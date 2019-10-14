«Кровь пролилась, значит команда готова!». «Динамо» вновь забросило шесть шайб

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Московское «Динамо» вновь порадовало своих болельщиков градом шайб – снова победа, снова 6:3. Теперь повержен магнитогорский «Металлург». После матча главные тренеры команды подвели итоги встречи:

«Когда мы два решающих гола в этой встрече привозим себе сам, то о какой победе может идти речь? Верещагин в средней зоне отдает, что там «три в ноль» убегают… У нас много проблем, связанных с физикой. Вроде игру держим, но до конца не хватает. В моей карьере еще не было таких сложных периодов – у нас столько травмированных. Кроме того, группа ребят только на уколах и играют», - сказал главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев.

Главный тренер бело-голубых также рассказал о своем впечатлении от очередной победы «Динамо»:

«У нас как всегда – забиваем первыми, а потом пропускаем. Догоняем. Хорошо, что ребята боролись до конца. Соперник перешел на игру в три звена, а мы выходили в четыре пятерки, поэтому к концовке посвежее были», - рассказывает Владимир Крикунов.

- Бело-голубые хорошо справлялись с задачей закрыть соперника, но почему-то всегда оставляли открытым Мозякина…

- Меня это тоже удивило!

- Так много «Динамо» забивает в последних матчах. Возможно, это реакция команды на разговоры в прессе о вашей возможной отставке?

- Наш капитан Шипачев уже сказал все на этот счет. А мне что говорить? Моя работа на льду.

- Владимир Брюквин сегодня играл в защитной маске…

- Ему на раскатке прилетело сильно – и зуб выбили, и губу разбили…Кровь пролилась, значит команда готова!

«ВОВРЕМЯ СЕЛ!»

Автор победной шайбы Вячеслав Кулемин за старт сезона набрал очков больше, чем за прошлый чемпионат:

- Вячеслав, в чем секрет вашей результативности?

- Предсезонку я хорошую прошел! Все приходит через работу. В прошлом году сам готовился, но мне важно пройти весь путь с командой. Все, кто говорит, что у Крикунова сложные тренировки и нет выходных – они не в коллективе. Все у нас есть. А полноценно отдыхать уже в отпуске будем. Шайбы стали забивать – все тренировочный процесс.

- А Индрашис говорил, что банька сыграла свою роль…

- Ну ее тоже не стоит исключать! Банька всю жизнь лечила.

- Обещанным компотом Микс проставился?

- Обещал, кстати. Но, видимо, из Латвии еще везут. Но Евросоюз границу перекрыл, таможенники не пускают! (смеется)

- Помните, как забили?

- Как договаривались, пробили шайбу по борту. Я побежал и увидел боковым зрением, что Вася тоже далеко выбежал. Мне оставалось только ткнуть по шайбе и попасть. Впритирку со штангой!

- Какое чувство после этого гола, сломавшего «Магнитку»?

- Да там еще играть и играть! Мы сами, знаете, как умеем себе привозить. Никаких особых чувств тогда не было.

- Что чувствовали, когда схватили удаление при скользком счете?

- Вроде я забил, а потом подвел команду – шайба прыгнула неудачно и попала в сетку. Пришлось сесть на 2 минуты в штрафной бокс. А потом парни забили, а потом еще второй – и я понял, что правильно все сделал, вовремя сел! (смеется). На самом деле, такие удаления недопустимы, я потом извинился перед ребятами.

- Следующий соперник – ЦСКА. На данный момент в чемпионате два лучших бомбардира – Шипачев и Капризов. У них по 20 очков. Кто из них круче?

- Шипа в порядке! Следующий матч покажет. Капризову постараемся не дать забить.

«ПЕРЕЛОМ ОКАЗАЛСЯ СЛОМОМ»

Автор самой красивой шайбы в составе магнитогорского «Металлурга» Роман Любимов, чей гол мог бы стать переломным, поделился своими эмоциями от прошедшей игры:

«Нам с трудом даются голы, а вот сопернику мы с легкостью даем забивать. Мы работаем над исправлением этой ситуации. Нужно не подставляться, быть терпеливее на площадке. После моего гола команда встряхнулась и, казалось, что он станет переломом. Но, в итоге, мы полетели вперед и сами пропустили», - говорит форвард «Металлурга».

- Как команда восприняла отставку Геннадия Величкина?

- Сколько помню, он был за команду горой. У нас хороший коллектив. Посмотрим, как все дальше будет.

- У «Металлурга» такой сильный состав и такой плохой старт сезона. В чем причины?

- Что-то пошло не так, но мы обязательно выберемся из этой ямы.

- Илья Воробьев сказал, что у команды нет физического фундамента?

- Он – тренер, ему виднее.