно сказать, на 6 дней. С 6 по 18 октября один единственный матч – ну куда это годится?

НХЛ винить в этом не стоит. Проблема – в жуткой загруженности «Медисона». Он постоянно занят: программа расписана по дням на год вперед – Сара Бареллис, Пост Малон, The Misfits, Билли Джоэл, Боб Сигер, Dead & Co, Шер, Мерайя Кери, The Eagles, Элтон Джон и так до бесконечности. Плюс - бокс, авторевю, ярмарки, а в среду еще и НБА стартует… То ли дело «Нассау Колизеум». Вот туда после искрометной беседы с Панариным в раздевалке «Рейнджерс» я и отправился.

…И ОГЛУШАЮЩАЯ ТИШИНА В ПОЛЯХ ЛОНГ-АЙЛЕНДА

Для этого потребовалось всего лишь выйти из «Медисона», сделать шагов тридцать вдоль него и на эскалаторе спуститься под арену. Там оказался настоящий подземный город. Тьма киосков, ресторанчиков, закусочных и прочих торговых точек. Это и есть знаменитый Пенсильванский вокзал, расположенный прямо под «Медисон Сквер Гарден».

На сайте «Нассау-Колизиум» всех уверяют, что добраться до дворца на общественном транспорте проще простого. Сначала на поезде до Хемпстеда, а там рукой подать на автобусах 70, 71 или 72. Однако сколько это займет времени, не указывают. Об этом я подумал позже, когда уже попался на удочку. Хотя сразу напрягла цена на поезд – 18,5 доллара в два конца. И это в выходные – в будни в час пик еще дороже! Ладно, воткнул в автомат двадцатку. Но на перроне выяснилось, что еще и пересадку нужно сделать на Джамайке. Оттуда, к слову, идет монорельс в аэропорт Кеннеди, куда летает Аэрофлот.

Короче, до Хемпстеда я ехал более часа. С поезда со мной сошли восемь фанатов в клубных сетках: двое - «Айлендерс» и шестеро – «Флориды». Автобусное табло повергло в шок – в ближайшие полчаса нам ловить нечего. «Флоридцы» пошли на такси, а я остался с «айлендерами». Но вот и 72-й. Будьте любезны опустить в кассу-копилочку еще 2,75 доллара.

«Нассау-Колизиум», хоть и построен в 1972 года, выглядит внушительно. И видно эту приземлившуюся «летающую тарелку» издалека. Благо, расположен исторический дом «Островитян» в чистом поле, а перед ним безбрежная парковка размером аэродрома. Однако занята она была менее чем наполовину. И правда – при вместимости 16300 человек на трибунах собралось по протоколу 11421. Мне на глазок показалось, что пустовало полстадиона. И это в субботу! Причем это был специальный день ветеранов клуба. На стадион пожаловали легенды «Айлендерс», в начале 80-х взявшие четыре Кубка Стэнли кряду – Брайан Тротье, Денис Потвин, Кларк Джиллиз, а Бутч Горинг приветствовал зрителей из комментаторской кабины…

Эта поездка раскрыла мне наконец тайну непопулярности «Островитян», за которых благодаря Майку Босси я когда-то болел. Да никакой это не Нью-Йорк! Это то же самое, что назвать недавних сенсационных лидеров КХЛ из Подольска «Московскими витязями». На общественном транспорте добраться полдня убьешь, на своем авто – увязнешь в пробках. Вот и получается, что база поклонников «Айлендерс» только в близлежащей одноэтажной Америке. С «Рейнджерс» не сравнить: Бродвей, Таймс-сквер, Эмпайр-стейт-билдинг, Пенсильванский вокзал, главная концертная площадка мира «Медисон Сквер Гарден» - все в одном флаконе.

…А домой я вернулся после визита на Лонг-Айленд к Семену Варламову и его «Островитянам», которые дожали-таки «Пантерз» в серии буллитов (3:2), ближе к часу ночи.